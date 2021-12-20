Вчені розповіли, у чому різниця між головним мозком людини та приматів

17:12 19 листопад Київ, Україна





98% нашого геному не містять інструкцій щодо утворення білків. Довгий час цим некодувальним регіонам не приписували жодної функції, їх називали «сміттєвими» генами, але зараз відомо, що вони виконують важливі завдання, зокрема, для генної регуляції. Ймовірно, що в процесі еволюції зміни саме в некодованих фрагментах призвели до людської унікальності.



Докази надала команда на чолі з Пією Йогансоном (Pia Johansson) з Лундського університету в Швеції. Вчені порівняли людський геном із геномом шимпанзе – найближчого родича людини. Те, що робить наш мозок унікальним і відрізняє нас від приматів, міститься в некодованій ДНК , — частині геному, що не кодує білки. Саме тут розташовані фрагменти, що визначають наш мозковий розвиток, з'ясували вчені в експерименті зі стовбуровими клітинами людини та шимпанзе. Різниця в довжині певних ділянок некодованих ДНК впливає на активність нейронних генів.98% нашого геному не містять інструкцій щодо утворення білків. Довгий час цим некодувальним регіонам не приписували жодної функції, їх називали «сміттєвими» генами, але зараз відомо, що вони виконують важливі завдання, зокрема, для генної регуляції. Ймовірно, що в процесі еволюції зміни саме в некодованих фрагментах призвели до людської унікальності.Докази надала команда на чолі з Пією Йогансоном (Pia Johansson) з Лундського університету в Швеції. Вчені порівняли людський геном із геномом шимпанзе – найближчого родича людини.

«Після еволюційного тренування людський передній мозок збільшився та ускладнився, внаслідок чого у ньому виник новий рівень когнітивних функцій, — написали вчені. — У результаті цих генетичних змін людська генеалогічна лінія зазнала прогресу порівняно з шимпанзе, але, по суті, генетичні зміни, відповідальні за ці еволюційні процеси, залишаються нез'ясованими».

Релевантні гени, що кодують білок у людини та шимпанзе, настільки подібні, що не можуть пояснити суттєві когнітивні відмінності правильно.



Щоб виявити відмінності, вчені обрали інший підхід.

«Замість дослідити живих людей та шимпанзе, ми вибрали вирощені в лабораторії стовбурові клітини, які перепрограмували з клітин шкіри», — пояснив колега Йогансон Йоган Якобсон (Johan Jakobsson).

Вирощені зі стовбурових клітин людей і шимпанзе мозкові клітини потім можна порівняти один з одним.



Вчені з'ясували, що люди та шимпанзе інакше використовують частину своєї ДНК, яка важлива для розвитку мозку.

«Ця частина ДНК, у якій ми помітили розбіжності, стала несподіванкою, – сказав Якобссон. — Йдеться про так званий структурний варіант ДНК, який раніше називали «сміттєвою ДНК»: довга нитка геному, що самоповторюється, якій довго не приписували жодних функцій».

Шукаючи відмінності, раніше вчені були схильні відкидати ці ділянки та зосереджуватися на генах, що кодують білок, а вони становлять близько 2% нашої загальної ДНК.

«Наші результати свідчать, що за різницю в мозковому розвитку відповідають проігноровані раніше 98%, – пояснив Якобссон. — Тобто основу для еволюції людського мозку складають генетичні механізми, які набагато складніші, ніж вважали досі».

Очевидно, регіони, що не кодуються, залучені до регулювання певних генів, важливих для мозкового розвитку. Регіони, що ідентифікували Йоганссон та його колеги в «некодувальній ДНК» у шимпанзе, суттєво довші, ніж у людини. Ця довша версія відключає у приматів ген, який називається ZNF558 і у людей залишається активним, граючи важливу роль для мозкового розвитку. Якщо вчені пригнічували цей ген у вирощених в лабораторії людських стовбурових клітинах, то ті розвивалися подібно до стовбурових клітин шимпанзе.



На думку вчених, отримані результати дають перші важливі свідчення про те, які генетичні фактори роблять нас людьми і відрізняють від родичів-приматів. Нові свідчення про некодуючу ДНК могли б також пояснити, чому деякі генетичні психічні розлади та хвороби виникають лише у людей.