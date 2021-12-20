Вчені визначили найефективніший шлях боротьби з ожирінням

12:34 19 листопад Київ, Україна

Немає такої жінки у світі, яка хоча б раз не намагалася схуднути. Хоча ця проблема хвилює і багатьох чоловіків, адже надмірна маса тіла створює як багато проблем, і масу захворювань. Для того, щоб привести свою вагу в норму, існує безліч різноманітних дієт, але не всі вони дають тривалий і здоровий ефект.

Ґрунтуючись на боротьбі з ожирінням у хворих на діабет другого типу, вчені з Великобританії та Нової Зеландії провели низку досліджень і виявили, що головним фактором в ефективності боротьби із зайвою вагою є скорочення калорій. Свої висновки вони опублікували у журналі Європейської асоціації з вивчення діабету Diabetologia.

Проаналізувавши близько 20 різних досліджень, здійснених раніше на основі даних баз MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science та Кокранівської бібліотеки, вони дійшли висновку, що тільки така дієта дає стійкий ефект ремісії у хворих на діабет другого типу. Адже, крім генетичної схильності до захворювання, дана форма діабету часто виникає на тлі ожиріння.

Достатня втрата ваги може видалити аномальний жир з печінки та підшлункової залози та повернути захворювання назад.

Вчені стверджують, що досягти стійкого ефекту схуднення допоможе низькокалорійна дієта, в якій дуже калорійні продукти замінюють тими, що мають дуже низький калораж.

Так, якщо на три місяці скоротити споживання до 830 кілокалорій на день, і надалі дотримуватись обмежень щодо жирної та високовуглеводної їжі, показники ремісії за рік становлять 46-61%.

Для порівняння, при низьковуглеводних дієтах показники ремісії набагато нижчі і становлять 4-19%.

Якщо ж повністю замінити у своєму раціоні звичні продукти низькокалорійними, щоб споживати 400-500 кілокалорій на день, за 2-3 місяці можна скинути більше 6 кілограмів. Це підтверджують спостереження.

А ось інші низькокалорійні дієти, які скорочують споживання до 1000-1500 кілокалорій на добу, дають зниження маси тіла лише на 2,4 кілограма за період від 3 місяців до року. На думку вчених, такий самий ефект можна отримати від таких дієт, як знежирена, низьковуглеводна або середземноморська.

Вчені дійшли висновку, що стійке схуднення можливе лише за умови постійного перевищення витрачених калорій над отриманими, чому низькокалорійні дієти можуть лише сприяти.

Як зауважили раніше вчені зі США, Данії та Канади, в основі ожиріння лежить не кількість, а склад їжі, що вживається людиною.