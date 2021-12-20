Вчені пояснили, чому зникли поселення вікінгів у Гренландії

Як багато і одночасно мало знаємо ми про легендарних вікінгів, про їхні бойові походи в нові землі та їхні поселення на цих завойованих землях, таких як величезний острів Гренландія. Востаннє про поселення вікінгів на цьому острові в історичних документах згадувалося ще на початку 15 століття. Що ж сталося із цим сильним народом? Чому вікінги залишили прекрасний острів, який служив їм будинком протягом 400 років?

Прибувши на острів у 985 році, вікінги за 10 років створили два поселення на півдні Гренландії, які називаються Східне поселення (Eystribyggð на давньонорвезькому) та Західне поселення (Vestribyggð). Але вже у 15 столітті, за даними вчених, інформація про те, що там мешкали вікінги, зникла. Ніде не знайдено навіть їхніх археологічних слідів. Проведені розслідування проливають світло на причину, через яку вікінги залишили береги Гренландії.

На думку вчених, причиною цього стали затоплення земель, придатних для сільськогосподарського використання, а це позбавляло народ прожитку.

"Протягом кількох століть, з 14 по 19 століття в Європі та в Північній Атлантиці сталася зміна клімату, стало холодніше. Цей період відомий як малий льодовиковий період. У цих холодних умовах Гренландський крижаний щит став ще більшим», — каже Маріса Джулія Боррегжин із Гарвардського університету.

Збільшившись у масі, льодовий щит тиснув на землю і це викликало часті повені на прибережних територіях, заселених людьми.

Створені комп'ютерні моделі природних процесів показали, що з початку 15 століття повені могли захопити територію 140 кв. км, затопивши оброблені поля та луки для випасання худоби.

Але той факт, що Західне поселення вікінги залишили на кілька десятиліть раніше, говорить про існування та інші загрози для них. Цілком можливо, що це були часті збройні напади ескімосів, а також різке похолодання, що викликало нестачу їжі.

Є причина стверджувати, що вже з 1420-х у Східному поселенні не залишилося мешканців. Згадка про Західне поселення в історичних документах належить до ще раннього періоду, а саме до кінця 14 століття.

Вчені дійшли висновку, що так званий малий льодовиковий період або різке похолодання в Північній Атлантиці був викликаний... надто швидким глобальним потеплінням. Озираючись на приклад вікінгів, нам ще не пізно зробити відповідні висновки та припинити для початку викид СО2 в атмосферу, перейшовши на безпечні та нешкідливі види енергетики.