Вчені з'ясували, що відмова від західної дієти на користь здоровішої може збільшити тривалість життя

20:40 09 лютий Київ, Україна

Дослідження норвезьких вчених показало, що відмова від західної дієти на користь більш здорової, з великою кількістю овочів та меншою кількістю обробленого м'яса та солодощів може збільшити тривалість життя більш ніж на 10 років. Причому позитивний вплив на довголіття тим сильніший, ніж у молодшому віці людина змінить свої звички, повідомляється в статті журналу PLOS Medicine.



Що мотивувало вчених до вивчення харчування?

Загальновідомо, що харчування має не тільки втамовувати голод, а й постачати організм необхідними йому поживними елементами. Тим часом, властивий західним суспільствам раціон, що містить значну кількість жирів та вуглеводів та мало рослинних та необроблених продуктів, визнаний не найкращим вибором для підтримання здоров'я організму.. Крім того, що неповноцінне харчування збільшує ризик придбати такі хвороби як цукровий діабет другого типу та атеросклероз, його пов'язують із вищими шансами на передчасну смерть. І хоча в останні роки багато наукових досліджень присвячено вивченню цієї теми (лише з 2017 року було опубліковано близько 250 000 наукових досліджень з нутриціології), не вистачає узагальнюючих даних, які б допомогли лікарям та чиновникам приймати правильні рішення та давати поради громадянам щодо здорового харчування. Це спонукало вчених з Бергенського університету підсумувати інформацію про вплив харчових переваг на здоров'я людини.



Як шукали правду серед моря наукової інформації?

Дослідники зіставили наявну інформацію у сотнях наукових досліджень. Спочатку вони оцінили смертність у людській популяції, взявши за основу пов'язані з харчуванням дані із дослідження глобального тягаря захворювань, проведеного у 2019 році. Отже, з останніх високоякісних метааналізів ухвалили результати досліджень впливу різних харчових продуктів на смертність, розділивши їх на такі категорії як: цілісні зерна, фрукти, овочі, горіхи, риба, яйця, бобові, молочні продукти, червоне м'ясо, біле м'ясо, оброблене м'ясо, очищені зерна, додані рослинні олії та підсолоджені напої. Далі для зручності вчені розділили можливі раціони на три групи, виходячи з впливу різних груп продуктів на довголіття. Так вони розглядали:

типову західну дієту з надлишком продуктів, пов'язаних зі збільшенням смертності (червоне та оброблене м'ясо, підсолоджені напої тощо);

оптимізовану дієту, яка включала переважно продукти, що не мають суттєвого впливу на тривалість життя або пов'язані з його подовженням (цілісні зерна, горіхи та інші);

компромісну дієту, яка була чимось середнім між двома іншими, і є більш реалістичним варіантом, ніж оптимізована.

Додатково опрацювавши дані статистичними інструментами, автори визначили, як зміни у харчуванні у різному віці можуть вплинути на тривалість життя людини.



Що ж є і коли жити довше?

Автори роботи зазначають, що перехід від західної дієти до більш здорової у будь-якому віці пов'язаний із позитивним впливом на тривалість життя.. Проте чим раніше змінити своє харчування на краще, тим істотнішим буде ефект.. Наприклад, якщо двадцятирічний чоловік перейде із західної на оптимізовану дієту, то має шанс прожити довше в середньому на 13 років, а якщо такого ж віку жінка, її тривалість життя очікується довше на 10,5 роки.. Якщо оздоровити харчування вирішить чоловік похилого віку або жінка у віці 80 років, вони можуть отримати додаткові 3,4 роки життя. Але хоча найкращі результати і стосуються оптимізованої дієти, навіть частковий перехід до здорового харчування пов'язують із довшим життям. Так, невелика зміна раціону в 20 років може додати 6-7 років до тривалості життя, у 60 років – 4-5, а у 80 років – близько 2 років.



При переході із західної до оптимізованої дієти, схоже, найбільший позитивний вплив на довголіття надає збільшення споживання бобових, цільних зерен та горіхів, а також зменшення в раціоні частини червоного та обробленого м'яса. Але, знову-таки, ефект сильніше проявлявся у тих, хто почав здоровіше харчуватися у молодшому віці. Фрукти та овочі також зіграли роль, але їх вплив на збільшення тривалості життя виявилося меншим, оскільки їхня частка в західній дієті більше схожа на таку в оптимізованій, ніж для інших згаданих продуктів.



Вчені використали отримані результати для розробки безкоштовного онлайн-сервісу Food4HealthyLife, покликаного допомогти лікарям та іншим зацікавленим особам оцінювати вплив харчових звичок на тривалість життя. Але слід пам'ятати, що результати дослідження усереднені та не дають індивідуального передбачення тривалості життя. Зрештою, хоча робота і заснована на якісних наукових публікаціях і дозволяє певною мірою узагальнити наявну інформацію про вплив харчування на довголіття, вона не враховує всіх факторів, що впливають на тривалість життя, таких як стрес та покращення якості медичних втручань з часом. Також не виключено, що різні продукти з однієї групи можуть мати різний вплив. Наприклад, до групи «додані олії» входить і оливкова, і соняшникова, та інші олії, чий склад та спосіб отримання. ся.