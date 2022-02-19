Вчені з'ясували, чим енергетичні напої небезпечні для дітей

20:16 18 лютий Київ, Україна

Неповнолітні, які регулярно вживають енергетичні напої з вмістом кофеїну, можуть зашкодити своєму фізичному та психічному здоров'ю. Сучасне дослідження доводить: споживання енергетиків супроводжується частими головними болями, гіперактивністю, а також депресією та іншими проблемами. Проте фактичного причинно-наслідкового зв'язку довести наразі не вдалося, повідомляють вчені у British Medical Journal (BMJ).



Енергетичні напої охоче вживають підлітки та молодь, щоб підбадьоритися чи зосередитися. Незважаючи на високий вміст цукру, напої містять кофеїн, а іноді й інші активні речовини – гуарану та таурин. Підозрюють, що у великих дозах ці речовини провокують головний біль, проблеми із серцево-судинною системою та інші побічні ефекти у дітей. У поєднанні з алкоголем енергетики можуть призводити до пізніших залежностей. Також турбують дослідження, згідно з якими споживання кофеїну на етапі статевого дозрівання уповільнює розвиток мозку.



Ризики для дітей, викликані споживанням енергетиків, досліджувала команда вчених на чолі з Клер Хой (Claire Khouja) з Йоркського університету на замовлення британського уряду. Вчені хотіли дізнатися, наскільки високий рівень споживання збагачених кофеїном енергетичних напоїв серед молоді до 18 років, а також як таке споживання впливає на ментальне та фізичне здоров'я неповнолітніх.



Для свого методу дослідження вчені проаналізували 74 дослідження з цієї теми, опубліковані після 2013 року. З'ясувалося, що за останні роки до 67% усіх досліджуваних дітей та підлітків принаймні один раз вживали енергетичний напій.. Приблизно половина неповнолітніх п'є його регулярно — принаймні раз на тиждень чи місяць, з'ясували вчені.



Щодо наслідків здоров'я вчені підтвердили попередні дані.

"Діти, які споживають кофеїнові напої, повідомляють про головні болі, болі в животі і проблеми зі сном частіше, ніж такі, що не вживають таких напоїв", - повідомили вчені.

Також дослідження показують, що вони підвищують кров'яний тиск.. Деякі оглядові дослідження фіксують випадки тяжких побічних наслідків: 8 дітей мали гострі проблеми із серцево-судинною системою, у однієї відмовили нирки після вживання енергетиків.



Енергетики можуть також впливати на поведінку. Так, споживання напоїв частіше пов'язане з гіперактивністю та дефіцитом уваги.

"Серед іншого, вдалося виявити кореляцію між споживанням енергетиків та стресом, тривожністю та депресією", - повідомили Хоя та її команда. Однак не всі розвідки мали негативні ефекти.

Деякі дослідження стверджували довгострокові наслідки після споживання енергетичних напоїв. Їхні результати вказують на пізнішу схильність молоді вживати алкоголь та інші наркотики, курити. Також самоушкодження та суїцидальні тенденції найчастіше помічали серед підлітків, які споживали енергетичні напої.

«Дані зі Сполученого Королівства вказують на те, що діти, які вживають енергетики п'ять і більше разів на тиждень, мають гірше психологічне та фізичне самопочуття, ніж ті, які їх не споживають, — робить висновок Хоя та її колеги.. — Все ж таки залишається незрозуміло, чи приводить споживання енергетиків до гіршого самопочуття. Або навпаки, погане самопочуття змушує вживати енергетичні напої”.

Адже отримані результати значною мірою випливають із запитань та поперечних досліджень, у яких неможливо відрізнити причини від наслідків.