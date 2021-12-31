Вчені за допомогою генної терапії покращили слух у мишей із глухотою

10:23 31 грудень Київ, Україна

Американські вчені показали, що генною терапією можна покращити слух у мишей із мутацією. Щоб цього досягти, вони розділили на фрагменти великий ген, який прагнули внести у клітини тварин, і доставили їх у клітини двома різними вірусними векторами. Дослідження оприлюднено у журналі Science Advances.



Чому генну терапію досліджували проти глухоти?



Понад 450 мільйонів людей у всьому світі страждають від пороків слуху. Глухота може наступити з різних причин, зокрема через травми та захворювання, але значна частина цих людей постраждала через генетичні особливості. Дослідження вказують, що до 16 відсотків випадків генетично викликаної глухоти припадає на мутацію в гені STRC, що кодує стереоцилін білок.



Для нормального слуху важливо, щоб кінчики волоскових клітин внутрішнього вуха контактували з покривною мембраною. Тоді в результаті звукових хвиль мембрана зміщується і дратує волоскові клітини, які сприятимуть передачі відповідного сигналу в мозок, який сприйматиметься людиною як звук. А стереоцилін допомагає мікроворсинкам підтримувати цей контакт із покривною мембраною. При мутації в гені стереоциліну контакт порушується, волоскові клітини не дратуються добре, що проявляється вадами слуху. Прагнучи допомогти таким пацієнтам, група вчених з дитячої лікарні Бостона вирішила випробувати потенціал генної терапії.



Як зазнавали генної терапії проти пороку слуху?



Для перевірки можливості лікувати глухоту виправленням гена вчені провели перші дослідження на тваринних моделях - мишах з мутацією в гені Strc, що відповідає такій у людей. Вчені хотіли внести до клітин цих мишей правильний варіант гена, для доставки якого створили аденоасоційовані віруси, націлені на волоскові клітини внутрішнього вуха. Але оскільки нуклеотидна послідовність гена Strc занадто велика, щоб помістити її в один вірус, було вирішено його розділити на дві частини, помістивши їх у різні віруси і додавши до них послідовність, що сприятиме об'єднанню фрагментів білка в клітині повноцінний стереоцилін. Далі дослідники ввели в організм новонароджених мишей шляхом ін'єкції у їхні внутрішні вуха обидва аденоасоційовані вектори, або тільки один з них, для контролю.



Що трапилося з мишами після генної терапії?



Гістологічне вивчення тканин внутрішнього вуха мишей показало, що контрольні тварини не мають стереоциліну у волоскових клітинах.. У мишей, які отримали подвійний вектор, був присутній білок. Пучки мікроворсинок волоскових клітин у цих тварин через 4-12 тижнів теж стали подібними до таких у генетично здорових мишей: 64 відсотків з них були добре організовані і пов'язані один з одним, тоді як у контрольних мікроворсинки були не згруповані, не здатні нормально підтримувати. контакт із покривною мембраною.

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Тестування мишей показало, що після ін'єкції подвійним вектором у половини піддослідних покращилася чутливість слуху і вони змогли розрізняти ширший діапазон звуків. При цьому у частини тварин показники слуху прирівнялися до таких у здорових.

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Вчені задоволені попередніми одержаними результатами, зокрема, підтвердженням життєздатності їхньої ідеї з поділом гена у два вектори, проте вказують і на обмеження, які доведеться обійти у подальших дослідженнях. Наприклад, тому, що ін'єкцію здійснювали новонародженим мишам, незрозуміло, як і вона спрацює в дорослих.