Телескоп імені Джеймса Вебба дістався своєї наукової орбіти

20:12 26 січень Київ, Україна





24 січня о 21:00 за київським часом телескоп імені Джеймса Вебба на п'ять хвилин запустив свої двигуни і зробив завершальну корекцію курсу, що привела його до робочої орбіти у другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце.



Це на відстані майже півтора мільйона кілометрів від Землі, звідки він летів протягом 29 днів. За цей час телескоп встиг повністю завершити всі етапи свого розгортання після того, як близько 26 хвилин провів у ракеті-носії Ariane 5. Це зокрема сонцезахисний екран, який повинен підтримувати наукові інструменти при робочій температурі, а також дзеркало, яке у шість разів більше , ніж у «Габбла» Космічний телескоп «Джеймс Вебб» пройшов 29 днів подорожі до другої точки Лагранжа системи Земля-Сонце. На найближчі 5-10 років це його робоча орбіта, де вже влітку він має розпочати свої спостереження. Про прибуття телескопа NASA повідомили на своєму сайті.24 січня о 21:00 за київським часом телескоп імені Джеймса Вебба на п'ять хвилин запустив свої двигуни і зробив завершальну корекцію курсу, що привела його до робочої орбіти у другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце.Це на відстані майже півтора мільйона кілометрів від Землі, звідки він летів протягом 29 днів. За цей час телескоп встиг повністю завершити всі етапи свого розгортання після того, як близько 26 хвилин провів у ракеті-носії Ariane 5. Це зокрема сонцезахисний екран, який повинен підтримувати наукові інструменти при робочій температурі, а також дзеркало, яке у шість разів більше , ніж у «Габбла»



За час свого шляху Джеймс Вебб використав мінімум палива, щоб залишити більшу частину для підтримки свого існування на науковій орбіті. Воно знадобиться, зокрема, для коригування положення та протидії тиску на сонцезахисний щит. Від телескопа очікують 5-10 років роботи, а поки що перш ніж розпочати перші спостереження, він повинен завершити п'ятимісячну підготовку, під час якої він повинен охолонути до своєї робочої температури та налаштувати оптичну систему та відкалібрувати наукові інструменти.