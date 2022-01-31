Вчені запропонували новий спосіб боротьби із ВІЛ-інфекцією. Дослідження

12:02 31 січень Київ, Україна





Яку проблему з ВІЛ вивчали автори? Антиретровірусна терапія дозволяє суттєво зменшити вірусне навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, але не здатна повністю вилікувати від хвороби, оскільки в організмі зберігаються заражені імунні клітини, які тривалий час не мають ознак інфікування. Але нове дослідження свідчить, що протираковий препарат , що модулює роботу імунних клітин, може викривати клітини із прихованою інфекцією, сприяючи активації ВІЛ усередині них. Отже, на них можна легше націлювати імунну систему та терапевтичні препарати. Стаття опублікована в журналі Science Translational Medicine.



Більшість людей з ВІЛ-інфекцією можуть прожити довге і насичене життя, якщо дотримуватимуться правил антиретровірусної терапії. Це означає, що вони повинні регулярно приймати противірусні препарати, що пригнічують розмноження вірусу в імунних клітинах. Таке лікування дозволяє знизити вірусне навантаження до рівня, коли людина майже не здатна інфікувати інших. Однак навіть при досягненні такого результату пацієнт повинен продовжувати антиретровірусну терапію, оскільки в його клітинах вірус залишається в «сплячому» стані, інтегрованому в геном і непомітному, але здатному активізуватися та почати інфікувати нові клітини. Якою б не була ефективна терапія, вона поки що не здатна повністю вилікувати ВІЛ-інфікованих.



Потенційним рішенням розглядають виведення вірусів зі сплячки, щоб вони проявили себе експресією антигенів або новими віріонами, чим видали себе імунній системі, яка зможе краще виявляти та знищувати заражені клітини, або націленим на них препаратам. Вчені з Дослідницького центру раку Фреда Хатчінсона та Університету Мельбурна разом з американськими, канадськими та датськими колегами припустили нову терапію раку.



Яким чином рак пов'язаний з ВІЛ-інфекцією?



У нормі клітини, які набули злоякісних властивостей, розпізнаються імунними клітинами як небезпечні та підлягають знищенню. Втім, ракові клітини можуть уникати знищення, якщо активно експресують на поверхні білок PD-L1, який має функцію, що стримує. Якщо з ним зв'яжеться білок PD-1 імунної Т-клітини, то остання сприйме це як сигнал, що немає необхідності знищувати клітину, і вона зможе розростатися в пухлину. Тому один із способів імунотерапії раку полягає у застосуванні антитіл, націлених на PD-1 або PD-L1. Досліди на культурах клітин показали, що націлені на PD-1 препарати також можуть посилювати вивільнення вірусів з ВІЛ-інфікованих Т-клітин, сприяючи їхньому пробудженню.



У новій роботі дослідники захотіли перевірити, чи справді протираковий засіб допоможе вивести із прихованого стану віруси, щоб заражені клітини було легко знищувати. Для цього вони залучили до випробування 32 учасників із ВІЛ-інфекцією, які проходили антиретровірусну терапію та мали пізні стадії раку. Кожні три тижні пацієнтам почали вводити пембролізумаб – імунотерапевтичний препарат, що складається з моноклональних антитіл до PD-1. Загалом учасники пройшли до 35 сеансів імунотерапії. Вплив на ВІЛ-інфекцію визначали аналізом зразків крові на другий та восьмий день після ін'єкцій, а також наприкінці лікування та через місяць після нього.



Чи справдилися очікування вчених?



На початку імунотерапії концентрація вірусної РНК у плазмі крові майже всіх учасників була нижчою за мінімальну концентрацію, яку намагаються досягти антиретровірусною терапією (менше 50 копій на мілілітр). Через тиждень після першої дози пермбролізумабу показник зріс до 1,65 раза. Однак вимірювання кількості вірусів у плазмі дозволяє виявити лише віріони, що вийшли із клітин. Тим часом сотні та тисячі вірусних копій можуть накопичуватися в інфікованих клітинах без виділення назовні. Тому вчені додатково досліджували пов'язані з клітинами копії ВІЛ. Як з'ясувалося, кількість вірусних РНК в імунних клітинах після першого сеансу лікування зросла в 1,32 раза порівняно з показником початку імунотерапії.

Після сьомої дози імунотерапевтичного препарату частота експресованих вірусних генів клітин після активації Т-клітин збільшилася в 1,44 раза. Але після 13 дози досягла нижчого показника, ніж до лікування. Досліди вказують на низьку ймовірність того, що результат викликаний поділом самих клітин. Автори припускають, що загальна кількість клітин, що вивчаються, не змінилася, проте збільшилася частка тих, у яких легше індукувати експресію вірусних генів. Звідси випливає, що імунотерапевтичний препарат, орієнтований на PD-1, дійсно здатний активізувати ВІЛ в інфікованих клітинах, сприяючи його виведенню з латентного стану.



Хоча вибірка у дослідженні відносно невелика, досі про дію таких імунотерапевтичних препаратів повідомляли лише у вигляді описів поодиноких випадків через рідкість людей із ВІЛ-інфекцією, які потребують подібного лікування. Ця робота не позбавлена недоліків, але вказує напрямок для подальших досліджень з пошуків ефективного способу боротьби з ВІЛ-інфекцією.