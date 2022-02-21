У диких тварин із китайських ринків знайшли потенційно небезпечні для людини віруси

11:26 21 лютий Київ, Україна

Вчені досліджували віруси майже двох тисяч диких тварин, які є поширеним делікатесом та продаються на місцевих ринках у Китаї. Так, вони виявили 102 віруси, з яких понад 20 видів мають потенціал перейти на людей та викликати нові епідемії та пандемії. Серед них відзначаються коронавіруси кажанів, які вже перестрибнули на хижі види тварин, та вірус пташиного грипу, який вже показав здатність інфікувати людину. Стаття оприлюднена у журналі Cell.



Чому китайські ринки привернули увагу?



В азіатських країнах, зокрема, у Китаї, поширена культура споживання диких тварин. Причому вона не обмежується звичайними для західних людей тваринами, як кролі чи кабани, а охоплює широкий спектр екзотики. Наприклад, на ринках можна зустріти бамбукових щурів (Rhizomyinae), бабаків, панголінів, їжаків і вівер, або цивет (Viverridae), і список далеко не вичерпний. Не рідкісні випадки, коли тварини відловлюються або завозяться нелегально, особливо коли вони належать до виду, що охороняється. Проте проблема з торгівлею дикою природою полягає не лише у скороченні чисельності вразливих видів. Контактуючи з дикими тваринами, споживаючи їхнє м'ясо, людина ризикує підхопити від них інфекцію та викликати спалах хвороби. Ідея не віддалена від реальності, оскільки винуватець сучасної пандемії, вірус SARS-CoV-2, припускають, що походить від китайських кажанів через іншу тварину. Занепокоєні можливим повторенням сценарію, дослідники з Китаю, США, Австралії та Бельгії на чолі з науковцями Нанкінського сільськогосподарського університету вирішили з'ясувати, які тварини загрожують передати нам нових збудників хвороб.



Де шукали потенційно небезпечні патогени диких тварин?



Після початку пандемії коронавірусу низка наукових установ провели дослідження вірусів кажанів, і вони виявили велику кількість близьких до SARS-CoV-2 вірусів. Однак інші тварини теж можуть бути резервуарами інфекції для людей, хоча вони отримали значно менше уваги з боку вчених. Саме тому у новій роботі автори охопили вивчення вірусів у 18 видів диких тварин, які є делікатесом у Китаї та продаються на ринках. Вони належали до п'яти рядів ссавців: Гризуни, Панголіноподібні, Хижі, Комахоїдні та Зайцеподібні. Для цього між 2017 і 2021 роками вчені зібрали зразки 1941 тварини, у тому числі тих, що постачаються до знаменитого ринку Хуанань в Ухані, більшість з яких розводиться штучно в розплідниках, але частина виловлена з природи. Деякі тварини виглядали хворими, наприклад, у дикобразів відзначали параліч.



Для аналізу вчені взяли у тварин біоматеріали з органів дихання та випорожнення. Зразки досліджували за допомогою методу секвенування РНК, що дозволяє оцінити експресію генів, зокрема, вірусних.



Чиї сліди знайшли в зразках екзотичних тварин?



Усього вчені виявили 102 специфічні для хребетних видів віруси, що належать до 13 родин, з них 65 раніше не описувалися. Найбільш поширеними були представники Picornaviridae, Astroviridae та Parvovirdae, тоді як інші зустрічалися спорадично. Що цікаво, у жодної тварини не виявили збудників, близькоспоріднених SARS-CoV-2. Як показало наступне філогенетичне вивчення, багато вірусів еволюційно були близькі до відомих збудників хвороб у диких та свійських тварин, а також у людей.



Серед сотні виявлених вірусів автори виділили 21 вид, що потенційно несе найбільшу загрозу для здоров'я людини. На це вказували такі риси, як можливість інфікувати людину та схильність перестрибувати від одного виду господаря до іншого. Носіями найбільшої кількості таких вірусів були вівери, дикобрази, нутрії, бамбукові щури, єнотовидні собаки та малайські панголіни. Одним із таких потенційних патогенів назвали вірус пташиного грипу H9N2, який поширений у свійських птахів і вже інфікував людей у Китаї. Його виявили у вівер та борсуків, які виявляли ознаки респіраторної інфекції. Іншими є, наприклад, виявлені у їжаків і вівер коронавіруси, що походять від кажанів.



Крім цього, у диких тварин помітили низку вірусів, які раніше вважалися притаманними людині або домашній тварині, наприклад, вірус грипу типу В, вірус парагрипу людини 2 і вірус Норволк. Невідомо, як ці патогени поводяться в організмі інших тварин, але є ризик, що вони можуть змінюватися і формувати нові небезпечні для людини варіанти.



Вчені відзначають, що ринки, де дикі тварини перебувають тісно і мають ослаблений організм, є підходящим місцем передачі вірусів між видами та їхнього розвитку. Тому торгівлю дикими тваринами слід обмежити, щоб знизити ризики появи незабаром нових пандемій.