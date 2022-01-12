Вчені описали найменші сухопутні равлики - їх висота лише пів міліметра

11:52 12 січень Київ, Україна

Вчені знайшли у вапняку Лаосу та В'єтнаму найменших відомих науці сухопутних равликів, чиї раковини у висоту не перевищують 0,58 міліметра. Вони отримали назви Angustopila coprologos та Angustopila psammion, зазначається в журналі Contributions to Zoology. Попередній рекордсмен у мініатюрності серед наземних равликів мав раковину заввишки до 0,71 міліметра.



Чому равлики такі маленькі?



Для багатьох безхребетних тварин зменшення розмірів тіла супроводжується перевагами, які збільшують шанси на виживання та продовження роду. Наприклад, серед паразитоїдних ос зустрічаються види, розмір особин яких менший за півміліметра (наприклад, трихограма бура (Trichogramma evanescens)). Так ці комахи змогли пристосуватися до паразитування на маленьких яйцях господарів, які недоступні іншим осам із великим розміром тіла. А для тварин, що живуть під землею, зменшення відкриває нові можливості для пересування та пошуку їжі. Маленьке тіло може поміщатися у крихітні щілини, маленькі для багатьох інших тварин, а також дозволяє харчуватися шматочками їжі, які для інших не мають цінності. Це стосується і сухопутних равликів, розміри яких оцінюють за єдиною щільною та постійною структурою – раковиною. В останні роки вчені описували дедалі менші види равликів, які заміняли попередніх рекордсменів у мініатюрності. Так, описаний минулого року і визнаний на той час найменшим сухопутним равликом вид Angustopila pallgergelyi має раковину заввишки 0,59-0,71 міліметра. Але здається, що титул доведеться віддати новому вигляду, описаному авторами Європи та США на чолі з вченими дослідницької мережі Етвеша Лоранда.



Які равлики є новими рекордсменами?



Вчені дійсно описали два найменші види равликів, які населяють Лаос і В'єтнам і також є представниками роду Angustopila. Черепашки раніше невідомих науці крихітних молюсків знайшли у зразках ґрунту, зібраних з основи вапнякових скель та у вапнякових печерах.



Перший вид, що походить з центрального регіону Лаосу, отримав назву Angustopila coprologos, чия видова назва з давньогрецької перекладається як «збирач гною». Не дуже гарна назва обумовлена тим, що раковина равлики, шириною 0,66-0,76 міліметра і висотою 0,49-0,58 міліметра, обліплена крихітними гранулами бруду, що формують радіальний візерунок і, ймовірно, фекаліями молюска.

. / Внески до зоології, 2022" src="/storage/202201/image/48d67444e999e738558a61de8fda1e6cd4d6ee95e8dc682257426d63a51bf17a.jpg" aFotoos Ракушка Barna Páll-Gergely та ін. / Contributions to Zoology, 2022" width="681" height="618" />



На жаль, ученим не вдалося знайти живих особин у зразках, тому невідомо, навіщо крихітним равликам «прикрашати себе» і як вони взагалі живуть. Автори припускають, що молюски населяють глибокі тріщини вапняку, з яких порожні раковини вимилися в основу скелі сильними та тривалими дощами. Але тоді ще менш зрозуміле призначення бруду на раковині. Подібна практика наклеювання ґрунту та інших матеріалів відома багатьом представникам сухопутних равликів, але ймовірним поясненням є камуфляж для укриття від хижаків. А яким чином візуальне маскування може стати в нагоді Angustopila coprologos у темних ущелинах вапняку, невідомо. Іншими можливими поясненнями є хімічна комунікація молюсків та сприяння затриманню вологи на раковинах.



Другий описаний вид було знайдено у зразках з печер на півночі В'єтнаму. Він отримав назву Angustopila psammion, видовий епітет якого означає із давньогрецької «піщинки». Вона відображає крихітні розміри молюска, які роблять його найменшим з відомих сухопутних равликів: його раковина досягає завширшки 0,6-0,68 міліметра, а у висоту всього 0,46-0,57 міліметра. У той же час інший равлик, Arinia micro, хоч і має вищу раковину, але він уже, тому він може пролізти в менший отвір, ніж равлик-піщинка. Тому, на думку авторів, варто орієнтуватися на якісь інші параметри, крім просто ширини і висоти раковини, щоб з'ясувати, який же равлик насправді найменший. І хоча описаний вид близько підібрався до можливої межі мініатюризації, вчені не виключають, що в майбутньому можуть бути відкриті ще менші равлики.

. / Contributions to Zoology, 2022" src="/storage/202201/image/ec890b348c4eef87feeeebb72e58b029e5ef6d4d09dbfeef06c84aa478027110.jpg" Barna Páll-Gergely та ін. / Contributions to Zoology, 2022" width="829" height="624" />