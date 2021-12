Вчені довели, що нанокластери золота підвищили ефективність антибіотиків

17:20 23 листопад Київ, Україна

Команда вчених використовувала нанокластери золота проти штамів бактерій, які виявляють множинну стійкість до лікарських препаратів. Ядро з 25 атомів золота було функціоналізовано двома лігандами: піридінієм - катіоном, що забезпечує бактерицидну дію, і цвітерріоном, що відповідає за стабільність та біосумісність з клітинами макроорганізму. Такі наночастки золота ефективно знищували стійкі до антибіотиків грампозитивні бактерії, а їхнє використання спільно з антибіотиками підвищило антибактеріальну активність препаратів проти мультирезистентних бактерій як у культурах клітин, так і у дослідах на тваринах. Крім того, нанокластери золота добре виводилися нирками та не пошкодили тканини макроорганізму, опубліковані в журналі Chemical Science.



Навіщо міняти вже наявні антибіотики?



Інфекції, спричинені мультирезистентними бактеріями (стійкими до багатьох антибіотиків), стають дедалі більшою проблемою глобальної охорони здоров'я: за останні роки резистентність патогенних мікроорганізмів до препаратів суттєво збільшилась. Стрімке поширення в лікарнях метицилін-резистентного епідермального стафілокока (МРСЕ) Staphylococcus epidermidis лише посилює ситуацію через часті випадки горизонтального перенесення генів стійкості між мікробами. Тому виникає нагальна необхідність підібрати нові стратегії лікування резистентних штамів мікроорганізмів та пошуку методик удосконалення наявних антибіотиків, у тому числі — матеріалів та елементів, якими можна додатково "навантажити" антибіотики.



Нанокластери золота як потенційно ефективні антибактеріальні засоби почали досліджувати нещодавно. Вони можуть виявляти кілька антибактеріальних дій, що призводять до загибелі клітин: руйнувати оболонку клітини мікроорганізму та доставляти антибіотики всередину, викликати утворення активних форм кисню, забезпечувати фототермічне опромінення. Нанокластери золота розміром менше 2 нм мають явну перевагу у швидкому нирковому кліренсі (швидкість очищення організму від ліків), що знижує потенційну довготривалу токсичність металу в організмі людини. Серед усіх нанокластерів золота найбільш вивчені 25 атомів, що складаються, і з'єднані з одним лігандом. Ці наночастинки є стабільними, мають низьку токсичність, зручні в обробці. Крім того, можна досліджувати їхнє переміщення в живому об'єкті завдяки стабільній флуоресценції в ближньому інфрачервоному діапазоні. Однак відкритим залишалося питання створення упаковки для наночастинок золота, яка забезпечить доставку антибіотиків безпосередньо в клітину бактерій та буде безпечною для організму людини. Такими дослідженнями зайнялася команда вчених із Південного університету науки та технологій та Університету Удана в Китаї з британськими вченими з Університету Лідса.



Куди та як транспортували наночастки золота?



З метою посилити антибактеріальний ефект та забезпечити відсутність пошкоджень макроорганізму вчені оптимізували склад наночастинок із 25 атомів золота двома лігандами та визначали антимікробну дію цієї сполуки.



Перший ліганд – піридиній – катіон, позитивний заряд якого притягується до негативного заряду бактерій. Піридінієвий ліганд (P₁₂) отримали з цетилпіридинію хлориду – комерційної асептичної добавки для слизової оболонки ротової порожнини. Другий ліганд - квітіон (C₅) - електронейтральна молекула, що має і позитивно, і негативно заряджені групи; ці молекули містяться і в мембранах клітин ссавців, тому такі сполуки не реагують із клітинами макроорганізму та виводяться із сечею. Цветіонний ліганд був введений через його біосумісність, біологічну безпеку і низьку схильність до біологічного обростання. Антимікробну активність нанокластерів золота оцінювали, використовуючи кілька поширених грампозитивних (Staphylococcus aureus та його резистентна форма) та грамнегативних (Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa) бактерій. Препарати золота використовували самостійно або у поєднанні із звичайними антибіотиками на клітинному рівні та мишах із шкірною інфекцією. Для безпосереднього моніторингу біорозподілу золотих нанокластерів в організмі та можливих проявів цитотоксичності використовували стабільну флуоресценцію у ближньому інфрачервоному діапазоні. З метою посилити антибактеріальний ефект та забезпечити відсутність пошкоджень макроорганізму вчені оптимізували склад наночастинок із 25 атомів золота двома лігандами та визначали антимікробну дію цієї сполуки.Перший ліганд – піридиній – катіон, позитивний заряд якого притягується до негативного заряду бактерій. Піридінієвий ліганд (P₁₂) отримали з цетилпіридинію хлориду – комерційної асептичної добавки для слизової оболонки ротової порожнини. Другий ліганд - квітіон (C₅) - електронейтральна молекула, що має і позитивно, і негативно заряджені групи; ці молекули містяться і в мембранах клітин ссавців, тому такі сполуки не реагують із клітинами макроорганізму та виводяться із сечею. Цветіонний ліганд був введений через його біосумісність, біологічну безпеку і низьку схильність до біологічного обростання.

