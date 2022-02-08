Вчені шукають ключі до довголіття собак, щоб продовжити життя людей

20:41 08 лютий Київ, Україна





Роками вважалося загальноприйнятим рахувати «собачі роки», помножуючи «людські» на сім. Тобто однорічне щеня прирівнювалося до семирічної дитини, а 11-річний пес – до 77-річного «пенсіонера». Але справді все складніше, кажуть експерти.



Частково проблема полягає в тому, що хоча люди мають чітку метрику здорового старіння, про «нормальний» темп старіння наших чотирилапих друзів відомо небагато. Великі собаки зазвичай старіють найшвидше, можливо, в десять разів швидше, ніж люди, тоді як дрібні породи можуть дожити і до двадцяти років, тобто в їхньому випадку один «собачий рік» – це п'ять «людських».



Проект «Dog Aging Project», започаткований у 2018 р., сьогодні є найамбітнішим проектом, що займається довголіттям собак. Десятки тисяч тварин усіх розмірів та порід беруть у ньому участь, щоб допомогти вченим сформувати чіткіше уявлення про старіння собак. За результатами проекту вчені сподіваються отримати набір інструментів, який дозволить ветеринарам з усього світу оцінити, наскільки старий конкретний пес. Проект може пролити світло на секрети довголіття не лише собак, а й цікаво людей.



Вчені докладно описали потенційні наслідки Dog Aging Project для ветеринарії та наукового розуміння довголіття собак та людей у статті у Nature. Одним із найцікавіших елементів проекту стане аналіз ДНК найстаріших тварин – «супердовгожителів» собачого світу. Скільки років вашому собаці за людськими мірками? Які фактори сприяють здоров'ю та довголіттю собаки ? Вчені намагаються відповісти на ці питання, але для точних відповідей потрібен масштабний науковий проект Роками вважалося загальноприйнятим рахувати «собачі роки», помножуючи «людські» на сім. Тобто однорічне щеня прирівнювалося до семирічної дитини, а 11-річний пес – до 77-річного «пенсіонера». Але справді все складніше, кажуть експерти.Частково проблема полягає в тому, що хоча люди мають чітку метрику здорового старіння, про «нормальний» темп старіння наших чотирилапих друзів відомо небагато. Великі собаки зазвичай старіють найшвидше, можливо, в десять разів швидше, ніж люди, тоді як дрібні породи можуть дожити і до двадцяти років, тобто в їхньому випадку один «собачий рік» – це п'ять «людських».Проект «Dog Aging Project», започаткований у 2018 р., сьогодні є найамбітнішим проектом, що займається довголіттям собак. Десятки тисяч тварин усіх розмірів та порід беруть у ньому участь, щоб допомогти вченим сформувати чіткіше уявлення про старіння собак. За результатами проекту вчені сподіваються отримати набір інструментів, який дозволить ветеринарам з усього світу оцінити, наскільки старий конкретний пес. Проект може пролити світло на секрети довголіття не лише собак, а й цікаво людей.Вчені докладно описали потенційні наслідки Dog Aging Project для ветеринарії та наукового розуміння довголіття собак та людей у статті у Nature. Одним із найцікавіших елементів проекту стане аналіз ДНК найстаріших тварин – «супердовгожителів» собачого світу.

«Це дуже великий та амбітний міждисциплінарний проект, який може стати потужним ресурсом для ширшої наукової спільноти. – каже Джошуа Ейкі, професор Прінстонського університету та член дослідницької групи проекту Dog Aging Project. – Особисто я вважаю його цікавим, адже він дозволить покращити здоров'я як собак, так і, нарешті, людей».

«Ми секвенуємо геноми понад десять тисяч собак. – продовжує дослідник. – Таким чином, ми створимо найбільшу базу генетичної інформації про собак, яка не тільки проллє світло на особливості старіння цих тварин, а й відповість на фундаментальні питання щодо їхньої еволюції та приручення».

Вчені очікують, що проект Dog Aging Project триватиме щонайменше десять років.. Сьогодні до так званої «зграї» DAP (англ.. DAP Pack), як дослідники називають свою вибірку, приєдналися понад 32 тисячі тварин.

«Ми формуємо вибірку з собак різного віку та порід, причому як чистокровних, так і змішаних. Особливо нас цікавлять цуценята та молоді собаки до трьох років», – розповідає Вільям Сістлвейв, аспірант Інституту інтегративної геноміки Льюїса-Сіглера та співробітник проекту.

Коли собака приєднується до зграї, її власники погоджуються заповнювати щорічні опитування та надавати метричні дані про свого улюбленця. Деяких людей просять надати мазки із щік для взяття зразків ДНК.



Дослідники сподіваються виявити специфічні біомаркери старіння собак. Вони очікують, що їхні результати дозволять відповісти на питання про особливості старіння людей. Є кілька підстав так рахувати. По-перше, собаки з віком відчувають майже ті самі функціональні порушення здоров'я, що й люди.. По-друге, відносний період життя собаки, коли їй потрібна ветеринарна допомога, майже такий самий, як у людини. По-третє, – і це найголовніше – собаки живуть у тому ж середовищі, що й люди. Вплив навколишнього середовища є одним із факторів, що впливають на старіння, які неможливо досліджувати у лабораторних умовах.

«Оскільки собаки знаходяться в тому ж середовищі, що й люди, і мають власну систему охорони здоров'я, але живуть набагато менше, ніж ми, вони дають унікальну можливість досліджувати, як фактори довкілля та способу життя впливають на його тривалість», – каже доктор Деніел. Промислів, професор Вашингтонського університету та головний науковий співробітник Національного інституту старіння, який фінансує проект.

Вчених особливо цікавитимуть триста найстаріших собак у «зграї» і те, чи зможуть вони встановити причини їх довголіття.