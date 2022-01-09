Вчені довели, що на любов до кави впливає так званий "ген кави"

Проводячи вивчення впливу кофеїну на здоров'я людини, американські вчені виявили цікавий факт: любов людини до кави та чорного шоколаду залежить від наявності так званої "гени кави".

На думку доцента профілактичної медицини Північно-Західного університету в штаті Іллінойс Мерілін Корнеліс, одночасна любов до кави та чорного шоколаду в людини закладена генетично. Саме цей "ген кави" змушує своїх господарів випивати по кілька чашок кави на день, щоб отримати бажаний ефект бадьорості. Адже в їхньому організмі дуже високий метаболізм, і дуже швидко відбувається засвоєння кофеїну.

Наявність в організмі цього гена пояснює, чому одні можуть випити багато кави і їм нічого не буде, а в інших від однієї чашки вже настає нервозність та стривоженість.. Крім того, такі кавомани віддають перевагу чистій каві без молока і цукру.

Цікаво, що люди з "кавовим" геном також віддають перевагу простому гіркуватому чаю без цукру і гіркому шоколаду. Причиною є не любов до гіркого смаку, а те, що гіркий смак у їхній свідомості пов'язаний із підвищенням розумової активності, якого вони прагнуть від кофеїну.

"Ми вважаємо, що ці люди прирівнюють природну гіркоту кофеїну до психостимулюючого ефекту", - наполягає Корнеліс.

У результаті вчені прийшли до висновку, що в розумних кількостях (3-5 чашок на день) вживання чорної кави без молока та цукру благотворно для здоров'я. Кава зменшує ризик таких захворювань, як цукровий діабет, хвороби серця та навіть хвороба Паркінсона.