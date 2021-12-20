Вчені розкрили секрет роботи мозку у бабусь

20:43 17 листопад Київ, Україна

Намагаючись молодитися або просто йдучи за модою, багато жінок у віці не бажають, щоб онуки називали їх «бабусею». Але ж навіть у самому цьому слові відчувається стільки тепла та затишку. Бабусі – це особлива група жінок і вони мають особливі якості. Це підтвердили дослідження особливостей роботи мозку бабусь, які провели американські вчені з Університету Еморі.

З точки зору еволюції, або так званої гіпотези бабусі, менопауза з'явилася у жінок для того, щоб вони без відволікань могли допомагати своїм дітям заводити і утримувати більше онуків. Це не суперечить дослідженням громадських традицій. У наші дні сприятливий вплив бабусь на онуків виявляється у їхніх успіхах у школі, поведінці та стані здоров'я.

У проведених дослідженнях брали участь 50 бабусь, які мали одного онука (онуку) віком від 3 до 12 років. Враховувався як час, який вони проводять разом, і те, чим саме вони займаються.

Потім за допомогою функціональної МРТ було проаналізовано активність мозку бабусь під час перегляду фото своїх онуків та онучок, їхніх матерів та зовсім невідомих їм дітей та дорослих.

Саме фотографії онуків викликали у мозку підвищену активність. Причому у тих ділянках кори мозку, які пов'язані з емоційною емпатією, тобто співпереживанням. Коли ж учасниці розглядали знімки дочок, у їхньому мозку активувалися зони, відповідальні за когнітивну емпатію - здатність розуміти думку іншої людини.

Таким чином, дослідники зробили висновок: бабусі хочуть розуміти та співпереживати своїм дітям та онукам, а також дуже хочуть проводити з ними більше часу.