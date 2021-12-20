Вчені виявили другий випадок природного одужання від ВІЛ-інфекції

16:43 16 листопад Київ, Україна





Як можна вилікуватись від ВІЛ-інфекції?





Тим часом, нещодавно виявилася можливість взяття під контроль вірусів імунодефіциту організмом самих хворих без медичного втручання. Таких людей (їхня частка всього близько 0,5 відсотка від загальної кількості хворих) називають елітними контролерами за те, що їхня імунна система здатна самостійно пригнічувати розмноження ВІЛ в організмі до рівня, як при антиретровірусній терапії, або навіть нижче. Минулого року група вчених на чолі з дослідниками Інституту Рагону Массачусетської загальної лікарні описала потенційний механізм роботи імунної системи цих людей проти вірусу, а також випадок жінки, яка прожила з діагнозом ВІЛ-інфекція 25 років, перш ніж обстеження показало, що в її організмі не залишилося функціональних копій ВІЛ, всупереч відсутності противірусної терапії. У новій роботі учені разом з колегами Університету Буенос-Айреса повідомили про ще один подібний випадок з елітним контролером. Американські дослідники описали другий потенційний випадок, коли пацієнтові вдалося зупинити розмноження вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) в організмі без прийому противірусних препаратів або пересадки кісткового мозку. Цим пацієнтом виявилася аргентинська жінка, яка вісім років прожила з ВІЛ-інфекцією, протягом яких вона не мала необхідності приймати антиретровірусні препарати. Результати її обстеження оприлюднено в журналі Annals of Internal Medicine. Зазвичай інфекція вірусом імунодефіциту людини береться під контроль за допомогою антиретровірусних препаратів. Вони запобігають розмноженню вірусу в організмі, поступово знижуючи його концентрацію до мінімального рівня (менше 50 копій вірусу на мілілітр плазми). Це дозволяє хворим доживати до похилого віку, але все ж таки не позбавляє хвороби. Втім, випадки лікування все ж таки відомі. Берлінський пацієнт та лондонський пацієнт стали першими людьми, які мали змогу знизити вірусне навантаження до рівня, коли патогенів неможливо виявити. В обох випадках це побічний ефект трансплантації кісткового мозку для лікування раку.Тим часом, нещодавно виявилася можливість взяття під контроль вірусів імунодефіциту організмом самих хворих без медичного втручання. Таких людей (їхня частка всього близько 0,5 відсотка від загальної кількості хворих) називають елітними контролерами за те, що їхня імунна система здатна самостійно пригнічувати розмноження ВІЛ в організмі до рівня, як при антиретровірусній терапії, або навіть нижче. Минулого року група вчених на чолі з дослідниками Інституту Рагону Массачусетської загальної лікарні описала потенційний механізм роботи імунної системи цих людей проти вірусу, а також випадок жінки, яка прожила з діагнозом ВІЛ-інфекція 25 років, перш ніж обстеження показало, що в її організмі не залишилося функціональних копій ВІЛ, всупереч відсутності противірусної терапії. У новій роботі учені разом з колегами Університету Буенос-Айреса повідомили про ще один подібний випадок з елітним контролером.

Про кого написали цього разу?

У дослідженні йдеться про жінку з аргентинського міста Есперанса, яка захотіла зберегти анонімність. ВІЛ-інфекцію у неї виявили у 2013 році, але наступні обстеження показали, що вона є елітним контролером, тобто її організму теж вдається тримати хворобу під контролем. Вона не приймала антиретровірусні препарати, крім періоду вагітності між 2019 та 2020 роками. Після народження дитини (вона виявилася без ВІЛ-інфекції) лікарі провели повторне обстеження жінки.



Фахівці проаналізували геном 1,188 мільярда лімфоцитів з периферичної крові, а також 503 мільйони лімфоцитів з плацентарних тканин щодо наявності провірусів ВІЛ-вірусних геномів, вбудованих у ДНК пацієнтки.



Що показало обстеження жінки?

Серед безлічі досліджених клітин аналіз не виявив вбудованих геном і здатних до реплікації вірусів імунодефіциту. Було помічено лише сім дефектних, не здатних до реплікації провірусів, частина яких походить від клонованих клітин. Високочутливе тестування також не виявило у 4,5 мл плазми крові РНК вірусу імунодефіциту.

Автори роботи припускають, що жінка є другим відомим пацієнтом, якому вдалося самостійно приборкати ВІЛ в організмі. Це призводить до думки, що явище самостійного лікування може бути поширенішим, ніж вважається: все ще надзвичайно рідкісним, але не унікальним. У той самий час вчені відзначають, що хоча вони й проаналізували величезну кількість клітин пацієнтки, неможливо точно стверджувати, що в інших клітинах не залишилося багатофункціональних провірусів. Але це все одно дуже обнадійливі результати, і якщо вдасться визначити точні механізми, якими організм їх досяг, стане можливою розробка ефективних ліків, які зроблять такими успішними елітними контролерами всіх ВІЛ-інфікованих.