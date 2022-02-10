Вчені проаналізували, яку роль у політиці відіграють емоції

13:40 10 лютий Київ, Україна

Почуття у політиці не вітаються. Політичні рішення мають бути раціональними та зваженими, у жодному разі не емоційними. Однак реальність інша. Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчають Уте Фреверт (Ute Frevert) та її команда з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка у Берліні. Вчені зазначають, що сучасні події можна пояснити і історичними процесами.



Після 16 років на посаді, канцлерку Ангелу Меркель пам'ятатимуть як стриману та раціональну особистість. У лічені рази вона виявляла свої емоції. Але саме ці емоційні моменти спадають на думку, коли оглядаємося назад:

Меркель святкує переможний гол національної збірної Німеччини на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року;

рішення відкрити кордони сирійським біженцям у 2015 році;

її завзятий заклик під час коровірусної кризи відмовитись від соціальних контактів, щоб захистити людей у зоні ризику;

і зворушливість, з якою вона обійняла свого колегу Еммануеля Макрона під час прощального візиту до Франції.

Чому нам такі важливі емоції? Хіба мало б знати політичний курс канцлерки? Чому нам цікаво, що її тішить і що розчулює? Перша відповідь, яка спадає на думку: ми всі люди, і нас як істот соціальних цікавлять почуття інших осіб. Ми не можемо керуватися лише корисливими мотивами, хоча деякі економічні теорії схильні це стверджувати.



Навпаки: емоції важливі всюди, де люди повинні взаємодіяти один з одним, тож у політиці теж. Можна сказати, що правильне поєднання професійної політики, стриманості у виступах та самопрезентації дуже рідкісні, проте щирі емоційні моменти породили у населення довіру до Ангели Меркель, що стали основою її визнання.



Отримати прихильність – отримати владу.



Щоб докладніше зрозуміти, яку роль у політиці відіграють емоції, озирнемося назад. Історичні дослідження протягом тривалого часу ігнорували тему почуттів. Це змінилося кілька років тому, і значною мірою завдяки Уте Фреверт (Ute Frevert), директорці Інституту досліджень освіти імені Макса Планка у Берліні.

"Той, хто хоче знати, як люди соціалізувалися, творили спільну мету і її досягали, а потім знову розходилися, йшли різними шляхами, ставали ворожими та ображали один одного, той не може недооцінювати силу та вплив почуттів", - доводять історики свій підхід.

Результати досліджень свідчать: багато аспектів історичних хронік постають у новому світлі, якщо брати до уваги емоції, зокрема, страх, лють та ненависть, а також надію, довіру та співчуття. Так, наприклад, можна по-іншому подивитися на те, як розвивалися відносини між народом та владою в минулому.



Під цим поглядом Уте Ферверт розглянула події Великої Французької революції. Епохальне повалення короля, що почалося в 1789 році в Парижі, призвело до основних змін на території цілої Європи. Народ перетворився на політичного актора. Після усунення, а потім і страти королівського подружжя, європейські монархи почали хвилюватися за свою безпеку та становище.

Тут у гру вступило те, що Уте Ферверт називає "політикою емоцій" - можновладці активно дбали про те, щоб знайти відгук у душах своїх підданих.

“Політика емоцій дозволила убезпечити свою владу, – пояснює Фреверт. – Влада потребує покірності, про яку писав соціолог Мак Вебер, тобто згоди підкорених. Цю покірність можна, звичайно, знайти насильством. Але краще, коли люди слухаються добровільно. Для цього їх потрібно переконати або, що краще, привернути на свій бік, їм потрібно вселити довіру, а якщо вдасться, то й любов”.

Королі мали загравати з громадянами

Зберегти владу можна було, демонструючи громадянам позитивні емоції: на публічних святкуваннях, зі сторінок газет чи під час особистих виступів. Фреверт знайшла, зокрема, і листа прусської королеви Луїзи, яка в 1798 році писала братові: "Я роблю все, щоб без примусу отримати і заслужити любов підданих своєю добротою, ввічливістю, вдячністю".



Представникам вищих сфер не завжди подобалося інсценувати любов до народу, про це свідчить інший лист Луїзи у 1794 році. Тоді ще принцеса, вона писала до свого чоловіка з приводу запрошення на каву до гільдії Потсдамських стрільців.

