Вчені висунули ще одну гіпотезу, яка пояснює, чому люди бачать сни

11:01 24 листопад Київ, Україна

Питання, чому ми бачимо сни, не має однозначної відповіді. Нейровчений Ерік Хоель з Університету Тафтса висунув нову гіпотезу, сформульовану під впливом теорії штучного інтелекту (ШІ), яку він назвав «гіпотезою перенавчання мозку» (overfitted brain hypothesis). Статтю з описом гіпотези опубліковано в журналі Pattern. Її суть полягає в тому, що дивний зміст сновидінь дозволяє мозку краще узагальнювати досвід і позбавляє його надмірного занурення в щоденну рутину.

«Теорій, які пояснюють сновидіння, існує безліч, – говорить Хоель. – Але я хотів створити таку, яка б серйозно ставилася до змісту наших снів і стверджувала, що сам досвід сновидінь і є основною причиною того, чому ми їх бачимо».

Під час тренування штучного інтелекту часто виникає проблема, що він занадто звикає до даних, на основі яких його тренують. Іншими словами, ШІ починає «вважати», що тренувальна множина є ідеальною репрезентацією чогось, що він може побачити. Аналітики даних вирішують цю проблему, навмисне вносячи певний хаос у дані. Метод «випадання» (dropout) у тому, щоб змусити штучний інтелект ігнорувати певні дані. Уявіть, що на моніторі самокерованого автомобіля раптово з'явилися чорні квадрати. Програма, яка ігноруватиме цю інформацію та фокусуватиметься на деталях навколишнього середовища, краще розумітиме специфіку водіння, ніж та, яка враховуватиме всі вхідні дані.

«Саме особливості роботи мозку надихнули вчених на створення штучних нервових мереж», – каже Хоель. І хоча порівняння мозку та технологій не нове, іноді аналогії між ними працюють і у зворотний бік: вивчаючи штучні нервові системи, дослідники починають краще розуміти роботу природного мозку. "Якщо подивитися на методи нормалізації машинного навчання, можна помітити, що іноді вони неймовірно схожі на сновидіння", - стверджує вчений.

Ґрунтуючись на цій тезі, його гіпотеза передбачає, що сновидіння потрібні для того, щоб зробити наше розуміння світу менш спрощеним і всебічним, адже наш мозок, як і нейромережа, теж надто звикає до «тренувальної множини» нашого щоденного досвіду. Щоб збалансувати цю звичність, мозок створює альтернативу формі дивовижної картини світу у сновидіннях. За словами Хоеля, «саме у неймовірній розбіжності сновидінь від досвіду свідомості полягає їхня біологічна функція».



Вчений вважає, що «гіпотеза перенавчання мозку» підтверджується даними нейронауки. Зокрема, відомо, що сновидіннями можна керувати. Якщо ви хочете побачити сон на якусь тему, ви повинні періодично займатися цим у реальному житті, причому потрібно, щоб ця діяльність була для вас новою. Хоель стверджує, що виконання нових завдань активує функцію переучування і мозок починає їх генералізувати, створюючи сновидіння.



З цієї гіпотези випливає кілька цікавих висновків. Одним із них є цікава для автора ідея так званих «штучних сновидінь». Хоель припускає, що світ культури, зокрема, художня література та кінофільми, виконує функцію «замінників» сновидінь і має схожі з ними особливості. Як наслідок, їх можна використовувати для того, щоб відстрочити ефект неспання (особливо перспективною у цьому автор вважає віртуальну реальність).



За словами Хоеля, процес навчання штучним нервовим мережам можна просто вимкнути, але це неможливо зробити з мозком, який постійно навчається, хочемо ми того чи ні, – і саме тут «гіпотеза перенавчання мозку» приходить на допомогу.