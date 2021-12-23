Вчені пояснили, як мозок перетворює запахи на спогади

20:37 22 грудень Київ, Україна

Багато спогадів у нашому мозку тісно пов'язані із запахами. Вчені нещодавно з'ясували, як у людській пам'яті виникає такий складний зміст. Згідно з отриманими результатами, існує певний зв'язок між двома різними мозковими ділянками, і він відповідає за те, щоб запах запам'ятовувався разом із інформацією про «де?» і коли?". Ці знання можуть зацікавити, зокрема, дослідників хвороби Альцгеймера.



Запах їжі, яка у дитинстві була коханою, або парфуми коханої людини: деякі запахи можуть спровокувати спогади про далеке минуле. Раптом запах переносить нас у минулий час, здавалося б, зовсім забувся. Жоден інший орган почуттів не пов'язаний із спогадами, як нюх.



Цей взаємозв'язок проявляється і у пацієнтів, хворих на Альцгеймер.. Втрата нюху – один із перших симптомів цієї дегенеративної хвороби нервової системи. Ще до того, як здатність запам'ятовувати зазнає відчутних ушкоджень, багато постраждалих мають проблеми з розпізнаванням звичайних запахів. Адже вже на ранній стадії починає атрофуватися так зване переднє нюхове ядро (nucleus olfactorius anterior) – важливий для обробки запахів центр мозку, про який вчені знають небагато.



Щоб дізнатися більше про його структуру та функції, вчені на чолі з Афіфом Аграбаві (Afif Aqrabawi) з Університету Торонто в Канаді докладніше придивилися до цієї ділянки мозку. У процесі досліджень вони виявили раніше невідомий нервовий зв'язок: він з'єднує переднє нюхове ядро з гіпокампом, що грає вирішальну роль для запам'ятовування та контекстних спогадів.



Що станеться, якщо цей зв'язок обірвати? Це перевірили вчені завдяки експериментам на мишах. Відомо, що гризуни віддають перевагу новим запахам.. На відміну від нових запах, який вони вже знають, викликає миші менше цікавості.

«Коли такі преференції зникають, це означає, що миші більше не згадують запаху, який раніше знали», – пояснив Аграбаві.

В нюховому тесті з'ясувалося: гризуни, у яких зв'язок між гіпокампом та переднім нюховим ядром не діяв, знову і знову поверталися до вже пройдених зразків і винюхували їх протягом надзвичайно тривалого часу.. Очевидно, вони втрачали свої нюхові спогади. Так миші демонстрували ті ж симптоми, що й пацієнти з Альцгеймером, хоча їхнє переднє нюхове ядро не було пошкоджено.



Тому для вчених очевидно, що виявлений зв'язок між гіпокампом та переднім нюховим ядром має важливе значення. Вони вважають, що цим шляхом пов'язується інформація про простір та час із чуттєвими враженнями.

«Ці елементи разом творять спогади та містять відповідь на запитання "що?", "коли?" і де?". З цієї причини ми згадуємо різкий запах парфумів нашого партнера, коли думаємо про перший поцілунок із ним», – сказав Аграбаві.

Якщо що, де не вдається з'єднати, нюхові спогади залишаються неповними.

«Наші результати демонструють, як запахи, що супроводжують нас у житті, перетворюються на спогади. Наразі ми розуміємо, які мозкові схеми впливають на епізодичну пам'ять», – констатував Аграбаві.

За його словами, у майбутньому ці знання можуть стати в нагоді для того, щоб докладніше вивчати епізодичну пам'ять і дефіцит нюхової пам'яті, що виникає при дегенеративних захворюваннях нервової системи.



Ймовірно, завдяки отриманим показанням з'являться найкращі діагнози для Альцгеймера та інших подібних недуг. Вже зараз медики використовують нюховий тест, щоб виявити початкові стадії деменції нескладним та недорогим способом.. Такі тести з кращим розумінням нервових механізмів, що лежать в основі процесів, що вивчаються, можна буде оптимізувати і зробити більш надійними, зазначили вчені.