"Тільки подумай, яка неймовірна вечірка на нас чекає" , - писала вона зверхньо. – Що ж нам лишається? Хочемо цього чи ні, ми маємо змиритися... І, може, навіть матимемо честь кокетувати з громадянами”.

Правителі відчували себе зобов'язаними загравати з народом.



Цей анекдот також розповідає про інший бік політики емоцій.

"Громадяни не були пасивними реципієнтами емоційного повідомлення та реагували на сигнали не безумовним схваленням – у них були очікування, переваги, ймовірно, навіть вимоги. І в цьому полягав ризик для правителів: той, хто прагнув любові громадян, міг зазнати невдачі. І це б продемонструвало, наскільки він потребує цієї любові. Так можна було втратити частку своєї могутності”, - сказала Уте Фреверт.

Дилема загострилася у ХІХ столітті, коли зростала тенденція до демократизації та залучення громадян (хоча на жінок ще не звертали уваги). Зв'язок між урядами та народом повинен був встановлюватися знову і знову, щоб влада залишалася життєздатною. Одним із варіантів були гуляння на честь королівських днів народження – святкуванням особливо раділи у містах та громадах.

Тоді "народу" як такого ще не існувало. Класове суспільство з його чітким поділом на аристократію, духовенство, міщан та селян почало зникати, поступаючись суспільству буржуазії. Тут виникали різні групи, партії та рухи зі своїми, часом суперечливими, інтересами. Тепер ідея націоналізму поширювалася дуже швидко та успішно. Вона діяла як сила тяжіння, як клей, проте змінювала і роль правителів: королі, королеви та імператори перетворилися на фігури національної ідентифікації, у найвищих представників нації. Відповідно, зросли й очікування громадян.

Автографи від імператора

Уте Фреверт з'ясувала, що в цей час зростала потреба народу особисто підійти до короля чи імператора, подивитися на нього, може, навіть потиснути руку. На зламі ХІХ та ХХ століть підписані фотографії німецького імператора були особливо популярними, про що свідчать численні прохання до Вільгельма ІІ дати автограф. Чоловіки, зокрема, члени рейнських військових союзів, формували колону, коли імператор проходив через їхню місцевість, щоб віддати йому честь. Їм було важливо, щоби імператор їх побачив. Тодішнє джерело описує: «Погляд його улюблених очей має допомогти солдатам, вони мали відчути, що його очі тут для них».



Можна уявити собі розчарування і обурення, коли в 1906 Вільгельм II під час своєї поїздки в Рейнланд просто проїхав повз чоловіків, які його чекали.



Любов і прихильність громадян, якщо виникала, не була спрямована виключно на імператора, пояснила Фреверт. Хорошим свідченням цього є зображення політиків, що висіло у кімнатах німців.

“Тут можна було побачити портрети Отто фон Бісмарка чи королеви Луїзи, але не обов'язково імператора, – повідомила історик. – Деякі соціал-демократи поряд із зображеннями монархів вішали фотографії своїх героїв робітничого руху, зокрема, Фердинанда Лассаля та Августа Бебеля”.

Перші обрані на демократичних виборах президенти отримували частково таке саме вшанування, як їхні аристократичні попередники. Це можна спостерігати у випадку першого американського президента Джорджа Вашингтона. Керстин Марія Паль, дослідниця з команди Фреверт, докладніше вивчила цей період.

"Свого часу Вашингтон викликав суперечливі емоції, зокрема, йшлося про питання, скільки влади має зберегтися в руках центрального уряду, а скільки - на рівні окремого штату, - до речі, це породило і сучасні протиріччя в американському суспільстві", - сказала Паль.

І незважаючи на це, мальовані чи друковані копії портретів Джорджа Вашингтона були дуже популярними під час його перебування на посаді.

“Вони висіли у приватних будинках, у забігайлівках, у політичних установах, їх збирали в альбоми. Вже тоді існував тісний емоційний зв'язок із новою державою, про що свідчать численні доповіді з часів заснування США. І ці сильні почуття стосувалися і президентів", - наголошує Паль.

Спалах люті замість розважливості

Керстин Марія Паль захистила дисертацію в галузі мистецтва та візуальної історії. У дослідженнях вчена аналізує, які емоції правителів зображували на картинах.

