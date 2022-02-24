Вчені виявили в мозку людини нейрони, відповідальні за додавання та віднімання

20:55 23 лютий Київ, Україна

Вчені з'ясували, що залежно від виду числових операцій у мозку активізуються різні регіони. Мозкові клітини в гіпокампі спеціалізуються або на додаванні, або на відніманні, а нейрони в сусідній ділянці динамічно доповнюють його роботу.



Рахунок та абстрактне математичне мислення відносяться до унікальних здібностей. Зокрема, людський мозок навіть розвинув спеціальну схему та ділянки для розпізнавання числових величин або обробки числа нуль. Вчені навіть ідентифікували числові нейрони. У вчених, які вирішують приклади лише на рівні вищої математики, додатково активується спеціальна мережу.



Зараз вчені виявили ще одну математичну спеціалізацію нашого мозку: він має спеціальні ділянки для складання та віднімання, з'ясували Естер Куттер (Esther Kutter) з Боннського університету та його колеги. Для свого дослідження вчені скористалися можливістю зазирнути в мозок дев'яти пацієнтам, хворим на епілепсію – завдяки електродам, вживленим у їх мозок з діагностичною метою. Так вдалося виміряти активність окремих мозкових клітин.



Вчені зосередилися на 258 нейронах у медіальній скроневій частці. Тут розташована, зокрема, парагіпокампальна кора, важлива для пам'яті та навчання. Також тут містяться нейрони, що реагують на певні числові величини. Для свого дослідження вчені

з'ясували, які нейрони спалахують, коли піддослідні виконують прості віднімання та додавання – у цифрах, символах та у текстовій формі.

Виявилося: маленька, але важлива група нейронів спалахує і під час конкретної завдання – або під час додавання, або за відніманні.

“Коли ми просили піддослідних додати 5 до 3, вони спалахували нейрони складання. Якщо ж потрібно було від 7 відняти 4, активізувалися нейрони віднімання. Ця специфічна реакція відбувається в обох півкулях у тих самих ділянках", – повідомила Куттер.

Цікаво, що активізація нейронів складання чи віднімання відбувалася незалежно від цього, як і формі представлені завдання.

"Навіть замінивши математичні символи словами, ефект залишався видимим", - пояснила Куттер.

Вчені дійшли висновку, що ці нейрони кодують математичні інструкції, незалежно від їхньої форми.. Вираз нейронної активності під час виконання підрахунків був настільки показовим, що алгоритм лише з мозковий активності піддослідних міг розпізнати, чи додавали вони чи вичитали.



Мозкові клітини підрахунку розділені між двома мозковими ділянками, пов'язаними з навчанням та пам'яттю: гіпокампом та парагіпокампальною корою. В обох вчені ідентифікували нейронні групи для складання та віднімання. Однак є відмінність: здається, що в гіпокампі "математичні" клітини стабільні. Одні й самі нейрони завжди спалахують при додаванні, інші – при відніманні.



Інакше все виглядає в парагіпокампальній корі: тут також є нервові клітини, які активуються при додаванні та відніманні, але вони динамічно чергуються: при виконанні одного і того ж завдання по черзі активувалися різні нейрони додавання, свідчать дослідження. Подібне вчені помітили і для віднімання.



Куттер та його команда пояснюють: математичні нейрони в гіпокампі та парагіпокампальній корі відповідають за різні аспекти підрахунків.

"Парагіпокампальна кора могла б бути своєрідною короткочасною пам'яттю для арифметичних правил, які перебирає гіпокамп, виконуючи підрахунки та опрацьовуючи числа відповідно до них", - сказала команда.

Чи це так і яку роль грають окремі нейрони при підрахунку, вчені хочуть з'ясувати в подальших дослідженнях. Вже зараз отримані результати є важливими для кращого розуміння здатності людей рахувати.