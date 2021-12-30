Вчені відкрили потужну речовину, що уповільнює старіння, в гранаті

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Секрети оздоровчого ефекту



Вся справа в мітохондріях

У клітинах організмів мітохондрії відіграють роль енергетичних акумуляторів. З часом, коли ми старіємо, ці клітинні блоки починають втрачати свої властивості і не можуть виконувати свою головну функцію накопичувати енергію. Деградація мітохондрій призводить до погіршення стану м'язової тканини, тому м'язова слабкість одна із проявів старіння. Серед іншого, деградація м'язових тканин безпосередньо пов'язана з хворобою Паркінсона або тремтячим паралічем.



Молекулярний Давид проти старіння Голіафа

Вченим вдалося знайти молекулу під назвою уролітину А, яка без сторонньої допомоги повертає здатність клітин до переробки елементів зруйнованих мітохондрій на нові. Дослідники з Федеральної технічної школи Лозанни (EPFL) знайшли переконливі докази того, що речовина з цього солодкого фрукта відновлює мітохондрії у клітинах, продовжуючи їхнє життя майже на 50%. Назва цієї речовини уролітину А. Результати дослідження були опубліковані вчора в журналі Nature Medicine.Секрети оздоровчого ефекту граната залучили команду вчених із Швейцарії та приватної компанії Amazentis. У ході експериментів вчені виявили молекулу, яка після синтезу травними бактеріями в кишечнику перетворюється на активну речовину, що запобігає старінню клітин м'язів — головному фактору старіння організму. Результати були перевірені на біологічно віддалених видах - гризунах і хробаках, проте вже можна говорити про приголомшливий успіх. Наступним кроком вчених стануть випробування на людях.У клітинах організмів мітохондрії відіграють роль енергетичних акумуляторів. З часом, коли ми старіємо, ці клітинні блоки починають втрачати свої властивості і не можуть виконувати свою головну функцію накопичувати енергію. Деградація мітохондрій призводить до погіршення стану м'язової тканини, тому м'язова слабкість одна із проявів старіння. Серед іншого, деградація м'язових тканин безпосередньо пов'язана з хворобою Паркінсона або тремтячим паралічем.Вченим вдалося знайти молекулу під назвою уролітину А, яка без сторонньої допомоги повертає здатність клітин до переробки елементів зруйнованих мітохондрій на нові.

Це єдина відома молекула, здатна перезапустити процес збирання мітохондрій під назвою мітофагія.. Це повністю натуральна речовина, її ефект сильний і схильний до досліджень" - розповів Патрік Ейбішер, співавтор дослідження.

Щоб протестувати свою гіпотезу, дослідники використали хробаків C. elegans. Цей вид користується особливою популярністю серед експертів, адже похилий вік для C. elegans настає вже на 8-10 день їхнього життя. В результаті тривалість життя хробаків,

отримували уролитин, зросла на 45%.

Після успішних випробувань на черв'яках вчені перейшли до ближчого до людини виду і розпочали тести на мишах. Літні миші приблизно два роки, які отримували чудодійну молекулу з гранату, продемонстрували на 42% кращу фізичну витривалість під час бігу порівняно з іншими контрольними мишами.



Життєдайна квінтесенція

Самі по собі гранати не містять нічого особливого, однак мають дуже важливий необхідний компонент, такий собі прекурсор, який може стати лікувальним після переробки бактеріями.. Дійсно важливу роботу виконують бактерії, що мешкають у кишечнику: вони споживають вміст гранату і перетворюють його на молекулу уролітину.. Цей факт значно впливає на кількість чудодійної речовини, оскільки головна фабрика з виробництва еліксиру життя є травною системою, вона дуже залежить від виду тварини її внутрішньої флори.



Це також означає, що у вас випадково може не бути потрібних бактерій, щоб отримати користь з гранату. Проте не варто засмучуватися із цього приводу — вчені вже працюють над вирішенням цієї проблеми і навіть започаткували власну стартап-компанію.



Якщо ж у вас залишилися сумніви, що ця речовина подіє на людях, зверніть увагу на факт від авторів дослідження:

"Еволюційно віддалені один від одного види, такі як C. elegans. і миші реагують на те саме речовина однаково. Це хороша ознака того, що ми маємо справу з основним механізмом живих організмів», - йдеться у прес-релізі EPFL.

За словами керівника нової компанії Amazentis та співавтора дослідження Кріса Рінща, молекулярна ефективність цієї речовини пояснюється мільйонами років паралельної еволюції рослин, тварин та бактерій.. Саме тому прекурсор до уролітину можна знайти не лише у гранатах, а й у більшості горіхів та ягід.



З відкриттям швейцарців багато фармакологічних компаній будуть змушені переглянути свої погляди на боротьбу зі старінням. Нам залишається сподіватися, що клінічні дослідження на людях пройдуть відповідно до всіх стандартів. Можливо, вже за кілька років ми зможемо скористатися надбанням мільйонів років еволюції?