Так званий Лансдаунський портрет – одне з найзнаменитіших зображень Джорджа Вашингтона – зображує американського президента у традиції європейських королів: з виразом рішучості, але водночас спокійним та розважливим. Картина розкриває ідеали, що стосуються керівників та їхньої поведінки, вираження емоцій.

"Один із найбільших викликів того часу втілився в понятті "самоволодіння". Воно означає повний чуттєвий спокій, за яким ховається сильна емоція, навіть пристрасть, яка назовні виявляється дуже помірковано". І Вашингтона, і багатьох його наступників зображували саме в такому стилі" , – каже Керстін Марія Паль.

45 президент Сполучених Штатів Америки пішов усупереч цій традиції. Під час свого перебування на посаді Дональд Трамп вирізнявся вибухами люті, агресивними зауваженнями, а також, як гадають, неконтрольованою імпульсивністю. Керстін Марія Поль припускає, що таку поведінку президент обрав цілком свідомо.



У будь-якому суспільстві та його інститутах існує багато неписаних правил, які диктують, які почуття можна виражати в якому контексті та яким чином. Так одна й та сама особа в парламенті виражатиме одні емоції, вдома з сім'єю – інші, при відвідуванні будинку для людей похилого віку вона, знову ж таки, поводитиметься інакше.



Однак навіть ці норми систематично змінюються. Прикладом Паль називає політику та футбол. Ще наприкінці 90-х років ХХ ст. футбол пов'язували з непристойною поведінкою. Лише після Чемпіонату світу 2006 року інтелектуали в Німеччині почали публічно ним займатися. З того часу навіть політики високого рангу на стадіонах під час мундіалю не приховували своїх емоцій, як канцлерка Меркель та президент Німеччини Гаук на Чемпіонаті світу у Бразилії. До речі, це була одна з рідкісних нагод побачити обох разом – в інших випадках вони зустрічалися зазвичай у Бундестагу на День пам'яті жертв націонал-соціалізму.

Зміна чуттєвих норм може відбуватися поступово або внаслідок свідомого перелому.

“Іноді трапляється щось на зразок переломного моменту, коли правила виявляються лише закостенілими конвенціями, майже муміфікованими, – пояснила Поль. – Але якщо в цей момент хтось приходить і каже: 'мене більше не цікавить, як ви це робили, я робитиму все по-новому', то це може здатися дуже привабливим”.

Відмова від старих конвенцій може здатися революційним, сміливим перетворенням, якщо назріє момент. Ймовірно, Дональд Трамп на американських президентських виборах 2016 так і виявився – у правильному місці, у правильний час. І своїми виступами він зміг мобілізувати людей, які через настрої та мову попередньої політичної еліти відчували себе виключеними з політичного процесу.



Цікаво, що в контексті коронавірусної політики медіа - національні та за кордоном - напрочуд часто називали Дональда Трампа "холоднокровним" або "безсердечним". Керстін Марія Паль пояснила, що з історичної перспективи "втрата почуттів" ще в епоху просвітництва у XVIII столітті стала відверто негативним атрибутом.



Адам Сміт, шотландський філософ моралі та засновник класичної національної економії, сьогодні відомий насамперед своєю теорією про невидиму руку ринку, саме у співчутті він бачив основу соціальної взаємодії. «Безсердечність» йому здавалася найгіршою формою соціальної дискримінації, адже вона заперечувала основну схожість людей.

“Проєкт холоднокровності став поняттям війни, необхідним для дискредитації ворога та відмежування "їх" від "нас", – сказала Паль. – Хоча, незважаючи на це, існують форми беземоційності та байдужості, які будуть сприйняті добре. Такі позитивні враження здатні справляти "неупереджені", "професійні" або просто "дуже класні" політики.

Думки та почуття неможливо розділити

Зрештою, емоції, їхнє сприйняття та інтерпретація часто багатозначні, а норми, що ховаються за ними, постійно змінюються. З упевненістю можна сказати одне: почуття із політики вилучити неможливо. І їх неможливо відокремити від раціонального мислення та раціональних рішень, оскільки думки та почуття в людському мозку тісно переплітаються, зазначає Уте Фреверт.