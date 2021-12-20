Вчені розробили додаток, що дозволяє боротися з ірраціональними страхами

17:32 19 листопад Київ, Україна

Нелюбов до павуків глибоко вкорінена у людській природі – мабуть, це було важливим механізмом захисту наших предків. Однак сьогодні приблизно п'ята частина людства страждає на крайню форму страху павуків. Вони зазнають панічних атак, лише глянувши на тварину, уникають ситуацій і середовища, в якому можуть перебувати павуки. Тести показали, що люди з арахнофобією несвідомо сприймають тварин більше, ніж вони насправді – і це також посилює страх.



Допомогу проти арахнофобії пропонує експозиційна терапія, коли піддослідних під наглядом терапевта вводять у ситуації, що викликають страх. Так вдається поступово зменшити негативні відчуття. Однак багато хто, хто страждає на арахнофобію, уникає психотерапії, не хоче мати справи з жодним реальним павуком або просто не отримує належних вказівок для лікування.



Альтернативу може запропонувати мобільний додаток, розроблений вченими з Базельського університету. Він здійснює експозиційну терапію з використанням доповненої реальності. Програма "Phobys" проєктує реалістичну 3D-модель павука в реальне середовище. Як і при поширених методах терапії, користувач повинен виконувати все складніші завдання, пов'язані із взаємодією з павуком.

«Для людей, що бояться, простіше побачити віртуального павука, ніж справжнього», – пояснила провідна авторка Аня Зіммер (Anja Zimmer) з Базельського університету.

Додаток «Phobys» пропонує різний масштаб експозиційності та інтеракції між віртуальним павуком та користувачем на дев'яти різних рівнях. Наприкінці кожного рівня користувач оцінює, скільки страху та огиди він відчував. Аналізуючи відповіді, програма вказує, чи потрібно особі повторити цей рівень, чи можна переходити до наступного.



Дослідники пояснили: випробувані з легшими формами страху можуть самостійно скористатися програмою. Коли арахнофобія сильно виражена, Зіммер та її команда рекомендують використовувати додаток лише у супроводі фахівця. Чи має людина страх перед віртуальними павуками, можна перевірити в додатку безкоштовно. Проте за експозиційне тренування проти арахнофобії треба буде заплатити.



Наскільки ефективним є додаток проти фобії павуків, перевірили Зіммер та її команда у клінічному дослідженні за участю 66 учасників. Протягом двох тижнів вони або проходили шість півгодинних тренінгів з «Phobys», або як контрольна група не виконували жодного завдання, пов'язаного з цим. До і після лікування у прозорій коробці піддослідні наближалися до справжнього павука настільки, наскільки дозволяв їхній страх.



Результат: група, що тренувалася з додатком, наприкінці дослідження продемонструвала істотно менше страху щодо реальних павуків. Ці учасники могли більше наблизитися до павука, ніж учасники контрольної групи.