Вчені виявили унікальну систему фотосинтезу

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Як бактерія перейняла потрібні для фотосинтезу гени?

Фотосинтез – це біологічний процес, який полягає у перетворенні енергії сонячного випромінювання на звичну, зокрема для нас, гетеротрофів, енергію хімічних зв'язків. Процес здійснюється за участю фотосинтетичних пігментів, до вироблення яких здатні Міжнародна група вчених описала раніше невідому фотосинтетичну систему, виявлену у бактерій Gemmatimonas phototrophica з азіатської пустелі. Як показали досліди, у процесі еволюції бактеріям вдалося модифікувати запозичену в інших бактерій фотосинтетичну систему, завдяки чому збільшилася ефективність уловлювання та передачі сонячної енергії під час фотосинтезу. Дослідження будови та функціонування нового для науки фотосинтетичного комплексу вчені оприлюднили у Science Advances.Фотосинтез – це біологічний процес, який полягає у перетворенні енергії сонячного випромінювання на звичну, зокрема для нас, гетеротрофів, енергію хімічних зв'язків. Процес здійснюється за участю фотосинтетичних пігментів, до вироблення яких здатні

виключно фототрофи (наприклад, бактерії, водорості та рослини). В основі порівняно простого фотосинтетичного апарату фототрофних бактерій знаходяться пігменти, такі як бактеріохлорофіли, за своїми функціями подібні до хлорофілів рослин.

Серед семи відомих типів бактерій, до яких входять фототрофи, тип Gemmatimonadota вартий особливої уваги. Перший фототрофний представник цього типу Gemmatimonas phototrophica, виділений із прісноводного озера у пустелі Гобі. Цей мікроаерофіл, що повільно зростає, отримав повний пакет генів, необхідних для фотосинтезу шляхом віддаленого горизонтального перенесення генів від древньої фототрофної протеобактерії. Враховуючи відсутність цілісного уявлення про еволюцію фотосинтезу, вчені з Великобританії, Данії, Нідерландів, Чехії та Швейцарії вирішили досліджувати запозичений таким чином фотосинтетичний апарат G. phototrophica.



Як досліджували запозичений фотосинтетичний апарат?

Клітини G. phototrophica спочатку культивували в мікроаерофільних умовах (10 відсотків кисню + 90 відсотків азоту) при температурі 28 градусів Цельсія у пітьмі протягом двох тижнів, щоб максимізувати експресію фотосинтетичних комплексів. У той же час були ідентифіковані всі гени, що кодують субодиниці комплексів фотосинтетичного апарату G. phototrophica. Культивовані клітини гомогенізували, а фотосинтетичні комплекси ретельно очистили від сторонніх домішок за допомогою стандартних методів молекулярної біології – спектрофотометричного, електрофоретичного, хроматографічного тощо. Після цього структуру очищених фотосинтетичних комплексів вивчали методом кріоелектронної мікроскопії (або кріо-ЕМ), де зразок попередньо охолоджували до температури рідкого азоту. Отримані після кріоелектронної мікроскопії зображення фотосинтетичних комплексів аналізували за допомогою нейронної мережі та піддавали 3D-моделюванню.



Які особливості будови фотосинтетичних комплексів бактерії?

За допомогою зображень кріо-ЕМ група вчених зробила висновок, що отримані фотосинтетичні комплекси набагато більші (приблизно 20 нанометрів), ніж описані раніше подібні комплекси протеобактерій діаметром приблизно 16 нанометрів.. Крім того, запозичені від протеобактерій фотосинтетичні комплекси мали дещо модифіковану структуру. Вони складалися з центрального реакційного центру і внутрішнього кільця світлоприбиральних субодиниць, подібних до протеобактерій, а також мали новий тип зовнішнього кільця.



Вчені з'ясували, що у G. phototrophica один і той же ген pufB кодує лише частину субодиниць для обох кілець, тоді як інша частина субодиниць кодується генами pufA1 та pufA2 для внутрішнього та зовнішнього кілець відповідно. Незважаючи на те, що для pufB і pufA1 генів були знайдені гомологи в протеобактеріях, ген pufA2 був тільки віддалено пов'язаний з генами цих бактерій. Оскільки для синтезу зовнішнього кільця світлоприбиральних субодиниць потрібен лише один додатковий ген, pufA2, можна зробити висновок, що G. phototrophica розробили унікальну стратегію для збільшення потужності прибирання світла від одного фотосинтетичного комплексу. Враховуючи, що протеобактерії не знайшли гомологи pufA2, схоже, що еволюція фотосинтетичного комплексу відбулася лише після того, як представники типу Gemmatimonadota запозичили у протеобактерій гени фотосинтезу за допомогою горизонтального перенесення генів.



До того ж 3D-моделювання показало унікальне розташування ліпідних мереж та стабілізуючих зовнішніх мембранних поліпептидів, що відрізняє фотосинтетичний комплекс G. phototrophica від усіх відомих комплексів протеобактерій. Хоча формування цього комплексу потребує великих витрат енергії, це може бути компенсовано його надзвичайною стабільністю.. Тому висока стабільність фотосинтетичного комплексу, ймовірно, є еволюційною перевагою.