Вчені розкрили таємницю "космічного" кинджалу Тутанхамона

12:49 24 лютий Київ, Україна

Колись, у 20-х роках минулого століття в Долині Царів у Єгипті було виявлено знамениту гробницю єгипетського царя Тутанхамона. Ця знахідка увійшла в історію як найбільша та найдорожча. Оскільки гробницю охороняло «прокляття» фараона, її не встигли пограбувати шукачі скарбів. Крім інших дорогих знахідок, у гробниці археологами було виявлено 35-сантиметровий кинджал із чистого заліза. Увага вчених тривалий час була прикута до того, як древні єгиптяни могли створити і обробити такий метал за століття на початок так званого залізного віку.

Єдиним варіантом археологи назвали використання метеоритного заліза. У ті часи люди, які ще не знають нічого про металургію, використовували метеоритне залізо і дуже дорого цінували вироби з нього. Вже у 2016 році така гіпотеза знайшла наукове підтвердження, але як стародавні єгиптяни обробляли такий матеріал – залишалося загадкою.

Японські та єгипетські вчені провели ретельний аналіз металевої структури леза «космічного» кинджалу за допомогою рентгенівського сканування та виявили в ній присутність заліза, нікелю, марганцю та кобальту. А на поверхні леза було знайдено залишки сірки, хлору, кальцію та цинку.

Такий склад доводить, що меч був виготовлений з октаедриту – найпоширенішого класу залізних метеоритів.

А ось те, що на його поверхні залишилися сліди сульфіду заліза, а також дуже вправний тонкий візерунок на ножнах і рукоятці клинка свідчить про те, що кували цей виріб за досить низької для цього процесу температури – менше 950°C.

Знайти місце виготовлення кинджала Тутанхамона допомогли древні глиняні таблички Амарнського архіву, яким близько 3400 років. На цих табличках вчені розшифрували записи, в яких йдеться про залізний кинжал у золотих ножнах. Стародавні записи розповіли цікаву та точну історію. Там сказано, що кинджал був поданий королем Мітанні в дар Аменхотепу III, який одружився з його дочкою. Як відомо, Аменхотеп III був дідом Тутанхамона, і клинок переходив у спадок.

А ось королівство Мітанні знаходилося на території Анатолії. Отже, метеорит, з якого було виготовлено "космічний" кинджал, було знайдено в районі сучасної Сирії.