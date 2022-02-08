Вчені створили літаючих роботів розміром з комаху

20:54 07 лютий Київ, Україна

Вчені з Брістольського університету (Сполучене Королівство) розробили невеликих дронів, здатних літати, по-мамашому махаючи крилами. Досягнення стало можливим завдяки використанню безпрецедентного електромеханічного принципу приведення в рух мініатюрних крил, якого не потрібна традиційна трансмісія.



Завдяки унікальній розробці британських учених, описаній у журналі Science Robotics, у майбутньому, можливо, з'являться мініатюрні дрони, які дзижатимуть і літатимуть як комахи. Такі пристрої можуть мати безліч цивільних та військових додатків. Зокрема, їх можна використовувати для моніторингу довкілля та проведення пошуково-рятувальних робіт.



Намагаючись створити мініатюрних дронів, що літають по-машинному, інженери використовували шестірні та інші складні механічні пристрої для руху крил нагору-донизу. Це надавало системам надмірної складності та маси, що впливало на динамічні якості.



Надихаючись бджолами та іншими комахами, робототехніки Брістольського університету під керівництвом професора Джонатана Россітера створили штучну м'язову систему, яку назвали блискавичним активатором із рідинним посиленням (Liquid-amplified Zipping Actuator, LAZA). Завдяки LAZA дрон може махати крилами без шестерень та інших механізмів, що обертаються.



LAZA значно спрощує механізм змахування крилами, що потенційно дозволяє знизити дрони до розмірів комахи.. Як зазначають вчені, обладнаний робот LAZA має більшу потужність, ніж комаха тієї ж ваги, і може літати зі швидкістю до 18 довжин свого тіла за секунду. Крім того, LAZA забезпечує стабільний політ протягом мільйона схожих циклів, що дозволяє виконувати тривалі перельоти.

Вчені очікують, що технологія LAZA в майбутньому стане основою появи мініатюрних дронів, які літатимуть «по-котячому». За словами Тіма Хелпса, одного з її провідних розробників, LAZA дозволяє прикласти електростатичну силу безпосередньо до крила, не використовуючи складної і неефективної трансмісії.. Як наслідок, ми отримуємо більш високу продуктивність та простіший дизайн. Це відкриває двері новому поколінню мініатюрних літальних апаратів, які можна використовувати, зокрема, для інспекції морських вітряних турбін».



А професор Россітер вказує, що «створення мініатюрних дронів – це величезна, дуже складна та актуальна технічна проблема. LAZA - важливий крок до появи "штучних комах", здатних виконувати цілий спектр завдань, починаючи від запилення рослин та пошуку людей у зруйнованих будинках.