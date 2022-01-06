Темний шоколад покращує настрій – результати експерименту

19:33 06 січень Київ, Україна





Шоколад – не лише улюблений смак, йому також приписують корисні властивості. Флавоноїди, що містяться в какао, допомагають, наприклад, запобігти певним недугам, розширюючи судини. Крім того, вони мають зменшувати стрес та покращувати пам'ять. Споживання какао, однак, не сучасне явище: люди вирощували какао-рослини ще 5300 років тому. Щодня невелика доза шоколаду з високим вмістом какао може покращувати настрій, доводить експеримент. Причиною вчені вважають, що чорний гіркий шоколад змінює флору кишечника. Як саме кишкові бактерії впливають на людський мозок, з'ясувати остаточно поки що не вдалося.Шоколад – не лише улюблений смак, йому також приписують корисні властивості. Флавоноїди, що містяться в какао, допомагають, наприклад, запобігти певним недугам, розширюючи судини. Крім того, вони мають зменшувати стрес та покращувати пам'ять. Споживання какао, однак, не сучасне явище: люди вирощували какао-рослини ще 5300 років тому.

“Чорний шоколад відомий своєю здатністю піднімати настрій з давніх-давен. Проте свідчень емоційного впливу, який має щоденне споживання шоколаду, небагато, - сказала Цзін-Хі Шинь (Ji-Hee Shin) із Сеульського національного університету та його колеги. — Отже, ми хотіли досліджувати, як щоденне споживання чорного шоколаду впливає на настрій у повсякденному житті, але при цьому зберегти фокус на взаємозв'язку кишечника та мозку”.

У своєму дослідженні вчені перевірили особливий зв'язок між травленням та мозком, адже збалансована флора кишечника також може вплинути на настрій людини. Групи бактерій у кишечнику, залежно від свого складу та харчування, продукують сигнальні речовини, що впливають на вегетативну нервову систему кишечника, а через зв'язок із мозком – і на фізичне самопочуття. Чи може чорний шоколад впливати на цю зав'язку, досліджували докладніше.



У дослідженні вчені щодня протягом трьох тижнів давали двом групам молодих дорослих віком від 20 до 30 років порцію шоколаду. Одна група тричі на день отримувала десять грамів чорного шоколаду з 85% вмістом какао, інша отримувала ту саму дозу шоколаду з 70-відсотковим вмістом какао. Третя контрольна група не отримувала солодощів.





З метою визначити настрій досліджуваних вчені попросили загалом 48 учасників на початку та після трьох тижнів заповнити так званий опитувальник PANAS (Positive and Negative Affect Schedule). Питання цього спеціального тесту націлені те що, щоб визначити психологічний стан особистості з урахуванням позитивних і негативних подразників.

Результати: серед представників групи, якій давали шоколад із високим вмістом какао, негативні почуття після трьох тижнів зменшились майже на 20%. І контрольна група, і учасники, які отримували шоколад із 70-відсотковим вмістом какао, не продемонстрували жодних суттєвих змін. Частка позитивно налаштованих учасників із усіх трьох груп теж залишилася майже незмінною.



Кишкова флора групи, що вживала 85-відсотковий чорний шоколад, продемонструвала більше змін. Загалом вона мала більшу різноманітність бактерій та особливо підвищену кількість бактерій виду Blautia obeum. Вчені зазначили, що кореляція була між збільшеною часткою бактерій blautia та менш негативними настроями учасників.



Крім того, у споживачів темного шоколаду знизилася частка бактерій Faecalibacterium prausnitzii. Ці зміни все ж таки не вдалося порівняти з результатами опитувальника. Проте вчені вважають, що попередні дослідження вже довели негативний вплив цих бактерій на настрій людини.



Позитивний вплив бактерії blautia вчені пояснюють ще одним: “Blautia obeum продукує жирну кислоту бутирату, що, як відомо, впливає на мозкові функції. Бутират ще раніше показав антидепресивну дію у тестах на мишах. Тому ми припускаємо, що, змінивши бутират з мікробіоти, можна покращувати настрій”.



Підсумовуючи, вчені зазначили: "Наші результати доводять, що чорний шоколад має пребіотичну дію, тому що змінює різноманітність та склад кишкового мікробіома". Як саме кишкові бактерії впливають на настрій через жирну кислоту, залишається все ж таки неясно. “Це заохочує такі дослідження, які аналізуватимуть сигнальні шляхи між кишечником та мозком після споживання чорного шоколаду”.