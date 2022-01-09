Вчені довели, що на любов до кави впливає так званий "ген кави"

Проводячи вивчення впливу кофеїну на здоров'я людини, американські вчені виявили цікавий факт: любов людини до кави та чорного шоколаду залежить від наявності так званої "гени кави".
На думку доцента профілактичної медицини Північно-Західного університету в штаті Іллінойс Мерілін Корнеліс, одночасна любов до кави та чорного шоколаду в людини закладена генетично. Саме цей "ген кави" змушує своїх господарів випивати по кілька чашок кави на день, щоб отримати бажаний ефект бадьорості. Адже в їхньому організмі дуже високий метаболізм, і дуже швидко відбувається засвоєння кофеїну.
Наявність в організмі цього гена пояснює, чому одні можуть випити багато кави і їм нічого не буде, а в інших від однієї чашки вже настає нервозність та стривоженість.. Крім того, такі кавомани віддають перевагу чистій каві без молока і цукру.
Цікаво, що люди з "кавовим" геном також віддають перевагу простому гіркуватому чаю без цукру і гіркому шоколаду. Причиною є не любов до гіркого смаку, а те, що гіркий смак у їхній свідомості пов'язаний із підвищенням розумової активності, якого вони прагнуть від кофеїну.
У результаті вчені прийшли до висновку, що в розумних кількостях (3-5 чашок на день) вживання чорної кави без молока та цукру благотворно для здоров'я. Кава зменшує ризик таких захворювань, як цукровий діабет, хвороби серця та навіть хвороба Паркінсона.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі