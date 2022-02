Вчені довели, що щури вміють орієнтуватися у часі

10:02 25 лютий Київ, Україна

Польські та французькі вчені показали, що щури вміють вимірювати плин часу та оцінювати, наскільки точно це роблять. На це вказують досліди, при яких тварини спонукали взаємодіяти з механічним важелем протягом трьох секунд, а потім оцінити величину похибки у дотриманні цього інтервалу. Результати опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.



Що призвело до цього дослідження?



Люди та примати досить добре сприймають плин часу і можуть відносно точно оцінювати свої навички. Минулого року вчені навіть виявили в мозку людей та мишей групу нейронів, принаймні частково відповідальних за сприйняття часу, що дозволяє правильно впорядковувати життєві події. Іншим недостатньо дослідженим питанням є можливість відстежувати проміжки часу, особливо тваринами, коли дотримання конкретних інтервалів необхідне для досягнення мети. Це вимагає вміння оцінювати не лише перебіг часу, а й точність оцінювання. Тому група дослідників з Польської академії наук та Університету Париж-Секле вирішили дослідити, чи властиве явище відстеження часових проміжків та оцінки своїх можливостей у таких досить віддалених від людей тварин, як гризуни.



Які досліди проводили?



16 щурів долучили до досліджень, в основу яких лягли досліди, в яких людей спочатку просили дотриматись певного часового інтервалу, а потім оцінити, наскільки широкі межі їхньої похибки. Завданням тварин було витримати часовий інтервал у 3,2 секунди утриманням важеля (для тварин першої групи) або подвійним натисканням, що обмежувало початок і кінець відліку (для тварин другої групи). За успішне виконання завдання випробувані отримували винагороду у вигляді корму. При цьому чим ближче був витриманий інтервал до цільового, тим більшою була винагорода.



Щури в обох групах навчилися витримувати близький до бажаного проміжок часу, удосконалюючи вміння у процесі тренування. Коли вони навчилися асоціювати точність дотримання інтервалу з кількістю корму, вчені захотіли перевірити, що призвело до покращення результатів тварин: пристосування методом проб та помилок чи найкраще оцінювання перебігу часу, зумовлене внутрішнім сприйняттям. Для цього слід зрозуміти, чи могли щури взагалі оцінювати, наскільки добре дотримуються інтервалу.



Тепер тварин натренували асоціювати величину похибки з винагородою, використовуючи два порти або апарати, роздачі їжі після кожного виконання завдання. Якщо щур робив велику похибку у дотриманні інтервалу (близько 500 мілісекунд), то у правому апараті йому видавали одну пелету корму, а іншому — 0. Якщо похибка була невеликою (близько 250 мілісекунд), у лівому порту тварина могла отримати дві пелети, у правому – 0. Оскільки випробувані щоразу намагатимуться максимізувати вигоду, то якщо вони справді можуть оцінювати свою похибку – уникатимуть вибору порожнього порту та чесно вказуватимуть, наскільки точними вони вважають свої дії.



Як упоралися тварини?



Щури дійсно частіше вибирали порт, що вказує на точність дотримання твариною часового інтервалу при виконанні завдання та забезпечує велику вигоду (тобто хоча б одну пелету корму). Частка правильних виборів для кожної тварини становила понад 50 відсотків, що вище за показник, що спостерігається при випадковому виборі апарату роздачі їжі. Отже, результат показує, що щури не тільки вміють відстежувати плин часу, але й оцінювати свою точність у цьому.



Але вчені припустили, що результат міг бути викликаний іншим - врахуванням тваринами досвіду попередніх винагород. Їхня ідея була в тому, що якщо якийсь щур здебільшого точно витримує цільовий інтервал взаємодії з важелем (або менш точно), то він частіше отримуватиме дві пелети в лівому порту (або одну пелету в правому, якщо він не дуже спритний), отже, частіше його вибиратиме, орієнтуючись на це. Щоб перевірити гіпотезу, вчені піддали свої результати статистичній обробці. Аналіз показав, що щури вибирали порт, ґрунтуючись як на своїй оцінці точності вимірювання часу, так і на досвіді попередніх винагород, хоча на останнє звертали менше уваги. До того ж описана навичка оцінки своїх помилок допомагала тваринам планувати майбутні дії, щоб досягати оптимальних результатів.

Подібний процес відстеження часу та оцінки своєї похибки у цьому вже описувалися у людей. Тому навичка не є унікальною для нас або навіть приматів, хоча поки неможливо стверджувати, що механізми в основі явища однакові у всіх тварин.