Схема дослідження. Нанокластери золота з лігандами у співвідношенні P₁₂/C₅ склеюють планктонні бактерії, взаємодіють із клітинною стінкою бактеріальної клітини, підтримуючи при цьому біосумісність. Локальні взаємодії нанокластерів золота з бактеріями зумовлюють витік цитоплазми клітини та її структурну деформацію, що призводить до загибелі клітини. Розподіл нанокластерів визначають флуоресценцією у ближньому інфрачервоному діапазоні при збудженні лазером за довжиною хвилі 808 нм. Золоті сфери вказують на атоми золота, червоні – ліганди P₁₂ (піридиній), сині – ліганди C₅ (цветтеріон). Zeyang Pang та ін. / Chemical Science, 2021



Що вдалося досягти, вводячи золоті наночастки?



З'ясувалося, що нанокластери мають більший вплив на грампозитивні мікроорганізми, оскільки поверхні їхніх клітин негативно заряджені, отже, мають сильні електростатичні взаємодії з катіонами. Тому подальші дослідження проводили тільки на грампозитивних штамах - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Enterococcus faecium та їхніх мультирезистентних формах (МРСЕ, мультирезистентний S. haemolyticus і ванкоміцин-резистентний Enterococ00.



Вчені встановили оптимальне співвідношення вмісту лігандів. Виявилося, що нанокластери золота Au₂₅(P₁₂)₈(C₅)₁₀), у яких із двох лігандів 45 відсотків припадає на піридиній (P₁₂), демонструють високу антибактеріальну активність, низьку стабільність та цитотоксичність.



Поєднання оптимізованих наночастинок золота зі звичайними антибіотиками підвищило антибактеріальну активність проти мультирезистентних бактерій, як in vitro, і тварин. Дослідження на мишах проводили при використанні поширеного в лікарнях штаму S. epidermidis (МРСЕ), у якого встановили сильне інгібування золота нанокластерами. Вчені обробили бактерії трьома антибіотиками різних класів (іміпенем, оксацилін та еритроміцин), як з нанокластерами золота, так і без них. При використанні наночастинок золота для лікування інфекції було достатньо використовувати у 128 разів меншу кількість оксациліну, ніж у контролі (коли було застосовано лише антибіотик без частинок металу).



При дослідженні швидкості загоєння ран встановили, що використання нанокластерів золота разом з антибіотиком іміпенемом дало найкращі результати — на дев'яту добу шкіра була повністю відновлена, а на дванадцяту добу чисельність мікроорганізмів була в 10 разів нижчою, ніж при використанні тільки наночастинок, і на два порядки нижче за чисельність контролю.



Стабільність золота нанокластерів in vitro підтвердили в змодельованих біологічних рідинах, встановивши постійну флуоресценцію, незмінну протягом 15 діб. Сильну флуоресценцію наночастинок in vivo після внутрішньовенної ін'єкції нанокластерів золота з антибіотиком іміпенемом у мишей спостерігали переважно у печінці, нижчу – селезінці та нирках. Однак визначення вмісту золота у критичних органах показало, що через 96 годин понад 80 відсотків золота виводилося. Вчені підтвердили хороший нирковий кліренс та біосумісність – наночастинки металу добре фільтрувалися нирками та не ушкоджували тканини макроорганізму.



Вченим вдалося синтезувати та оптимізувати склад нанокластерів золота, до яких, крім 25 атомів золота, увійшли ще два ліганди — піридинієвий та цветіонний. Отримані наноматеріали демонстрували хорошу антибактеріальну здатність проти мультирезистентних грампозитивних бактерій, так і високу стабільність у макроорганізмі. За антибактеріальний вплив нанокластерів золота на клітини бактерій відповідальними визначили такі ефекти: руйнування цілісності бактеріальної мембрани та зміна її потенціалу; склеювання клітин мікроорганізмів; утворення активних форм кисню, що окислюють клітинні структури. Тобто дія наночастинок була спрямована на сприяння проникненню антибіотиків усередину бактерій через їхню ушкоджену мембрану, а також на значне пригнічення життєздатності бактеріальних клітин та створення стресових умов, за яких вони поступово гинули. Використання таких оптимізованих біосумісних нанокластерів золота значно зменшило дозу антибіотиків, необхідну для лікування мультирезистентних бактеріальних інфекцій. Перелічені переваги роблять такі наночастинки потужним інструментом для біовізуалізації, доставки ліків та терапії. Крім того, використання таких технологій допоможе виграти час для модифікації наявних антибіотиків.



Проте, допомогу у подоланні патогенних мікроорганізмів можна шукати без використання антибіотиків. Нещодавно стало відомо, що пептиди тіла людини мають антибактеріальну дію.