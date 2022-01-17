Вчені довели, що органіка Марса – це результат взаємодії води з породами

08:54 17 січень Київ, Україна





Яку органіку знаходять на Марсі? Новий аналіз знайденого в Антарктиді марсіанського метеорита не знайшов жодних свідчень про причетність до створення в ньому органічних молекул. У той самий час дослідники виявили сліди двох незв'язаних із життям процесів взаємодії води з марсіанськими базальтами, у яких і могла синтезуватися органіка зі зразка і яку на планеті знаходять зараз. Дослідження доводить, що принаймні чотири мільярди років тому Марсу був властивий абіотичний синтез органічних молекул, уточнюють вчені у публікації у Science.



Ідея, що життя на Марсі все ж таки існувало, міцна зі свідченнями про придатність умов на планеті для цього в минулому, і спонукає спрямовувати марсоходи в кратери, які вважаються колишніми озерами. З 2011 року в кратері Гейла життя шукає ровер «К'юріосіті», а в 2020 році на пошуки органіки в кратер Єзеро вирушив «Персеверанс».



В аналізах марсіанського реголіту постійно зустрічаються органічні хлорбензол, хлорметал, органічні сполуки сірки, фрагменти алкільних та ароматичних сполук. І з того, що органіка, що збереглася на Марсі, розкриває нам умови еволюції планети, вона, звичайно, грає головну роль у визначенні біологічного потенціалу Марса в минулому і сьогодні.



Втім, досі невідомо, як саме ці органічні сполуки синтезувалися — чи мало їх утворення до життя. З метою отримання нових даних, які допоможуть визначити роль біотичних та абіотичних процесів на Марсі, вчені з Інституту науки Карнегі, Німецького дослідницького центру геонаук спільно з вченими з Британії взялися до аналізу знайденого на Землі метеориту марсіянського ALH 84001.



Що приніс цей метеорит із Червоної планети?



Марсіанський метеорит Allan Hills 84001 або ALH 84001 утворився в Нойський період – один із ранніх періодів геологічної історії Марса. Як одна з найстаріших відомих (і доступних планетологам) порід Марса, ALH 84001 служить вікном у ранні планетарні процеси, які, можливо, також відбувалися і на ранній Землі. Вік магматичної кристалізації метеориту був оцінений у 4,09 мільярда років, а сам він переважно складається з силікатного мінералу ортопіроксену, в якому знайшлися органічний вуглець та можливі азотовмісні органічні сполуки.



Гіпотези щодо механізмів походження та утворення цих органічних сполук діляться на два табори. У першому органіка могла синтезуватися внаслідок вивержень чи гідротермальних процесів на Марсі. У другому ж органіку могли принести живі організми: або ті, що зустрілися з метеоритом вже на Землі, або ті, що жили в марсіанську старовину. Щоб пролити ясність, вчені піддали два зразки метеорита спектральному, структурному та ізотопному аналізу, який знайшов сліди органічного синтезу, зумовленого абіотичними процесами.



Тож звідки в метеорит потрапила органіка?



У зразках вчені виявили ароматичний органічний вуглець, а також низку функціональних груп органічного кисню, зокрема, карбоніл. Вони були пов'язані з мінеральними асоціаціями, які можна спостерігати в земних породах, що зазнали процесів серпентинізації та мінеральної карбонатизації, що вказує на те, що аналогічні процеси відбувалися і на ранньому Марсі.



Серпентинізація є одним із механізмів синтезу органічних сполук, для якого необхідні реакції базальтових порід із потоками води. Таким чином вони зазнають гідротермальних змін і утворюють водень, який у свою чергу може утворити метан та інші органічні сполуки на зразок мурашиної кислоти або формальдегіду. Водень також може сприяти синтезу алканів і азотовмісних органічних сполук. Слідом такого процесу у зразках марсіанської породи стали органічні речовини, сполучені з магнетитом. Втім, магнетит було знайдено і у зразках, де містився тільки діоксид кремнію та карбонати, що вказує на процеси карбонатизації у мінералах, які також можуть утворювати органічні сполуки.



Жоден із слідів цих реакцій, які змінювали метеорит ALH 8400, не є яскраво виділеним, тому вчені зробили висновок, що жоден із цих пов'язаних з водою процесів не був тривалим протягом тривалого проміжку часу, тому ще належить дослідити, чи відбувалися вони як частина єдиного процесу чи окремо. Втім, взаємодія води та гірських порід належать до здатності планети підтримувати життя, впливаючи на мінералогічну різноманітність та синтез органічних молекул.



На Землі ці реакції відповідають за абіотичний органічний синтез, утворення метану та різноманітність мінералів. На Марсі вони зможуть пояснити і утворення метану (більше про цю сполуку в атмосфері планети ми розповідали у матеріалі «Своя атмосфера»). А оскільки вони вимагають присутності води, це тільки підвищує ймовірність існування відповідного життя середовища на Червоній планеті від 3,9 до 4,1 млрд років тому.



Поки «Персеверанс» тільки вчиться видобувати ґрунт із брил у кратері Єзеро, «К'юріосіті» вже активно виділяє органічні сполуки на своїй бортовій хімічній лабораторії і навіть експериментує з різними хімічними методами. Японські дослідники пропонують пошукати загиблі мікроорганізми з минулого Марса на його супутниках. І поки до марсіанського життя ще далеко, земне на Червоній планеті непогано почувається — принаймні, спори грибів та бактерії, що прожили п'ять годин за умов марсіанських.