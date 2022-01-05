Вчені винайшли гідрогель, що сприяє загоєнню травмованих сухожиль

11:00 05 січень Київ, Україна

Група американських та швейцарських дослідників розробила двосторонній гідрогель для лікування ушкоджень сухожилля. Особливістю винаходу є те, що одна його сторона дуже липка, тоді як інша гладка. Завдяки цьому матеріал може ефективно прикріплюватися до сухожилля, повільно вивільняючи ліки для більш швидкої регенерації, та зменшувати тертя ураженого місця з навколишніми тканинами. Результати, що вказують на доцільність використання гідрогелевого матеріалу, були отримані в попередніх дослідах на щурах та тканинах свиней та людей. Дослідження опубліковано в журналі Nature Biomedical Engineering.



Чим привернули увагу травми сухожилля?



Одними з найпоширеніших травм є ушкодження сухожиль - сполучнотканинних утворень, які прикріплюють скелетні м'язи до кісток. При цьому уражені тканини сухожилля можуть надмірно розтягуватися і розриватися, що завдає значних больових відчуттів і може суттєво обмежувати рухливість кінцівки. Але складність із травмою полягає ще й у тому, що сухожилля важко і довго гояться, на кілька тижнів перешкоджаючи можливості вільно рухатися, особливо у людей похилого віку. Крім того, часті випадки, коли сухожилля не може відновити свою структуру до колишнього стану, тому характеризується меншою витривалістю та хронічним дискомфортом. Але вчені з Гарвардського університету Вісса і дослідних інститутів Novartis запропонували свій підхід до сприяння відновленню розтягнутих і розірваних сухожиль.



Яким чином вчені хочуть лікувати травми сухожилля?



Дослідники надихалися равликами, а точніше – дуже липким, щільним слизом, виробленим молюском Arion subfuscus, що здатний прикріплюватися навіть до вологих поверхонь. Декілька років тому вони представили результати розробки нетоксичного медичного клею для скріплення пошкоджених тканин, що імітує властивості слизової оболонки. Він складався з двох шарів, один з яких завдяки наявності полімерів здатний щільно прикріплюватися навіть до вологих поверхонь, тоді як інший є щільним гідрогелем, що забезпечує клею необхідну еластичність. Тоді досліди на моделях показали, що клей успішно прикріплюється до шкіри, хрящів, серця, артерій та печінки, навіть якщо тканини покриті кров'ю.



У новій роботі автори захотіли вдосконалити свою технологію, зробивши клей більш придатним для використання для загоєння сухожилля. За основу було взято гідрогель із альгінат-поліакриламіду — комбінованого біосумісного матеріалу, який вже тривалий час використовується у різних галузях медицини. Одну сторону гідрогелевої стрічки вчені збагатили вуглеводом з панцира ракоподібних — хітозаном. Завдяки його позитивно зарядженим полімерним молекулам гідрогель здатний за допомогою електростатичних взаємодій дуже міцно прикріплюватися до поверхонь. Таким чином, одна сторона матеріалу забезпечує надійне зчеплення з сухожиллями, а інша - зменшення тертя сухожилля з навколишніми тканинами.



Як показав себе гідрогелевий матеріал у дослідах?



Випробування адгезиву на свинячих сухожиллях, покритих кров'ю, вказало, що матеріал успішно прикріплюється до тканин, причому сильніше вже наявних медичних адгезивів (хоча вони не виготовлялися для сухожилля). Вчені також перевірили, наскільки витривалий їхній матеріал, прикріпивши його до сухожилля на руках людських трупів, які потім піддали 500 циклам згинання-розгинання, що імітують щоденне навантаження на тканини в реальному житті. Гідрогелевий матеріал не пошкодився і не виявив ознак зносу, хоча автори наголошують на необхідності подальших перевірок із тисячами циклів, щоб перевірити, як він витримує навантаження, яке імітує його використання протягом тижнів.



Додатково досліди були проведені на живих лабораторних щурах. Їм розрізали сухожилля на задній нозі, а потім імплантували клейку гідрогелеву стрічку, заклеївши нею поранення, або ж провели стандартну зшивку сухожилля. Протягом трьох тижнів, під час яких спостерігали тварин, адгезив залишався на місці. Але що важливіше, у щурів із імплантованим матеріалом спостерігалося зменшення утворення рубців у середньому на 25 відсотків порівняно з тваринами, що пройшли лише оперативне лікування. Це важливо через те, що рубці є однією з основних причин, через які пошкоджене сухожилля не може повернути свою колишню функціональність. Ймовірно, ефект забезпечується механічною підтримкою пошкодженого сухожилля та зменшенням його тертя з навколишніми тканинами.



Це перші випробування гідрогелевої клейкої стрічки для лікування травм сухожиль на тваринах, тому вченим слід провести ще наступні перевірки їхнього винаходу. Але те, що всі компоненти матеріалу успішно та безпечно використовуються у медицині, може допомогти швидше перейти до дослідів на людях.