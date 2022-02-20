Вчені з'ясували, що мозок людини не уповільнює свою роботу до 60 років

Не варто свої недоліки списувати на вік раніше, мовляв, старість - куди її подінеш! Вчені з Гайдельберського університету в Німеччині дійшли висновку, що наш мозок до 60 років не зменшує своєї працездатності. Як думали раніше, у людей похилого віку мозок повільно розуміє, а ось у 20 років - просто пік кмітливості. Але виявилося, що швидкість реакції людини з роками слабшає не через погіршення роботи мозку.

Вчений Міша фон Краузе провів дослідження понад 1 мільйон людей. Люди віком від 10 до 80 років брали участь в онлайн-проекті, де в ході тесту вимірювався час реакції їхнього мозку. Учасники сортували певні слова та зображення на моніторі, натискаючи відповідні клавіші.

У результаті з'ясувалося, що з віком людина просто стає менш імпульсивною, більш спокійною і розважливою, тому її реакція дещо сповільнюється в порівнянні з юними людьми. Але швидкість роботи мозку не сповільнюється.

У процесі тесту враховувався вік, швидкість та правильність відповіді. За цими обома показниками переможцями стали 20-річні. Швидкість механічного натискання кнопки, хоч і на шкоду точності відповіді, була у підлітків 14-16 років. А ось швидкість обмірковування відповіді переважала у 30-річних, трохи знижуючись між 30-60 роками. Причому з віком учасників збільшувалася кількість правильних відповідей.

Залишається ще одне питання: чому після 60 років когнітивні процеси в мозку одних людей починають сповільнюватися, а в інших залишаються майже на колишньому рівні.