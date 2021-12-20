Вчені знайшли математичний ген

Близько 20% наших математичних можливостей можна пояснити наявністю гена ROBO1. Наділені цим геном люди ще у дитинстві мають більше сірої речовини у важливих математичних центрах мозку. А у шкільному віці носії гена ROBO1 значно краще вирішують математичні тести, з'ясували вчені.
Схильність до математики глибоко вкорінена в нашому мозку. У нас є схеми, ділянки та нейрони, які спеціально активуються при розпізнаванні кількостей, числових величин, а також цифри нуль. У цьому процесі важлива перш за все права півкуля. У математиків реакція мозку ще більш виражена: коли вони замислюються над математичними проблемами, у голові їх активується ціла мережа пов'язаних ділянок.
Але що зумовлює схильність людини до математики?
Схильність до математики глибоко вкорінена в нашому мозку. У нас є схеми, ділянки та нейрони, які спеціально активуються при розпізнаванні кількостей, числових величин, а також цифри нуль. У цьому процесі важлива перш за все права півкуля. У математиків реакція мозку ще більш виражена: коли вони замислюються над математичними проблемами, у голові їх активується ціла мережа пов'язаних ділянок.
Але що зумовлює схильність людини до математики?
Згідно з дослідженнями, принаймні 60% відмінностей можна пояснити генетичними задатками. Отже, математичні здібності часто виявляються у представників однієї сім'ї. Але які гени сприяють математичним здібностям і як впливають на мозок, досі майже не досліджено.
Для дослідження вчені обрали 178 дітей віком від 3 до 6 років, потім проаналізували, чи був у 10 з гіпотетично математичних генів у дитячому геномі один (або кілька) з 18 варіантів однонуклеотидів.
За допомогою МРТ вчені порівняли обсяг сірої речовини в дитячому мозку та у спеціальних його ділянках, які тісно пов'язані з математичними здібностями. Через кілька років вчені проаналізували дані стандартних математичних тестів, які діти-випробувані складали у віці 7 та 9 років.
Результат: 9 з досліджуваних генів не виявили суттєвого зв'язку з об'ємом мозку або математичними здібностями дітей. Але десятий ген ROBO1 показав вплив на ці характеристики. Діти – носії гена ROBO1 мали значно більший обсяг сірої речовини в задній частині правої тім'яної долі, з'ясували вчені. Також суміжні ділянки у мозку – внутрішньотемна борозна (sulcus intraparietalis) – у носіїв гена ROBO1 була чіткіша.
Ці мозкові ділянки вважають центром обробки числових величин.
На їхню думку, різниця в обсязі цього мозкового регіону може пояснити, чому деякі маленькі діти розпізнають числа краще за інших.
Вплив гена ROBO1 проявився також у шкільному віці: діти, наділені цим геном, у другому класі проходили стандартні тести з математики значно краще, ніж їхні ровесники без цього гена. Їхня перевага в математиці була також тісно пов'язана з великим обсягом мозку в «математичних ділянках», повідомили вчені.
Кореляцію гена ROBO1 та математичних схильностей підтвердили дослідженнями в галузі генетики та біології розвитку. Вони свідчать: цей ген, зокрема, управляє рухом та розташуванням нейронів у мозку ембріона.
На думку Скайде та його команди, отримані результати свідчать, що ген ROBO1 грає вирішальну роль у розвитку індивідуальних математичних здібностей.
У той самий час отримані результати підтверджують, що математична обдарованість проявляється в ранньому віці – задовго до того, як дитина починає вирішувати перші завдання. Адже вже тоді математичний центр у мозку деяких дітей розвивається краще. Якщо ще школа та батьки надаватимуть відповідну підтримку, талант розвиватиметься повною мірою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі