Вчені розповіли про новий спосіб діагностування раку мозку

20:05 16 листопад Київ, Україна

Американські вчені описали потенційний новий спосіб діагностування раку мозку гліобластоми шляхом аналізу крові. Метод полягає у попередньому використанні сфокусованого на мозку ультразвуку, що збільшує проникність гематоенцефалічного бар'єра та дозволяє потрапити з мозку в кров біомаркерам пухлини у вигляді фрагментів ДНК ракових клітин.

Результати оприлюднені в журналі Theranostics.



Чому важливо розробити новий підхід до діагностування раку мозку?

Діагностування ракових пухлин головного мозку супроводжується низкою викликів. Для діагностування інших типів раку часто досить інформативним є провести аналіз крові на виявлення типових біомаркерів пухлини, наприклад, фрагментів ДНК із їхніх клітин, що циркулюють у крові. Але у випадку пухлин мозку це не зовсім виправдано через наявність гематоенцефалічного бар'єра. Це структура, що складається головним чином із кровоносних судин мозку, яка вибірково перешкоджає проникненню молекул із крові в центральну нервову систему чи навпаки. Її функція – захистити важливу та чутливу нервову тканину від впливу потенційних шкідливих речовин, які можуть утримуватись у крові. Але водночас гематоенцефалічний бар'єр не пропускає з мозку в кров окремі молекули, зокрема, біомаркери мозкових пухлин. Тому аналіз крові на виявлення біохімічних ознак раку мозку є малоінформативним. Найточніший спосіб діагностування в такому випадку полягає в біопсії - взяття невеликої кількості мозкової тканини для вивчення.

Процедура травматична, що вимагає значної вправності лікаря, супроводжується додатковими ризиками, а іноді взагалі неможлива через особливості розташування пухлини. Але вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та Іллінойського університету в Чикаго знайшли потенційну заміну біопсії, що дозволяє все ж таки виявити в крові біомаркери пухлин мозку.

Як вчені обійшли гематоенцефалічний бар'єр?

Вони спробували знайти спосіб тимчасово збільшити проникність гематоенцефалічного бар'єра, завдяки чому в кров могла б потрапити циркулююча ДНК пухлин. Зрештою, вчені подумали, що допомогти може фокусований ультразвук. Декілька попередніх досліджень застосовували метод для успішної доставки препаратів із крові в мозок. Задум полягає в націлюванні на конкретну частину мозку пацієнта фокусованого ультразвуку, тоді як у кровотік йому вводяться мікробульбашки безпечної контрастної речовини. При проходженні через мозкові судини, що обробляються ультразвуком, бульбашки починають вібрувати і частково руйнують стінки судин. Завдяки цьому ті стають більш проникними, тож до них легше можуть потрапити біомаркери пухлин мозку. Отже, їх можна «виловити» взяттям та аналізом крові.



Перевірку припущення провели спочатку на мишах з найбільш поширеним та агресивним типом раку мозку у людей – гліобластомою. Отже, досліди повторили на великих тваринах — свинях із гліобластомою, що дозволить краще оцінити доцільність такого втручання у людей. Піддослідні зазнавали високоточного впливу фокусованого ультразвуку завдяки контролю над процедурою за допомогою магнітно-резонансної томографії. Відразу після процедури здійснювали забір крові, який аналізували методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність циркулюючої ДНК, властивої гліобластомам специфічних генетичних мутацій EGFRvIII та TERT C228T.



Звукова біопсія або сонобіопсія (sonobiopsy), як назвали її автори, справді збільшила кількість ДНК пухлин у крові до рівня, коли їх можна легше виявити доступними способами. У мишей концентрація EGFRvIII у крові після процедури була у 920 разів більша порівняно з мишами, які не проходили її. Чутливість методу за цим показником зросла з 7,14 відсотка до 64,71 відсотка. У той самий час концентрація TERT C228T була більшою в середньому в 10 разів після сонобіопсії, а чутливість зросла з 14,29 до 45,83 відсотка.



У свиней було отримано подібні позитивні результати. Так, рівень EGFRvIII після процедури збільшився у 270 разів, а чутливість діагностування за ними зросла з 28,57 до 100 відсотків. Для показника TERT C228T чутливість змінилася з 42,86 до 71,43 відсотка.



Як миші, так і свині не мали серйозних побічних ефектів від втручання. У них не виявили зростання ризику крововиливів або відмирання клітин. Часткове руйнування та збільшення проникності гематоенцефалічного бар'єра спостерігалося переважно лише у місці безпосереднього впливу, і ці ефекти проходять через кілька днів. Але вчені кажуть, що подальші досліди дозволять краще оцінити потенційні ризики процедури звукової біопсії. Вони сподіваються, що перевірена ними технологія дозволить у майбутньому діагностувати гліобластому та інші типи раку мозку у людей на ранньому етапі шляхом простого виявлення циркулюючої пухлинної ДНК у крові.