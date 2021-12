Вчені Гарварда пояснили, чому фізична активність сприяє доброму здоров'ю

18:45 24 листопад Київ, Україна

Гарвардські дослідники запропонували еволюційне пояснення, чому, на відміну від інших близьких до приматів, люди розвинулися набагато активнішими, і як фізична активність сприяє хорошому здоров'ю. Вони припускають, що активний спосіб життя, особливо у похилому віці, став і причиною, і наслідком продовження тривалості життя людини, дозволяючи доглядати дітей та онуків протягом тривалого часу після закінчення репродуктивного віку. Він оберігає від вкладення енергії в надлишкові процеси, які можуть зашкодити здоров'ю та виживанню, а також стимулює процеси, що перешкоджають старінню та хронічним захворюванням. Свої думки автори обґрунтували у статті журналу Proceedings of the National Academy of Sciences.



Що зацікавило вчених у фізичних навантаженнях?



Як підійшли до пошуку пояснень вчені? Сучасна людина зазвичай небагато часу свого життя виділяє на фізичну активність. А сидячий спосіб життя сильно шкодить здоров'ю, збільшуючи ризик виникнення серцево-судинних хвороб, розладів метаболізму, зокрема, діабету другого типу, хвороби Альцгеймера, раку та передчасної смерті. А достатня фізична активність навпаки, пригнічує негативні процеси старіння в організмі, продовжуючи здорове життя та збільшуючи його якість. Користь фізичних навантажень для здорових і навіть хворих людей відома, а ось механізми, відповідальні за позитивний вплив активного способу життя – не зовсім. Тобто дослідження показували, що в результаті занять спортом знижується рівень ліпопротеїнів низької густини та тригліцеридів, нормалізується кров'яний тиск, зменшується запалення тощо. Але чому ці процеси не відбуваються на такому самому рівні самостійно, чому вони посилюються фізичною активністю? Питанням зацікавилися вчені Гарвардського університету та Гарвардської медичної школи.



Вони припустили, що відповідь у пристосуванні людей у процесі еволюції. Щоб це дослідити, вчені провели комплексне вивчення. Спочатку вони проаналізували наукову літературу щодо того, як змінювалася фізична активність людей з часом. Додатково вони порівняли рухливість людей та інших приматів, близьких до нас еволюційно. Отже, з'ясували, як фізична активність через клітинні процеси може сприяти довголіттю та здоров'ю.



Яке еволюційне коріння фізичної активності?



Аналіз літератури говорить, що типова доросла людина з розвиненого західного суспільства, наприклад, США, в день проходить у середньому близько трьох кілометрів. Це відповідає середній фізичній активності. У той час як дорослі люди в товариствах, які живуть полюванням та збиранням, за день проходять від 9 до 15 кілометрів, що відповідає високому фізичному навантаженню. Оскільки подібний спосіб життя вели наші предки до початку ведення сільського господарства, можна припустити, що і рівень активності у них був схожий чи навіть вище.



Але схильність до високої активності виявилася відносно новим надбанням, властивим людині. Близькі родичі людини, шимпанзе, набагато менше рухаються, ніж типова людина з індустріалізованого суспільства, проходячи близько 2-4 кілометрів на день. А горили та орангутанги і від цього менш активні, що загалом мало властиво ссавцям. Це привело авторів до думки, що природний відбір гомінідів діяв у бік набуття ними енергозбереження. Тому загальний предок людини та шимпанзе теж вів відносно сидячий спосіб життя. Значить походження потреби рухатися слід шукати в останні два мільйони років тому з початком полювання-збирання.



Чому люди ставали активнішими?



