Вчені визначили відповідальну за планування мовлення ділянку мозку

12:32 13 січень Київ, Україна

Дослідження американських учених показало, що планування мовлення відбувається в основному в лобово-скроневій зоні мозку. При цьому найбільша активність спостерігалася в частинах середньої та нижньої лобової звивини. Ці дані потенційно проливають світло на нові методи терапії розладів мовлення, які зустрічаються у людей з аутизмом або у тих, що пережили інсульт або травму мозку. Результати дослідження були опубліковані в Nature.



Чому вчені досліджували планування мовлення?



Участь у розмові передбачає три типи процесів: сприйняття репліки співрозмовника, планування своєї відповіді та вираження цієї відповіді. Що цікаво, люди зазвичай не потребують окремих пауз для того, щоб придумати відповідь. Типова розмова часто виглядає як швидкий обмін репліками. Це свідчить про те, що процес планування мовлення, ймовірно, відбувається паралельно з іншими процесами.



Попередні дослідження пов'язували планування з нижньою лобовою звивиною, верхньою скроневою звивиною, додатковою моторною ділянкою та нижньою тім'яною корою. Однак у дослідженнях мовлення експерименти часто організовані таким чином, що респондент ні з ким не взаємодіє. Типовими завданнями є опис того, що зображено на картинках, повторення почутих слів та читання. У такому разі процес планування відбувається не тоді, коли інший співрозмовник каже, як це зазвичай відбувається у звичайному житті. Тому вчені з Університету Нью-Йорка та Університету Айови вирішили дослідити механізм планування мовлення в умовах, наближених до типової розмови.



Що зробили вчені?



Для дослідження центрів мозку, залучених до мовлення, використовувалася кортикографія. Цей метод передбачає розміщення електродів не на голові респондента, а саме на поверхні мозку. Через інвазивність цієї технології її зазвичай використовують у дослідженнях із тваринами. Однак у цьому дослідженні брали участь вісім респондентів із тяжкою формою епілепсії, яким було приписано хірургічне видалення тканин мозку, пов'язаних із нападами. Під час операції електроди розміщувалися на мовленнєвих центрах пацієнтів, щоб їх не пошкодити. Пацієнти перебували під місцевою анестезією і могли продовжувати говорити, що свідчило про неушкодження мовленнєвої функції.



Що вдалося дізнатися?



Проаналізувавши електричну активність у мозку респондентів, вчені виявили, що активність деяких частин мозку відрізняється залежно від того, як людина залучена до розмови у певний момент: слухає питання, планує відповідь і, власне, відповідає. Іншими словами, всі три процеси забезпечуються різними мозковими механізмами. Планування мовлення здійснюється в основному в лобно-скроневій зоні мозку. А найбільш активні частини середньої та нижньої лобової звивини.



Знання про те, які зони в мозку залучені до планування, є важливими для лікування розладів мовлення. Тому ці результати можуть допомогти в подальшому дослідженні апраксії, коли людина має проблеми з управлінням рухами щелепи, язика і губ при спробі сказати щось. Також вони можуть пролити світло на причини заїкуватості та нові методи лікування цього захворювання.