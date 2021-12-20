Вчені попереджають про небезпеку новорічних ялинок для здоров'я

11:09 05 грудень Київ, Україна

Традиція велить кожен Новий рік зустрічати у присутності ялинки. У багатьох сім'ях встановлюють саме «живі» дерева. Але життя вносить свої корективи у традиції. Багато хто відмовляється від вирубки лісів і купує штучні ялинки. А деяким людям, із ослабленим імунітетом, присутність ялинки в будинку буде небезпечною для здоров'я. Британські вчені через наближення новорічних свят попередили світ про небезпеку живих новорічних ялинок.

Зазначається, що група вчених із Медичного університету північних районів штату проаналізувала 28 ялинок. Вивчалися голки та кора.

Експерти виявили алергени та 53 види цвілі, які містилися в кожній ялинці.

Вони вважають, що ці речовини провокують у людини головний біль.

А алергіки, які гостро реагують на запахи рослин та трави, після контакту з ялинкою страждають від кашлю, нежиті та болю у вухах.

Фахівці не закликають зустрічати Новий рік без ялинки, але все ж таки радять провітрювати приміщення, де стоїть дерево.