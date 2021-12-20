Вчені знайшли причину тромбозів після вакцини AstraZeneca

16:25 02 грудень Київ, Україна

Група американських і англійських дослідників з'ясувала можливу причину появи тромбозів при застосуванні вакцини проти Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca

Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances, пише The Guardian.



За словами дослідників, реакцію організму можна простежити до того моменту, коли аденовірус, який використовується у вакцині для доставки генетичного матеріалу збудника Covid-19 у клітини, зв'язується зі специфічним білком у крові, відомим як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Дослідники вважають, що це може викликати ланцюгову реакцію в імунній системі, яка може спричинити утворення тромбів – стану, відомого як індукована вакциною імунна тромботична тромбоцитопенія (VITT).

"VITT спостерігається дуже рідко, тому що має статися ланцюг складних подій, щоб викликати цей дуже рідкісний побічний ефект", - зазначив професор Алан Паркер із Медичного факультету Університету Кардіффа.

Як пише BBC, за допомогою кріоелектронної мікроскопії фахівці вирішили простежити за аденовірусом, який вакцина від AstraZeneca використовує для доставки генетичного матеріалу коронавірусу до клітин. Вони з'ясували, що поверхня аденовірусу як магніт притягує специфічний білок крові, відомий як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Цей білок – невелика молекула. Він відповідає за згортання крові. Нарешті, організм починає атакувати PF4, оскільки сприймає його частину чужорідного аденовірусу, до якого білок «прилип». Таким чином, у кров виділяються антитіла, які злипаються з PF4 та викликають утворення згустків крові.



За його словами, дані дослідники підтвердили, що PF4 може зв'язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму VITT. Вчений сподівається, що створення механізму може допомогти у запобіганні та лікуванні цього розладу.

«Ми сподіваємося, що наші результати можна буде використовувати для кращого розуміння рідкісних побічних ефектів цих нових вакцин і, можливо, для розробки нових та покращених вакцин, щоб переломити ситуацію у цій глобальній пандемії», – зазначив Паркер.

Фахівці AstraZeneca також взяли участь у проведеному дослідженні.



Нагадаємо, що 22 лютого компанія AstraZeneca опублікувала звіт про третю фазу клінічних досліджень своєї вакцини. Перевірка показала, що препарат на 79% безпечний та ефективний.



Проте з початком березня країни почали повідомляти про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про виникнення тромбів у деяких пацієнтів після щеплення препаратом. У компанії наголосили, що доказів того, що їхня вакцина викликає тромбоз, поки що немає.



Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та деякі інші країни вирішили призупинити процес щеплення AstraZeneca. Країни очікували на рішення Європейського агентства лікарських засобів після не менше 40 випадків тромбозу у вакцинованих.



Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити використання AstraZeneca для вакцинації від COVID-19, незважаючи на повідомлення про можливі побічні ефекти.



18 березня Європейське агентство з лікарських засобів прийшло до висновку, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca є безпечною та ефективною.