Темп ходьби видає біологічний вік людини - дослідження

20:30 13 грудень Київ, Україна

Вчені з'ясували, що 45-річні, які ходять повільно, фізично та морально приблизно на п'ять років старші за своїх ровесників, які ходять швидко, – доводить дослідження. Відмінності проявляються у стані як внутрішніх органів, так і імунної системи, зубів та мозку. Зважаючи на все, існує зв'язок між швидкістю ходьби та рівнем інтелекту: люди з високим IQ у середньому ходять швидше.



Вік людини не завжди відповідає тій даті, яка вписана до її паспорта. Залежно від схильностей, способу життя та історії хвороби біологічний вік може відхилятися від хронологічного. Це проявляється в результатах тестів на фізичну та розумову продуктивність, але видавати справжній вік тіла та органів можуть й інші біомаркери.



Тепер виявилося, що напрочуд простий показник може бути відправною точкою у дослідженнях цього віку – наша хода.

"Темп ходьби вже довгий час використовують як швидкий, простий і надійний фактор для оцінки функціональних здібностей людини", - пояснила Лін Расмуссен (Line Rasmussen) та його колеги з університету Дюк.

Але чи швидкість ходьби може розповісти щось про біологічний вік молодших людей, досі було неясно.



Расмуссен та її команда вивчили це питання більш ніж на 900 чоловіках та жінках 45 років, за якими регулярно від самого народження спостерігають у рамках новозеландського дослідження. Спочатку всі учасники повинні були пройтися в нормальному темпі біговою доріжкою, виконуючи розумове завдання. Потім вони повинні продемонструвати свою максимальну швидкість ходьби - не вдаючись до бігу.



Крім того, вчені проаналізували 19 біомаркерів фізичного віку, зокрема, різні кров'яні показники, стан зубів, серцеву продуктивність та об'єм дихання. Розумову ефективність вчені перевірили за допомогою тестів, а також усі учасники пройшли сканування мозку.



Вчені виявили зв'язок між швидкістю ходьби у 45-річних та їхнім біологічним віком. Повільна ходьба була пов'язана з поганим фізичним станом у середньому віці, – повідомила Расмуссен із колегами. – Учасники, які повільно ходили, протягом останніх 20 років у середньому на п'ять років швидше старіли, ніж учасники зі швидким темпом пересування». Це виявилося як у маркерах обміну речовин, так і в стані внутрішніх органів, зубів та м'язової сили.



Цікаво, що темп пересування давав підстави робити висновки і про розумову форму людини та старіння мозку. Учасники, які ходили повільніше, мали менший об'єм мозку, меншу товщину кори головного мозку та більше пошкодження білої речовини. На це вказали сканування мозку.

"Відомо, що ці функції пов'язані із когнітивною працездатністю людини", - пояснили вчені.

Насправді ті люди, які повільно ходили, і в тесті на IQ у середньому отримували на 16 балів менше, ніж їхні ровесники, що ходили швидше.



Чому біологічний та розумовий вік так чітко проглядаються в темпі ходьби, досі неясно.

"Важливо враховувати, що йдеться про 45-річних людей, а не про пацієнтів похилого віку, яких зазвичай тестують в аналогічних дослідженнях", - сказала Расмуссен.

Виявлена кореляція може дати шанс передчасно втрутитися та загальмувати старіння – наприклад, змінивши спосіб життя.