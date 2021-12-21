Вчені передбачили зменшення розмірів тварин

20:31 20 грудень Київ, Україна

Протягом наступних 100 років світ тварин може поменшати – і лише чисельно, а й візуально. Вчені з'ясували, що насамперед великим ссавцям і птахам загрожує вимирання. А маленькі види краще прилаштовуються до екологічних змін. Згідно з прогнозами, у майбутньому вони домінуватимуть в екосистемі.



Нещодавній звіт про глобальне біорізноманіття показав: своїм впливом людина змінила екосистему Землі так сильно, що все більше рослин і тварин втрачає необхідні умови для життя. У всьому світі мільйон видів опинився під загрозою вимирання, а багато хто вже зовсім зник з лиця землі.



Але які тварини є найбільшою небезпекою? Чи є певні ознаки, що роблять вигляд особливо уразливим до обумовлених людиною змін? Цим питанням задався Роберт Кук із Саутгемптонського університету та його колеги – на прикладі птахів та наземних ссавців.



Для свого дослідження вчені спостерігали за 15 484 видами – аналізували їх стиль життя та стратегію виживання. Конкретніше вчені брали до уваги п'ять суттєвих ознак: розмір тіла тварини, кількісний вимір потомства, час, що проходить між двома поколіннями, а також спосіб харчування і те, чи були звірі генералістами (проживали у різних середовищах), чи фахівцями (можли

вижити тільки в дуже спеціальній екологічній ніші).

Зрештою, ці дані команда об'єднала з інформацією Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та врахувала їх при створенні моделі, щоб зробити пророцтво на майбутнє: які тварини вимруть у найближчі 100 років і чи можна на підставі цього простежити певну схему?



Результати: майбутні шанси на виживання виду сильно залежать від його характерних ознак. Оптимістичні прогнози для маленьких, швидких, родючих та комахоїдних тварин, що приживаються у різних середовищах. До них відносяться зокрема гризуни, наприклад крихітні миші та співчі птахи з ряду горобцеподібних.



У той же час нерадісне майбутнє пророкують вчені видам, які менш здатні пристосовуватися, повільно розмножуються і можуть жити лише за певних природних умов. Зазвичай це великі види тварин, наприклад, рудий орел або чорний носоріг.



Аналіз показав, що у майбутньому очевидно домінуватимуть малі види, а великі будуть дедалі рідше. Внаслідок такого зміщення зменшиться, зокрема, середня маса тіла ссавців.. Вчені з'ясували, що протягом наступного століття тварини схуднуть приблизно на 25%.

«Ми довели, що зникнення ссавців та птахів відбувається не випадково. Швидше, має місце процес відбору, при якому відфільтровуються певні істоти залежно від їхніх ознак та схильностей за умов екологічних змін», – констатує колега Кука Фелікс Айгенброд.

Вчені відзначають: подібні тенденції щодо розміру тіла хоч і простежувалися в минулому – зокрема після останнього міжльодовикового періоду, – але прогнозована зміна відбуватиметься значно швидше.. Для порівняння: від часу останнього міжльодовикового періоду 130 000 років тому тварини втратили приблизно 14 % маси свого тіла.

«Суттєве зменшення, яке ми зараз припускаємо, може у довгостроковій перспективі супроводжуватись іншими негативними наслідками для екосистеми, – попереджає Кук.. – Адже, з одного боку, цей процес є наслідком екологічних змін. З іншого боку, зменшення тваринного світу може стимулювати нові зміни».

Так багато видів, яким зараз загрожує вимирання, стають визначальними для свого середовища.



У результатах дослідження команда вчених бачить привід, щоби з новими силами виступити на захист природи.