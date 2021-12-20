Вчені знайшли математичний ген





Схильність до математики глибоко вкорінена в нашому мозку. У нас є схеми, ділянки та нейрони, які спеціально активуються при розпізнаванні кількостей, числових величин, а також цифри нуль. У цьому процесі важлива перш за все права півкуля. У математиків реакція мозку ще більш виражена: коли вони замислюються над математичними проблемами, у голові їх активується ціла мережа пов'язаних ділянок.



Але що зумовлює схильність людини до математики? Близько 20% наших математичних можливостей можна пояснити наявністю гена ROBO1. Наділені цим геном люди ще у дитинстві мають більше сірої речовини у важливих математичних центрах мозку. А у шкільному віці носії гена ROBO1 значно краще вирішують математичні тести, з'ясували вчені.Схильність до математики глибоко вкорінена в нашому мозку. У нас є схеми, ділянки та нейрони, які спеціально активуються при розпізнаванні кількостей, числових величин, а також цифри нуль. У цьому процесі важлива перш за все права півкуля. У математиків реакція мозку ще більш виражена: коли вони замислюються над математичними проблемами, у голові їх активується ціла мережа пов'язаних ділянок.Але що зумовлює схильність людини до математики?

«Талант математика визначає складну комплексну взаємодію генів та середовища», – пояснив Міхаель Скайде (Michael Skeide) з Інституту когнітивних та неврологічних наук імені Макса Планка у Лейпцигу та його колеги.

Згідно з дослідженнями, принаймні 60% відмінностей можна пояснити генетичними задатками. Отже, математичні здібності часто виявляються у представників однієї сім'ї. Але які гени сприяють математичним здібностям і як впливають на мозок, досі майже не досліджено.

«Нашою метою було дослідити взаємодію між генами, які, як відомо, сприяють розвитку математичних задатків, та мозковими структурами у дітей – до того, як вони починають вивчати математику», – пояснили вчені.

Для дослідження вчені обрали 178 дітей віком від 3 до 6 років, потім проаналізували, чи був у 10 з гіпотетично математичних генів у дитячому геномі один (або кілька) з 18 варіантів однонуклеотидів.



За допомогою МРТ вчені порівняли обсяг сірої речовини в дитячому мозку та у спеціальних його ділянках, які тісно пов'язані з математичними здібностями. Через кілька років вчені проаналізували дані стандартних математичних тестів, які діти-випробувані складали у віці 7 та 9 років.



Результат: 9 з досліджуваних генів не виявили суттєвого зв'язку з об'ємом мозку або математичними здібностями дітей. Але десятий ген ROBO1 показав вплив на ці характеристики. Діти – носії гена ROBO1 мали значно більший обсяг сірої речовини в задній частині правої тім'яної долі, з'ясували вчені. Також суміжні ділянки у мозку – внутрішньотемна борозна (sulcus intraparietalis) – у носіїв гена ROBO1 була чіткіша.



Ці мозкові ділянки вважають центром обробки числових величин.

"Розпізнавання величин є основою для вирішення математичних проблем вищих порядків", - пояснив Скайде та його команда.

На їхню думку, різниця в обсязі цього мозкового регіону може пояснити, чому деякі маленькі діти розпізнають числа краще за інших.



Вплив гена ROBO1 проявився також у шкільному віці: діти, наділені цим геном, у другому класі проходили стандартні тести з математики значно краще, ніж їхні ровесники без цього гена. Їхня перевага в математиці була також тісно пов'язана з великим обсягом мозку в «математичних ділянках», повідомили вчені.



Кореляцію гена ROBO1 та математичних схильностей підтвердили дослідженнями в галузі генетики та біології розвитку. Вони свідчать: цей ген, зокрема, управляє рухом та розташуванням нейронів у мозку ембріона.

"ROBO1 може також впливати на зростання нейронів у корі головного мозку", - припустили вчені.

На думку Скайде та його команди, отримані результати свідчать, що ген ROBO1 грає вирішальну роль у розвитку індивідуальних математичних здібностей.

"Наше дослідження доводить, що п'яту частину математичного таланту можна пояснити цим геном та обумовленою ним відзнакою в обсязі правої тім'яної долі", - зазначили вчені.

У той самий час отримані результати підтверджують, що математична обдарованість проявляється в ранньому віці – задовго до того, як дитина починає вирішувати перші завдання. Адже вже тоді математичний центр у мозку деяких дітей розвивається краще. Якщо ще школа та батьки надаватимуть відповідну підтримку, талант розвиватиметься повною мірою.