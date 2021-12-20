Вчені знайшли прототип вакцини проти хвороби Лайма

07:58 22 листопад Київ, Україна





Чому потрібна вакцина проти хвороби Лайма? Американські дослідники розробили прототип РНК-вакцини проти хвороби Лайма: на відміну від інших подібних вакцин вона націлюється не на бактеріального збудника інфекції, а на кліщів, які його переносять, запобігаючи тривалому контакту з паразитами. Ефективність такого підходу продемонстрована у попередніх дослідженнях на морських свинках. Результати опубліковані в журналі Science Translational Medicine.



Кліщі переносять низку небезпечних для людини захворювань, серед яких і хвороба Лайма чи бореліоз. Вона викликається бактеріями Borrelia burgdorferi, які у людський організм потрапляють під час укусу кліща. Після інкубаційного періоду, який триває в середньому один-два тижні, у хворих виникає жар, втома, болі в м'язах і характерні червоні плями у вигляді кілець, що розширюються. Без лікування через два-три тижні хвороба прогресує: можуть уражатися лімфатичні вузли, нерви, м'язи, зокрема, серцеві, набухати суглоби. Іноді ускладненням хвороби Лайма є параліч, енцефаліт та міокардит, які можуть проявитися навіть через кілька років після укусу кліща. Лікування полягає у застосуванні антибіотиків, у тому числі їх використовують для екстреної профілактики бореліозу протягом першої доби після укусу. На відміну від іншого поширеного захворювання, що передається кліщами, кліщового енцефаліту, від хвороби Лайма поки не існує вакцини. Але кілька лабораторій активно працюють над її створенням, зокрема, група вчених Єльського університету з колегами.



Над якою вакциною працюють вчені?



Тварини, які часто стикаються з кліщами та їхніми укусами в природі, можуть з часом покращувати стійкість до паразитів. І тоді, якщо кліщ прикріплюється до шкіри, це спонукає імунні клітини базофіли накопичуватися поблизу місця укусу. Алергічні та запальні процеси, що запускаються, перешкоджають тривалому контакту з кліщем — він залишає жертву набагато раніше, ніж міг би. Це має важливе значення у випадку хвороби Лайма, оскільки ймовірність зараження нею зростає з часом, що кліщ провів на тілі господаря: інфікування малоймовірне, якщо він пробув на тілі менше 24 годин, підвищується після 36 годин контакту, і високоймовірне, якщо контакт продовжувався 72 і більше години.



Вчені подумали, що можна було б так натренувати людський організм: боротися не з бактеріями хвороби Лайма, а з переносниками, тобто самими кліщами. Вони вирішили створити вакцину на основі коктейлю з 19 білків, що містяться в слині чорноногих кліщів (Ixodes scapularis) і мають високу імуногенність, тобто здатність викликати імунну реакцію. Такі дії можуть зімітувати частий контакт тварин з кліщем у природі, що призводить до формування стійкості до паразитів. Основним елементом вакцини стали мРНК, що кодують ці 19 білків, укладені у захисні ліпідні наночастинки.



Випробування провели на лабораторних морських свинках: 16 особин отримали три ін'єкції мРНК-вакцини з інтервалами між ними чотири тижні, а ще 13 служили контрольною групою, тому отримали ін'єкції без коктейлю кліщових білків. Через два тижні після останньої дози перевірили, як спрацювала вакцинація: на спину випробуваним помістили по 25 кліщів та спостерігали за реакцією.



Що сталося з морськими свинками після укусів кліщів?



Вже через 18 годин після прикріплення кліщів у вакцинованих морських свинок з'явилося суттєве почервоніння на місці укусів, яке трималося протягом усього часу випробування. Це вказує на активну реакцію імунної системи на паразитів. У морських свинок із контрольної групи явного почервоніння не спостерігали.

Кліщі на вакцинованих тваринах також менше харчувалися, раніше відкріплювалися та мали меншу вагу, ніж на невакцинованих. Вони почали відпадати на 48 годин після початку випробування та порівняно мали невеликі розміри. До 96 годин від початку досвіду 80 відсотків поміщених на імунізованих тварин кліщів відкріпилися. Для порівняння, у контрольній групі відпало лише 20 кліщів.



Тоді вчені помістили на тваринах з обох груп три інфікованих B. burgdorferi кліщі. У результаті обстеження показало, що шість морських свинок із контрольної групи (46 відсотків) отримали інфекції B. burgdorferi, жодна з групи експериментальної вакцини не захворіла. Вчені помістили лише одного інфікованого B. burgdorferi кліща на вакцинованих та невакцинованих тварин, щоб зімітувати випадок, коли людина не помітила кліща. 60 відсотків (троє з п'яти) тварин контрольної групи захворіли і жодна з експериментальної.



Вчені сподіваються, що такі успішні результати вакцини будуть отримані і в подальших дослідах на людях. У той самий час вони планують зробити її комбінованою, щоб вона націлювалася і на кліща, і на збудників хвороби Лайма одночасно.