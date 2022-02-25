У власників собак виявили зниження ризику інвалідності у похилому віці

09:03 25 лютий Київ, Україна

Японські вчені з колегами показали, що у літніх власників собак ризик придбати інвалідність у найближчі роки приблизно наполовину менший, ніж у людей без собаки. Ймовірно, ефект викликаний активнішим способом життя, який вимагає догляду за улюбленцем. Але його також можна посилити, якщо самостійно збільшити час, виділений на фізичну активність, повідомляється в журналі PLOS ONE .



Що досліджували вчені?



Домашні улюбленці багатьма сприймаються як справжні друзі або навіть члени сім'ї, які можуть підтримати у скрутну хвилину та покращити самопочуття.. Але крім того, що вони допомагають підтримати ментальне здоров'я, дослідження свідчать, що цим вони не обмежуються. Так, наявність домашньої тварини пов'язували зі зменшенням смертності, більш рідкісним відвідуванням лікарів та кращою здатністю дотримуватися необхідної денної активності. Можливо, останнє може допомогти уникнути суттєвого погіршення фізичних та когнітивних можливостей у похилому віці, що пов'язують із недостатньо активним життям.. Одне з досліджень виявило, що старші люди, які були кволими, мають у чотири рази більший ризик придбати інвалідність у наступні два роки, порівняно з тими, хто у кращій фізичній формі. Це спонукало вчених з Токійського інституту геронтології, Університету нутріціології в Кагаві та Мельбурнського університету дослідити, чи справді наявність домашньої тварини, яку треба активно доглядати, може убезпечити власників від інвалідності в старості.



Як це з'ясовували?



Для пошуку відповідей вплив тварин на фізичне здоров'я автори скористалися частиною бази даних учасників, зібраної для більшого дослідження. Вона охоплювала інформацію про 15 500 жителів Японії віком від 65 до 84 років.. Жоден з них не страждав на тяжкі фізичні або ментальні хвороби. У 2016 році учасникам розіслали опитувальники, де попросили повідомити про їхній статус утримання домашніх тварин – кішок та собак. За людьми спостерігали в середньому протягом 3,5 років, після яких визначали, у скільки з них розвинулася інвалідність. При цьому вченим допомагали дані системи медичного страхування, яка оцінює здоров'я кожного японця після 40 років. У той же час враховували такі фактори як стать, вік, розмір домогосподарства, історія госпіталізацій, активність, частота прогулянок, шкідливі звички та інші.



Як вплинули тварини на здоров'я власників?



За час спостереження інвалідність розвинулася загалом 17.1 відсотка учасників. Але якщо розглядати групи, то серед тих, хто ніколи не мав собаки, частка людей з інвалідністю становила 17,7 відсотка; тих, хто в минулому мав собаку – 16,8 відсотка; тих, хто зараз був власником собаки – лише 13,1 відсотка. Подальша статистична обробка результатів з урахуванням супутніх факторів впливу показала, що утримання собаки пов'язане зі зменшенням ризику інвалідності у похилому віці на 46 відсотків. Наявність кота з цим була не пов'язана.



Ймовірно, результат пояснюється активнішим способом життя, який потребує утримання собаки. Але ризик літніх був ще меншим, на 56 відсотків, якщо вони, крім вигулки собаки, додатково виділяли час на фізичну активність. Тому автори вважають, що фахівці можуть рекомендувати людям завести собі собаку, який може стати не лише відмінним компаньйоном, а й допоможе тримати себе у формі та сприятиме здоровому старінню. Однак для кращого розуміння явища, зокрема, якою мірою його екстраполюють і на людей інших популяцій, крім японців, слід провести такі дослідження.