Вчені визначили, як немовлята визначають близькість соціальних зв'язків людей

12:33 25 січень Київ, Україна

Американські вчені стверджують, що немовлята можуть визначати близькість соціальних зв'язків між людьми на основі того, чи ці люди обмінюються слиною. Досліди показують, що маленькі діти вже у віці восьми місяців схильні вважати ближчими осіб, що цілуються, діляться їжею або посудом або тих, що інакше взаємодіють, ділячись слиною. Це показує, що в дуже ранньому віці самостійно розвивають здатність розрізняти спорідненість між особами на основі особливостей їхніх взаємодій, зазначається в статті журналу Science.



Навіщо маленьким дітям визначати близькість соціальних зв'язків?



У перші роки життя діти зовсім не самостійні та повністю залежать від опіки дорослих. Тим часом не кожна доросла людина однаково ставиться до конкретної дитини та зацікавлена у її добробуті. Це стосується переважно лише родичів, особливо батьків та інших близьких людей. Тому з маленького віку діти вчаться розпізнавати, хто є їхніми близькими людьми, а отже, гідні довіри та прийдуть на допомогу, якщо до них звернутись. Найпростішим способом навчитися ідентифікувати хто є хто один одному є пояснення дорослих через словесну комунікацію. Але проходить кілька років, перш ніж дитина зможе розуміти людську мову, тоді як попередні дослідження припускають, що навіть немовлята можуть розрізняти структуру і близькість соціальних зв'язків між людьми. Поки що не зовсім зрозуміло, як їм це вдається, є припущення, що вони можуть орієнтуватися на взаємодії, що включає обмін слиною. Зрештою, поцілунки або поділ посуду найчастіше відбуваються між людьми з тісними, часто спорідненими зв'язками. Перевіркою цієї гіпотези зайнялися вчені з Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту за участю понад сотні дітей.



Якою була роль дітей у дослідженні?



Вчені провели кілька дослідів, у ході яких дітям демонстрували різні взаємодії людей. До першого залучили 113 учасників віком від 5 до 7 років, яким показували комунікацію намальованих персонажів, наприклад, дівчинки, яка п'є сік через трубочку, її сестри та подруги. Відтак, дітей запитували, з ким, на їхню думку, швидше за все поділиться напоєм дівчинка. Більшість із них відповіли, що персонаж, швидше за все, поділився напоєм із членом сім'ї, тобто сестрою. Цей досвід показав, що у ранньому віці діти вже розуміють, що взаємодії, у яких відбувається обмін слиною, відбуваються частіше усередині сім'ї.



У наступному досліді вирішили перевірити наявність подібного мислення у молодших дітей. Цього разу було залучено 46 американських немовлят віком від 8,5 до 18,5 місяців, яким представляли відеозаписи із взаємодією акторок із лялькою. Спочатку вони бачили, як лялька їсть з однією з акторок один і той же шматочок апельсина, а з іншою акторкою грає з м'ячем. У наступному епізоді лялька була між двома жінками і плакала. В цей час вчені ретельно спостерігали за реакцією немовлят. Вони припустили, що якщо ці діти теж розуміють близькість зв'язків на основі досвіду обміну слиною, то при спостереженні за лялькою у стані стресу вони уважніше стежитимуть за актрисою, яка ділилася з лялькою їжею, оскільки вона має бути в тісніших зв'язках з нею. А значить, з більшою ймовірністю втішатиме ляльку.



Як поводилися немовлята під час спостереження за ляльковою виставою?



Як молодші, так і старші немовлята, коли побачили ляльку, що плаче, насамперед подивилися на актрису, яка ділилася з нею їжею. Причому погляд на цю жінку був ще й тривалішим, ніж на ту, з якою лялька лише грала. Тоді вчені провели контрольні досліди з іншою групою учасників, де ляльки взагалі не було або вона замінювалася на нову, яка плакала. У цих випадках діти не демонстрували схильності дивитися на жінку, що ділилася їжею у попередньому епізоді. Це говорить про те, що діти дійсно орієнтуються на обмін слиною щодо близькості соціальних зв'язків. Результати були схожими і в наступному експерименті, який провели за участю дітей різної раси, етнічності, економічного статусу сім'ї та географічної приналежності.

Для більшої надійності автори провели ще один дослід, у якому обмін слиною був ще очевиднішим. Немовлята віком від 8,5 до 18,5 місяців спостерігали за тим, як одна з акторок облизала свій палець, потім помістила його в рот ляльки та повернула до свого рота.. У той час як з іншою лялькою взаємодія відрізнялася: замість облизування пальця жінка торкнулася спочатку власного чола, потім — чола дитини. Цього разу вчені спостерігали, на яку ляльку дивитимуться діти, коли актриса почне плакати та демонструвати стрес.



Подібно до минулого, діти у віці 16,5-18,5 місяців подивилися спочатку і утримували погляд на ляльці, яка обмінялася з акторкою слиною. Однак серед молодших дітей віком 8,5-10 місяців схильності спочатку дивитися на цю ляльку не помітили, хоча тривалість погляду на неї теж була більшою.



Вчені роблять висновок, що якщо немовлята бачать незнайомих людей, які обмінюються слиною, то вважають, що між ними є близький зв'язок. Можливо, це допомагає їм визначати спорідненість між їхніми спостерігачами (наприклад, відрізняти батьків, сиблінгів та бабусь та дідусів від нянь та вихователів у садку). Водночас автори вказують і на обмеження своєї роботи. З цього дослідження не ясно, чи діти відрізняють позитивну і негативну взаємодію з обміном слиною. Наприклад, чи вважають вони близькими двох людей, якщо одна продемонструє агресію і зневагу і плюне на іншу. У майбутньому вчені також хочуть з'ясувати, чи діти розуміють подібним чином ширшу структуру соціальних зв'язків. Наприклад, чи вважають вони сприйнятливішим до обміну слиною з близькими друзями батьків, проти менш близькими.