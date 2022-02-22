Вчені вперше випробували дрон на гусеницях, який зміг літати та повзати. Відео

11:02 22 лютий Київ, Україна

Європейський проєкт HUUVER представив гібридний дрон на гусеницях, який може злітати у повітря на восьми горизонтальних пропелерах. Поки що він може літати до 20 хвилин і їздити близько 10 годин. Однак дрон може зробити це автономно за допомогою супутникової системи Galileo та лідера.



Навіщо дрону гусениці?



Сьогодні ми знаємо величезну кількість успішних пристроїв навіть в автономному пересуванні по суші чи повітрі. Вони ходять на двох, чотирьох і більше ногах, катаються на колесах, а літають за допомогою крил і гвинтів. Втім, небагатьом добре вдається і те, й інше, хоча це дало б їм вагомі переваги в роботі. Наприклад, деякі перешкоди набагато легше перелетіти, ніж переїжджати. Так само як і долати великі відстані швидше повітрям. Хоча іноді варто було б спускатися на землю, щоб заощаджувати заряд батареї та не втрачати в автономності.



Словом, набагато складніші технологічно гібридні «наземно-повітряні» роботи цілком виправдані для інженерів, які об'єднують, наприклад, складені гвинти дронів із колесами. Власне з такою метою за свого гібридного дрона і взялися учасники проєкту HUUVER, який об'єднує інженерів із Польщі, Австрії, Фінляндії та Чехії. Назва є акронімом "Гібридний безпілотний наземно-літальний апарат для ефективного переміщення", тобто "Hybrid UAV-UGV for Efficient Relocation of Vessels".



Куди долетить танкоподібний дрон?



Автори описують свою розробку як платформу, яка об'єднує два типи рухових установок та бере на себе переваги як літальних, так і наземних апаратів, щоб мати можливість долати складні умови для пересування та при цьому вміти перелітати їх. Представлений прототип має 137 сантиметрів завдовжки, 84 завширшки та 56 заввишки, і при цьому важить всього 23 кілограми.



Для пересування сушею він використовує пару гусениць, які протягом десяти годин на одному заряді літієвої батареї зможуть долати складні поверхні від слизької трави до купи каміння та цегли. Для польотів його наділили вісьмома гвинтами всередині гусеничних платформ — у повітрі вони зможуть протримати його до 20 хвилин.



Дроном можна керувати дистанційно за зображеннями з його камери Sony 4K та тепловізора FLIR. Однак пересуватися він вміє й самостійно, керуючись своєю системою супутникового позиціонування Galileo, лідером Velodyne Puck LITE LiDAR та бортовим процесором Nvidia Jetson AGX Xavier.



Представник Dronehub, однієї з компаній-розробників, що беруть участь у проєкті, повідомив виданню New Atlas, що фаза досліджень вже завершена і HUUVER готується до комерціалізації. Поки невідомо, коли дрон з'явиться у продажу, хоча, найімовірніше, його представлятимуть як платформу для військових та пошуково-рятувальних операцій.



Це не перший гібридний робот, який очікує своїх місій у складних та часто небезпечних для людини умовах. Наприклад, двоногий гібридний робот на ім'я Лео вміє літати на своїх чотирьох пропелерах у плечах і зможе інспектувати мости або лінії передач, не зазнаючи поривів вітру. А людиноподібний Jet-HR2 з вентиляторами в ногах (поки що без голови) може навіть протриматися в повітрі до 20 секунд. Менші роботи, корпус яким можна скласти з оригамі, можуть «перевзутися» з дрона на колісного робота і навпаки, складаючись у форму тако.