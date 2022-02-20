Вчені Німеччини розводитимуть генетично модифікованих свиней

16:01 20 лютий Київ, Україна

Свині давно служать медицині. Наприклад, на свинячій шкурі багато студентів-медиків навчалися мистецтву накладання швів. А хто стикався з трансплантологією, той знає, наскільки близькі деякі органи свиней до людських. Завдяки такій схожості на них випробовувалися методи лікування та лікарські форми. Тому дослідники дійшли висновку, що в умовах нестачі біоматеріалів для життєздатної пересадки, було б непогано використовувати з цією метою свиней. Необхідно лише трохи підкоригувати їх під людину.

Вчені Німеччини мають намір створити, а потім розмножувати генетично модифікованих свиней для того, щоб надалі використовувати їхнє донорське серце для пересадки людям. Як заявляє Екхард Вольф, вчений з Університету Людвіга-Максимиліана у Мюнхені, створити нову породу свиней із відкоригованим геномом можливо вже до 2025 року. За цей період мають відбутися перші пересадки серця реципієнтам.

Вже було проведено одну операцію фахівцями Медичного Університету Меріленда. Серце свині з 10 модифікаціями було пересаджено невиліковно хворій людині. Поки що ризики відторгнення та підвищеного артеріального тиску зберігаються.

Ось уже 20 років Екхард Вольф працює над питаннями ксенотрансплантації (пересадка органів тварин людини). За словами вченого, дослідники поки що користуються мало ефективною технологією виведення "тварин-засновників", з яких надалі отримають генетично ідентичні покоління.

Цього року очікується перше таке покоління. Серця цих тварин для початку пересадять мавпам. У разі благополучного результату операції буде продовжено випробування на людині. Але до цього мине два-три роки.

У Німеччині надто сильний рух захисників тварин, тому ідеї вченого викликали бурхливе обговорення. Але подумайте, тільки в Німеччині на кінець 2021 року у списку очікування пересадки органів було близько 8500 осіб. А в інших країнах світу їхні мільйони. Тварини-донори могли б допомогти скоротити цей перелік.

Але захисники прав тварин готові знехтувати життям людей заради життя тварин. Вони, схоже, надто далеко зайшли у своїх добрих поривах. Ніхто з них не їсть м'яса? І навіть рибу? А може скоро ми також захищатимемо щурів і малярійних комарів?

Не можна нічим виміряти цінність життя. А тварини, про які людина зобов'язана турбуватися, створені для того, щоб служити.