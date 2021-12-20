Вчені розробили спеціальний опитувальник для оцінки рівня психопатії у домашніх котів

16:36 08 грудень Київ, Україна

Дослідники розробили опитувальник для оцінки психопатії у домашніх кішок, заснований на визначенні рівнів сміливості, підлості, розгальмованості, недружності до людей і недружності до інших тварин. Так, вчені з'ясували, що вищі показники підлості та сміливості асоціюються з гіршими стосунками кота з власником, тоді як розгальмованість та недружність інших тварин – з найкращими. Опитувальник допоможе краще зрозуміти характер кішок та покращити їхні стосунки з власниками, йдеться у статті Journal of Research in Personality.



Що таке психопатія та навіщо її визначати у тварин?



Психопатією зазвичай називають схильність до поведінки, яка характеризується антисоціальністю, егоїзмом та маніпулятивністю. Відповідно до триархічної моделі психопатії, явищу властиві такі чинники: розгальмованість чи брак стриманості, що виявляється у складності самоконтролю, імпульсивності; підлість - проявляється егоїзмом, емоційною черствістю, антисоціальністю та агресивністю; сміливість – знижений страх, значна самовпевненість та стресостійкість. Спочатку така характеристика призначалася для виявлення та оцінки психопатії у людей, але дослідження показали, що вона успішна і для використання у тварин, переважно приматів та іноді домашніх. Точніше виявлення особистих рис може допомогти краще зрозуміти і коригувати взаємодію між власниками та домашніми улюбленцями.



Не дуже соціальні домашні коти часто представляються у популярній культурі з ознаками психопатії. Але досліджень, які б визначили, які риси кішок можна вважати пов'язаними з нею і як їх можна усунути, поки не вистачає. Хоча це важливо і враховуючи, що агресивність та непокора є однією з основних причин відмови власників від домашніх кішок та віддавання їх у притулок або їхнє покарання. Тому група дослідників з університету Ліверпуля і Ліверпульського університету імені Джона Мурса вирішили розробити опитувальник, який дозволить краще визначити особистісні риси кішок.



Як підійшли до завдання вчені?



Автори вирішили пристосувати триархічну модель психопатії у людей з такими ознаками як сміливість, підлість та розгальмованість до котів. Для цього вони залучили до дослідження власників 549 кішок, яких попросили заповнити онлайн-опитувальники щодо їхнього сприйняття психопатичних характеристик у своїх улюбленців. Учасників запитували, чи їхні кішки демонстрували поведінку, яку можна оцінити як сміливу, підлу, яка розгальмувалась, або по-іншому пов'язана з психопатією, а якщо так, то просили навести приклади. На основі відповідей ученим вдалося виділити 21 тему поведінки кішок, пов'язану з основними рисами психопатії, серед яких: пошук уваги (наприклад, кіт поводиться неслухняно, якщо на нього не звертають уваги), домінантність (наприклад, кіт ганяється за іншими тваринами), безстрашність (наприклад, кіт відвідує небезпечні місця, не враховує небезпеку), агресія під час гри (наприклад, дряпається, якщо взяти на руки) та інші. Завдяки цьому було створено початковий варіант опитувальника з 58 твердженнями, розподіленими між 21 темою, названий вченими CAT-Tri.



Валідність опитувальника для визначення сприйняття психопатії в кішок власниками перевіряли у такому досліді. Цього разу зібрали 1463 учасників, які крім CAT-Tri для порівняння заповнювали вже перевірені наявні два опитувальники з оцінки особистісних ризиків та взаємодії тварин з господарями.



Що показало опитування власників?



Результати вказують, що триархічна модель справді підходить для оцінки психопатії котів. Проте, крім трьох уже відомих факторів у людей та інших приматів, вчені виділили у кішок ще два — недружність до людей і недружність до інших тварин. Ймовірно, це відображає несоціальну природу кішок у порівнянні з приматами, яка менше покладається на взаємодії з іншими тваринами. Нарешті, скоригований, фінальний варіант опитувальника склали з 46 тверджень, що належать до п'яти факторів психопатії у кішок.



Цікаво, що сміливість і підлість асоціювалися з найгіршими взаємини кота та власника, тоді як розгальмованість та недружність інших тварин — з найкращими. Перші дві риси вчені пов'язують із сильнішим проявом домінантності кішок, що може виявитися неприємним для власників. У той час як зв'язок розгальмованості з найкращими відносинами пояснюють тим, що риса може виявлятися грайливістю та пошуком уваги, які посилюють емоційний зв'язок із улюбленцем. Зрештою, щодо причин зв'язку між недружністю до інших тварин та дружності власника вчені менш впевнені, але припускають, що справа в самих господарях: люди, які заводять більше одного улюбленця, ймовірно, сильніше за інших люблять тварин, тому схильні повідомляти про кращі стосунки зі своїм котом.



Вчені сподіваються, що розроблений ними інструмент допоможе власникам, ветеринарам, опікунам та вченим краще зрозуміти та порозумітися з котами. Наприклад, тваринам з високими показниками за шкалою сміливості налагодити стосунки з людьми може допомогти облаштування простору з високими «котячими деревами» та кігтеточками. Оскільки такі кішки люблять досліджувати і вилазити на високі конструкції, наявність спеціальних іграшок і полиць зменшить їхнє бажання забиратися в заборонені місця, наприклад, штори або небезпечні височини. А працівники притулків за допомогою опитувальника зможуть краще визначити характер кота і знайти йому на основі цього потрібний будинок. Наприклад, за високих показників недружності до інших тварин буде краще, якщо кіт буде єдиним улюбленцем у новому будинку.



Варто зазначити, що кожен кіт виявлятиме так чи інакше ознаки психопатії. Не одомашнені предки цих тварин жили поодиноко, і в таких умовах психопатія могла виявитися корисним пристосуванням для виживання, полегшуючи добування їжі, території та партнера. Почасти така стратегія життя могла зберегтися і в домашніх кішок, тому важливо навчитися знаходити компроміси зі своїм улюбленцем, виходячи з його особистісних рис.



Кожен кіт має свій характер і визначити його за короткий час буває важко. Іноді безпритульні коти, дружні до людей на вулиці, при попаданні в притулок поводяться агресивно через стрес. Тоді їх можуть передчасно віднести до категорії несоціальних та послабити пошуки постійного будинку чи приспати. Втім, дослідження показало, що більшість недружніх кішок у притулку все ж таки стають м'якшими, просто деяким потрібно на це більше часу.