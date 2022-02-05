Важке дитинство зробило самок павіанів анубісів менш соціальними

19:45 04 лютий Київ, Україна

Самки павіанів анубісів, у яких було тяжке дитинство, у старшому віці гірше пристосовуються до свого суспільства, менше та гірше взаємодіючи з іншими самками. Як показує дослідження американських учених у журналі Proceedings of the Royal Society B, через несприятливі умови молоді павіани не займалися розвитком соціальних навичок, зберігаючи ресурси для виживання, внаслідок чого інші члени групи не розуміють їх і уникають.



Вивченням чого займалися вчені?



Стрес у ранньому житті – дитинстві та підлітковому віці – може мати довгострокові наслідки, які впливатимуть на все доросле життя. Наприклад, негативні події у ранньому віці пов'язують із гіршим здоров'ям, скороченням тривалості життя та гіршою пристосовністю, причому не тільки у людей, а й у інших тварин. Деякі дослідження також показують, що при тяжкому дитинстві особини стають менш соціальними. А це додатково може погіршувати виживання та благополуччя, особливо у соціальних видів. Ми вже писали раніше, що самки жирафи теж живуть довше, якщо є товариськими і гуртуються з іншими самками, в порівнянні з самотніми. Вчені з Нью-Йоркського університету, Університету Каліфорнії в Сан-Дієго та Університету Арізони вирішили докладніше з'ясувати зв'язок між ранніми переживаннями та соціальністю у подальшому житті. Для цього вони почали вивчати павіанів анубісів (Papio anubis).



Чому саме цих тварин обрали на дослідження?



Павіани є дуже соціальними істотами, які живуть великими групами з багатьма самками та самцями. Самки для цього залишаються протягом усього життя в групах, з яких відбуваються, і формують тривалі соціальні відносини з іншими самками, особливо з родичами по материнській лінії. Більш тісні зв'язки та більша їх кількість означають для них переваги, такі як довге життя та краща виживаність їхнього потомства. У той же час негативні, стресові події в юному віці спричиняють погіршення фертильності та виживання потомства.



Вчені стали вивчати самок павіанів анубісів у трьох групах у Кенії. Спостереження за цими тваринами проводять уже не одне десятиліття, тому спорідненість між ними відома ще з 1970-х років. Щоб зібрати нові дані, вчені спостерігали за кожною дорослою та незрілою самкою. Особливу увагу звертали на соціальні взаємодії досліджуваних тварин та їх типову вокалізації. Таким чином вдалося зібрати 2615 годин спостережень за 31 самкою. Важке раннє життя павіанів визначали за такими умовами: якою була біомаса лугів у перший рік життя (показник сприятливості середовища, великої кількості їжі), наскільки велика була група при народженні (показник внутрішньогрупової конкуренції), чи втрачала самка в дитячому віці мати, яка травмує



Як тяжке дитинство вплинуло на соціальне життя самок?



Чим важче було раннє життя самок павіана, тим менш соціальними вони з часом загалом і мають найгірші стосунки з іншими самками. Але, що цікаво, ефект сильніше проявлявся не в їхньому відношенні до інших павіанів, а навпаки — це вони отримували менше за грумінг і до них рідше підходили. Але їхня поведінка теж мала особливості. Коли вони наближалися до своїх родичів, то рідше видавали характерне рохкання, яке сприймається у павіанів як ознака дружелюбності, а відсутність його викликає стрес, бо вказує на непередбачуваність. І ймовірно, саме тому ставлення до самок, які пережили тяжкий період, гірше, ніж до інших. Про це свідчить те, що у самок, які найчастіше хрюкали, було більше соціальних взаємодій: до них частіше підходили та надавали грумінг, і вони самі частіше підходили до інших, хоча грумінг надавали дещо рідше.



Вчені пояснюють вплив важкого дитинства на соціальність тим, що через нього у самок розвинувся спосіб взаємодіяти з іншими, який є соціально менш прийнятним. Можливо, у ті лихоліття він допомагав їм вижити, зокрема, за рахунок збереження ресурсів, які в кращих умовах могли піти на розвиток соціальних навичок у вразливий для цього період. Але в дорослому житті недолік досвіду комунікації став недоліком, що погіршує загальний добробут самок павіанів.