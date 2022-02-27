Третій пацієнт повністю вилікований від ВІЛ у США

13:21 27 лютий Київ, Україна

Група дослідників у США, що працюють у Міжнародній мережі клінічних досліджень СНІДу серед матерів та дітей та підлітків (IMPAACT), повідомила про третій підтверджений випадок повного лікування від ВІЛ. Пацієнткою стала жінка середнього віку, яка позбавилася вірусу через чотири роки після експериментальної терапії раку крові.

На даний момент було відомо лише про дві доведені випадки повної ремісії ВІЛ після трансплантації кісткового мозку. Попередні результати нового експериментального лікування були представлені на Конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій 2022 року в Денвері (США), проте поки що не опубліковані в наукових журналах, що рецензуються.

Пацієнтка позбулася ВІЛ завдяки терапії стовбуровими клітинами пуповинної крові

У 2017 році жінці було поставлено діагноз гострий мієлогенний лейкоз - злоякісне захворювання крові, що вражає кістковий мозок.. Її змішане походження утруднило пошук підходящої для пересадки тканини в бібліотеках, де домінують донори європеоїдної раси, тому фахівці звернулися до іншого джерела стовбурових клітин — пуповинної крові.

Деяка кількість цієї крові зберігається у плаценті та пуповинній вені після народження дитини . У ній містяться гемопоетичні стовбурові клітини, тобто клітини-попередники кров'яних клітин, у тому числі тих, що утворюють тканини кровотворних органів, а також імунні клітини. На відміну від більшості інших трансплантатів, пуповинна кров не потребує ідеальної імунологічної відповідності між донором та реципієнтом, і її вже застосовують у терапії десятків тисяч пацієнтів з лейкемією по всьому світу.

Стовбурові клітини містили мутацію несприйнятливості до ВІЛ

Пересаджені стовбурові клітини містили мутацію несприйнятливості до ВІЛ

Стовбуровим клітинам з пуповинної крові потрібно кілька тижнів, щоб прижитися і почати виробляти кров'яні клітини, проте ВІЛ може атакувати їх до того, як розпочнеться вироблення захисних лейкоцитів. Щоб вирішити цю проблему, вчені розробили подвійну стратегію: разом із пересадкою стовбурових клітин вони перелили кров від сумісного за групою родича, щоб дати трансплантату тимчасовий захист проти вірусу.. Крім того, ДНК клітин пуповини містили мутації delta-32 в обох копіях гена CCR5. Цей ген кодує білок CC-рецептор хемокіну 5, за допомогою якого ВІЛ приєднується до імунних Т-клітин і проникає всередину, а мутація delta-32 робить це неможливим. Відомо, що люди з цією мутацією є несприйнятливими до ВІЛ.

Більшість із них європейського походження.

Терапія заблокувала зв'язування ВІЛ із імунними клітинами крові