Вчені вважають, що читинг в онлайн-іграх пов'язаний з агресією та низькою самооцінкою

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Південнокорейські вчені встановили, що у комп'ютерних іграх читинг – чи нечесна гра – викликаний високим рівнем агресії, сильною змагальною мотивацією та низькою самооцінкою. Це з'ясувалося в ході опитування гравців однієї з найпопулярніших у світі командних онлайн-ігор League of Legends. Дослідження опубліковано у журналі Frontiers in Psychology.



Чому це важливо?



Під читингом у спортивній діяльності маються на увазі дії, спрямовані на отримання особистої вигоди з використанням різних нечесних методів: обману, шахрайства, порушення правил чи викривлення техніки. В онлайн-іграх під читингом розуміють виконання завдань чи перемогу у змаганнях завдяки нечесно здобутим перевагам над опонентами. Це може здійснюватися шляхом отримання віртуальних предметів, викрадення облікового запису, використання наявних у грі багів і т.д. Крім того, деякі гравці використовують незаконні програми, що забезпечують здатність бачити крізь стіни або автоматично прицілюватись. Все це може стати на заваді чесній конкуренції, даючи певним гравцям переваги, недоступні іншим.



Якщо читинг набуває масовості, то чесні гравці втрачають інтерес до гри, а компанія-розробник зазнає збитків. Однак досі не до кінця відомо, що змушує людей вдаватися до читингу. Розібратися в тому, як читинг пов'язаний з такими рисами як агресія, мотивація змагань і самооцінка, спробували вчені з Університету Конкук у Сеулі.



Як досліджували гравців?



Учасників відбирали через дві найбільші у Південній Кореї спільноти гравців League of Legends — однієї з найпопулярніших у світі командних змагальних онлайн-ігор. Після попереднього аналізу заповнених гравцями опитувальників вчені виключили ті з них, які містили неповні відомості, і надалі використовували дані 329 анкет.



Серед тих, хто взяв участь у дослідженні, було 283 чоловіки (86 відсотків) та 46 жінок (14 відсотків). Вік учасників коливався від підлітків до 50-річних та в середньому становив 24 роки. Середній щоденний час, проведений у грі, становив 2,30 години.



Запропонована гравцям анкета містила чотири блоки тверджень. Зокрема, були такі: «Я граю в ігри, щоб показати свої навички іншим», «Я відчуваю, що в мене є низка хороших якостей», «Якщо хтось б'є мене, я б'ю у відповідь», «Для розваг, я думаю, що можна використовувати чит (спеціальну програму)». Вчені просили опитуваних оцінити кожне твердження. При цьому 1 бал означав «цілком не згоден», а 5 балів – «цілком згоден». Відповідно, що більше балів було отримано за певні блоки, то розвиненіша у опитуваного і риса характеру, що він визначав. Для аналізу отриманих даних використовувалося моделювання структурних рівнянь (structural equation modeling), що дозволило встановити рівень зв'язку між дослідженими рисами особистості.



Хто ж найчастіше читає?



Було встановлено, що в цілому читинг не надто поширений серед гравців League of Legends: середнє значення цього показника склало 1,64 з 5 можливих балів. При цьому досить багато гравців мали високу самооцінку – середній показник становив 3,54 бала з 5 можливих. Змагальна мотивація та агресія отримали 2,85 та 2,49 бала відповідно.



Найсильніший зв'язок було встановлено між читингом та агресивністю. Автори припускають, що використовуючи нелегальні програми, гравці могли контролювати свій гнів від програшу. Вони, швидше за все, мають низькі психологічні бар'єри для асоціальної поведінки або помилково вважають, що агресивна поведінка соціально прийнятна. Поряд із цим агресія мала значний зв'язок із змагальною мотивацією. Це пов'язано з факторами «анонімності» та «насильства», які дозволяють і заохочують агресію щодо інших гравців в онлайн-іграх. При цьому люди з більш високим рівнем агресії легше поринають у змагальні ігри порівняно з менш агресивними людьми.



Геймери тільки з високим ступенем мотивації змагань виявилися теж схильні до читингу. Причина може бути в тому, що високий рейтинг гри в деяких соціальних групах є показником успішності особистості. Занепокоєння через перспективу поразки або нав'язливий потяг до перемоги може знизити психологічні бар'єри і спонукати до обману.



Гравці з високою самооцінкою відкидали ідею шахрайства, прагнучи перемогти за допомогою власних навичок та кмітливості, а не шляхом використання нечесних засобів. Автори припускали також, що самооцінка впливатиме і на змагальну мотивацію, однак такого зв'язку їм виявити не вдалося. Вони дійшли висновку, що дуже конкурентне середовище гри мотивувало всіх без винятку гравців до змагання.



Також було встановлено, що менше були схильні читати старші гравці, а ось представники обох статей вдавалися до ігрового обману з однаковою частотою. Гравці, які проводили багато часу в грі, мали низький показник читингу.



Основним обмеженням дослідження є те, що воно включало гравців однієї гри League of Legends. Тому актуальним є вивчення проблеми читингу в іграх інших жанрів. Інше обмеження полягає в тому, що в опитуванні брали участь члени двох ігрових угруповань, а окремі гравці залишилися недослідженими.



Підвищену агресію також фіксували у дорослих зі стійкою, хоч і помірною, перевагою до жорстоких відеоігор. А от комп'ютерному алгоритму, як виявилося, навіть не потрібно знати правила, щоб навчитися грати.