Вчені припускають, що природний відбір спрямовував розвиток людей у бік фізичної активності, що росте, особливо в літньому віці, оскільки вона пов'язана з більшою тривалістю життя. Шимпанзе в дикій природі мешкають близько 35-40 років, часто навіть не доживаючи остаточно репродуктивного періоду. У той час, як люди живуть у середньому 70 років, останні двадцять з яких припадають на вже не репродуктивний вік. Дослідження показують, що всупереч поширеному уявленню, людські товариства мисливців-збирачів ще 40 тисяч років тому мали продовжену тривалість життя. Хоча в пострепродуктивному віці люди вже не можуть поповнювати популяцію новими особами, вони можуть бути корисні для неї. Вони можуть передавати свої знання (здатність до отримання та передачі яких люди якісно відрізняються) молодшому поколінню та допомагати йому у добуванні ресурсів, підвищуючи тим самим його шанси на виживання та свій репродуктивний успіх. Ймовірно, природний відбір діяв на користь здорових пострепродуктивних особин, які могли продовжувати помірно активне життя та допомагати нащадкам та онукам. Малоймовірно, що він сприяв довгоживучості хворих та фізично неактивних осіб, які не могли добувати ресурси та забирали їх від інших членів популяції.





Навіть у сучасних мисливців-збирачів жінки похилого віку працюють у день навіть більше молодших матерів, забезпечуючи молодих значною кількістю їжі, тоді як у західних суспільствах кількість щоденних кроків між 40 і 70 роками вдвічі зменшується, а здоров'я та сили погіршуються. Отже, вікове погіршення здоров'я також може бути відносно недавнім надбанням, викликаним різким переходом до нового способу життя, до якого тіла не встигли пристосуватися.



Говорячи про те, як сильно енерговитратна фізична активність могла закріпитися через свою користь, вчені висувають дві гіпотези про перенаправлення енергії. Перша вказує, що активний спосіб життя дозволяє уникнути надмірного використання енергії на розмноження та запасання жиру. Заняття спортом здатні зменшувати рівні статевих гормонів, особливо у жінок, що потенційно також зменшує плодючість. У стародавніх суспільствах це могло бути корисним регулятором інтервалів між народженням дітей, щоб дати батькам можливість забезпечити ресурсами все потомство. Водночас убереження від відкладення енергії у жирову тканину підтримує здоров'я. Відомо, що надмірна кількість жирових відкладень спричиняє множинні вогнища запалення в організмі. Це може призводити до метаболічних розладів, включаючи діабет, серцево-судинні та нейродегенеративні хвороби.



Друга гіпотеза зосереджується на перенаправленні енергії у процеси відновлення та підтримки. Фізична активність супроводжується стресом, викликаючи пошкодження на тканинному рівні, наприклад, м'язової та сполучної, клітинному та молекулярному. Але їхнє виправлення супроводжується побічними потенційно корисними процесами: виробленням антиоксидантів, зменшенням запалення, покращеним очищенням від метаболітів та кращою роботою серцево-судинної системи, які оберігають від серцево-судинних та ракових захворювань. Тобто фізична активність може дійсно стимулювати через ушкодження ті антивікові процеси, які оберігають від вікових хвороб та розладів, але без навантажень проявляються менш активно.



Вчені підсумовують, що продовження здоров'я та тривалості життя стали у процесі людського розвитку і причиною, і наслідком щоденної фізичної активності. Відбір діяв на користь здорових людей з можливістю прожити більш тривале життя для допомоги дітям та онукам через підтримку помірної фізичної активності. У той самий час, сама фізична активність сприяла підтримці здоров'я та протидії старінню через регуляцію використання енергії. Ми почали вести сидячий спосіб життя з достатнім або навіть надлишковим ресурсом відносно недавно, тому наші тіла не встигли перебудуватися та запускати процеси протидії віковому погіршенню здоров'я без навантажень. Ось чому важливо бути активними, тим більше у похилому віці. Автори відзначають, що протягом більшої частини історії людства хронічні захворювання навіть у людей похилого віку, найімовірніше, були рідкісними, а фізичні можливості залишалися високими майже до смерті. Подібна закономірність простежується і в сучасних суспільствах мисливців-збирачів. Але однозначно слід провести більше досліджень, щоб перевірити правдивість запропонованих вченими гіпотез.