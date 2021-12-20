Вчені вперше створили яловичий стейк за допомогою 3d-друку

19:50 22 листопад Київ, Україна

Японські вчені вперше створили яловичину на зразок вагю (загальна назва м'ясних порід корів, що відрізняються генетичною схильністю до інтенсивної мармуровості та високого вмісту ненасичених жирів) у лабораторії. Штучний стейк має такі ж вкраплення жиру та м'язових волокон, що притаманні м'ясу японських корів вагю. Лабораторний варіант виник з волокон та тканин, вирощених зі стовбурових клітин та оформлених у бажану структуру за допомогою 3D-друку, повідомили вчені у журналі Nature Communications.



Стейк, шніцель, котлета - багато хто не хоче відмовлятися від м'ясних продуктів. Однак розведення та утримання тварин потребує великої кількості їжі та загрожує клімату. Тому вчені та підприємці вже тривалий час пораються над тим, як допомогти проблемі, не розводячи великої рогатої худоби, а створюючи м'ясо з клітинних культур у лабораторії.



Досі лабораторне м'ясо не дуже переконувало, його використовували тільки в бургерах, фрикадельках та інших м'ясних продуктах, які потребували первинної обробки. Значно складніше відтворити у лабораторії природну структуру стейка чи філе.



Зараз великий крок назустріч штучному стейку зробив Дон Гі Кан (Dong-Hee Kang) та його колеги з Осакського університету. Вони вперше виростили із клітин справжнє м'ясо. Як зразок послужив справжній делікатес – стейк із корови вагю.

"На зразок гістологічної структури корови вагю ми розробили спеціальний метод 3D-друку, завдяки якому можна створювати унікальну складну структуру м'яса, зокрема, м'язових волокон, жиру, кровоносних судин", - пояснив Кан.

Як і справжній стейк-вагю, лабораторне м'ясо – мармурове та його склад дуже нагадує той, що притаманний натуральному м'ясу.



Вихідним пунктом для м'яса вагю з лабораторії стали два сорти стовбурових клітин, які вчені відібрали з м'язової та жирової тканин свіжозарізаної тварини. З так званих клітин-супутників у спеціальних харчових середовищах вчені виростять чисті м'язові клітини. Зі стовбурових клітин жирової тканини розвинулися жирові клітини, а при цілеспрямованому додаванні певних факторів росту – і кровоносні судини.