Вчені досліджували мікроорганізми, що живуть за температури 120 градусів Цельсія

06:46 27 січень Київ, Україна

Вчені досліджували мікроорганізми, виявлені на глибині понад кілометр нижче дна моря, де мешкають при температурі до 120 градусів Цельсія. Результати дослідження показують, що для цих мікробів притаманний істотно вищий рівень метаболізму, ніж для подібних мікробних угруповань у холодніших умовах. Автори вважають це пристосуванням до виживання в екстремальних умовах, про що йдеться у статті журналу Nature Communications.



Наскільки витривалі до температури бувають організми?



Життя на Землі набуло величезної різноманітності форм, діставшись найвіддаленіших куточків, у тому числі тих, які довгий час вважалися непридатними для нього.. Наприклад, важко назвати гостинним місцем товщу морського дна, де, крім недоступності органічних речовин, проблемою є екстремальна температура. З кожним кілометром нижче дна моря температура зростає приблизно на 30 градусів Цельсія, але навіть за таких умов вдавалося знаходити живі організми. Дослідники знаходили бактерії, які успішно ростуть і на глибині понад два кілометри нижче океанічного дна за 60 градусів.. І навіть це далеко не межа витривалості. Мікробні популяції знаходили і в гарячих гідротермальних середовищах в умовах 110 градусів, а в 2016 році в Японії на глибині 1,2 кілометра нижче морського дна мікроорганізми у відкладеннях у віці 100 мільйонів років, що нагріваються до 120 градусів Цельсія. Хоча їх концентрація становила не більше 500 клітин на кубічний сантиметр, невідомо, що забезпечує їм надзвичайну витривалість. Розібратися у всьому вирішили вчені з Орхуського та Каліфорнійського університету з колегами із США, Німеччини, Японії та Швейцарії.



Яке дослідження пройшли витривалі мікроби?



Вчені почали виростити мікроби із зразків морських відкладень, у яких знайшли супервитривалі організми. Тому вони помістили його в подібні природні середовища, наскільки це дозволяють лабораторні умови з температурами 40, 60, 75, 80 і 95 градусів Цельсія. Усього вдалося проаналізувати понад 700 зразків мікробних угруповань із глибини.. Метаболічну активність мікроорганізмів визначали за допомогою методу ізотопного маркування (коли окремі молекули помічаються радіоактивними ізотопами для відстеження) при оцінці рівнів окиснення сульфатів, метаногенезу та анаеробного окиснення метану – процесів, властивих мікроорганізмам, що живуть на значних глибинах.



Що нового дізналися про життя бактерій?



Результати досліджень показали, що у зразках із глибин, де температура досягає 120 градусів Цельсія, переважають метаногенні та сульфат-відновлювальні мікроорганізми.. А час кругообігу мікробної біомаси у відкладах, де їх знайшли, становить від кількох днів до кількох років.. Здається, що багато, проте це в 10-20 разів швидше, ніж у холодніших відкладах, де показник може досягати і сотень або багато тисяч років.

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Вчені дійшли висновку, що високий показник метаболізму забезпечує мікробам можливість виживати у спекотних умовах. Висока температура ускладнює підтримку життєдіяльності, ушкоджуючи структури клітин, зокрема ДНК, а швидкий метаболізм дозволяє отримувати достатньо енергії, щоб встигати відновлювати пошкодження.