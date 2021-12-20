Вчені виявили новий вид кальмара, схожого на інопланетянина

Як повідомляє Science Alert, проводячи дослідження у Мексиканській затоці, вчені виявили раніше невідомий вид глибоководного кальмара. На знятих учасниками експедиції кадрах зображений схожий на інопланетну істоту мерехтливий кальмар з величезними плавцями, що переливаються, і щупальцями.

Головоногого молюска, віднесеного до сімейства Magnapinnidae, вдавалося зустріти менше 20 разів. Як і тепер, це були недоступні глибини на заході Атлантичного океану.

Вченим Національного управління океанічних та атмосферних досліджень вдалося побачити моторошне створіння на глибині 2385 метрів. Їхню увагу привернули довгі нитки синього кольору, що потрапили в поле видимості дистанційно керованого апарату (ROV), які виявилися свого роду щупальцями.

Відомі види кальмарів мають до п'яти пар «рук» і пару щупалець (ловчих рук). Але у Magnapinna на відео помітні вісім рук та 2 щупальці. У воді помітні плавні рухи плавників, що відходять від мантії (тіла) кальмара.

Перші описи кальмарів сімейства Magnapinnidae зроблено 23 роки тому зоологом Майком Веккіоне з Національного музею природної історії (Вашингтон) та Річардом Е. Янгом із Гавайського університету. Після цього вченим вдалося виявити ще 3 види Magnapinna.

"На всіх руках і щупальцях Magnapinna є подовження, схожі на спагеті. Відрізнити його руки від щупалець справді дуже важко, що дуже незвичайно для кальмара", - заявив Веккіоне.

Вчені впевнені, що в майбутньому вдасться виявити ще багато таких головоногих у глибоких водних екосистемах Світового океану.