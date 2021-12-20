У високих чоловіків рідше виявляють хворобу Альцгеймера - дослідження

Несподівано, але ризик деменції можна вирахувати по зросту людини. Дослідження довело, що високі люди у старшому віці рідше хворіють на Альцгеймера та інші види деменції. Згідно з отриманими даними, у чоловіків зі зростом на шість сантиметрів вище за середній, ризик розумової деградації на 10% менший. Чи це стосується і жінок, досі незрозуміло.
Заведено вважати, що зріст дуже впливає на наше життя. Дослідження доводять, що високі люди рідше страждають на діабет і облисіння. Але вони частіше хворіють на рак, адже мають більше клітин в організмі, тому ризик патогенних мутацій зростає.
Вчені на чолі з Терезою Йоргенсен (Terese Jørgensen) з Копенгагенського університету досліджували зв'язок зросту з огляду на генетику, екологічні впливи та рівень освіти.
Для цього вчені проаналізували дані 666333 чоловіків з данського національного реєстру недуг. Всі дані стосувалися народжених з 1939 по 1959 рік. З них у 10599 пізніше розвинулася деменція.
Серед чоловіків було 70 608 братів та 7 388 близнюків, особливо цікавих для дослідження сімейних та генетичних впливів.
Заведено вважати, що зріст дуже впливає на наше життя. Дослідження доводять, що високі люди рідше страждають на діабет і облисіння. Але вони частіше хворіють на рак, адже мають більше клітин в організмі, тому ризик патогенних мутацій зростає.
Вчені на чолі з Терезою Йоргенсен (Terese Jørgensen) з Копенгагенського університету досліджували зв'язок зросту з огляду на генетику, екологічні впливи та рівень освіти.
Для цього вчені проаналізували дані 666333 чоловіків з данського національного реєстру недуг. Всі дані стосувалися народжених з 1939 по 1959 рік. З них у 10599 пізніше розвинулася деменція.
Серед чоловіків було 70 608 братів та 7 388 близнюків, особливо цікавих для дослідження сімейних та генетичних впливів.
В результаті дослідження з'ясувалося, що кожні 6 сантиметрів зросту, що перевищують середній показник, знижували ризик захворіти на деменцію на 10%. Взаємозалежність зросту та ризику розумової деградації була майже лінійною, повідомили вчені.
Цікаво: кореляцію фіксували і тоді, коли спостерігали за близнюками чи братами різного віку. І в цьому випадку ризик деменції був нижчим для вищого брата. На підставі цього вчені дійшли висновку, що генетика та сімейні ознаки не є вирішальними факторами для поміченого ефекту.
На їхню думку, зв'язок між зростом і ризиком деменції тягне за собою вплив довкілля.
На їхню думку, зв'язок між зростом і ризиком деменції тягне за собою вплив довкілля.
При цьому важливим питанням є: яка роль інтелекту та освіти у поміченій взаємодії? Адже вони обидва вважаються важливими факторами, які живлять розумові резерви людини – ментальні ресурси, які дозволяють нашому мозку вирішувати повсякденні проблеми, імпровізувати та компенсувати дефіцит на початку розумової деградації.
Коли вона з командою перевіряла результати, залежність між зростом та ризиком деменції послаблювалася та зберігалася.
Досі не відомо, чи це стосується і жінок. Адже проаналізовані дані охоплювали лише чоловіків-піддослідних.
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